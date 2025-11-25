JUSTIÇA
Protocolo para julgamento com perspectiva racial orienta magistrados quanto ao combate ao racismo
Garantir que todas as pessoas, independentemente da cor ou grupo étnico, possam ter pleno acesso à justiça e a um tratamento equitativo, é condição indispensável para um desenvolvimento que respeite a diversidade. Pensando nisso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com a contribuição de magistradas (os) e especialistas na temática, elaborou o Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial. O Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do Comitê de Promoção da Equidade Racial, estimula magistradas e magistrados a utilizarem a ferramenta.
O protocolo está disponível na página do Comitê, no portal do Tribunal de Justiça. O documento aborda inicialmente os princípios fundamentais da equidade racial, como o princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da vedação à discriminação. Traz ainda conceitos de raça, etnia, cor, identidade étnico-racial, heteroidentificação, racismo, preconceito e discriminação racial, Também descreve diferentes manifestações de racismo: estrutural, institucional, recreativo, cultural, religioso e ambiental.
Buscando funcionar como um guia para magistradas e magistrados, o protocolo também trata as questões raciais por ramos específicos da Justiça, como Direito de Família, direito Privado, Direito Criminal, entre outros. Além disso, contempla estratégias para que os juízes incorporem as diretrizes em suas rotinas de trabalho.
Por que o uso do protocolo é fundamental na atuação jurisdicional?
Ao colocar em prática o protocolo para julgamento com perspectiva racial, a magistrada e o magistrado concretiza um novo paradigma constitucional de enfrentamento ao racismo. Dessa forma, cumpre com os objetivos do protocolo, que são:
– Fomentar o acesso à justiça, aprimorando o tratamento às (aos) jurisdicionadas (os), sobretudo daquelas (es) cuja realidade difere da realidade vivida por quem julga os processos
– Incentivar a magistratura a refletir sobre as suas preconcepções e ampliar o espaço de escuta qualificada para as circunstâncias apresentadas pelos (as) jurisdicionados (as)
– Assegurar que todos os relatos do processo sejam considerados com igual relevância e peso na conformação do entendimento dos fatos
– Otimizar a prestação jurisdicional, inclusive por intermédio de equipes multidisciplinares quando tal medida for necessária para garantir um ambiente seguro e confiável para a participação das partes e testemunhas no processo
– Despertar a percepção de julgadores (as) para as condições materiais e simbólicas que incidem sobre os fatos e conflitos em análise, o que pode alterar significativamente a compreensão das motivações, dos silêncios e do impacto das hierarquias institucionais sobre os relatos produzidos
– Expandir os parâmetros normativos das decisões judiciais, com o recurso às legislações internas e internacionais de promoção da equidade racial
– Ampliar o compromisso com uma comunicação que promova a exata compreensão dos efeitos de cada etapa do processo para todas as pessoas envolvidas
– Ampliar a perspectiva de julgadores (as) nos processos sob a sua responsabilidade, baseando-se nas premissas constitucionais que ressaltam o dever do Estado de garantir direitos e aplicar mecanismos necessários para erradicar todas as formas de violações de direitos.
Autor: Celly Silva
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Primeira premiação do concurso “A Escola Ensina, a Mulher Agradece” mobiliza escola em Rondonópolis
A primeira edição da premiação do concurso cultural “A Escola Ensina, a Mulher Agradece” foi realizada na tarde desta segunda-feira (24 de novembro), no Fórum da Comarca de Rondonópolis, reunindo estudantes, professores, gestores escolares, representantes do Poder Judiciário e autoridades municipais.
A iniciativa é uma realização do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher (Cemulher-MT), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) e municípios. O projeto reforça o papel da escola como espaço essencial para a formação cidadã e para a prevenção à violência contra a mulher desde a infância.
Nesta edição, participaram os alunos da Escola Municipal Rosalino Antônio da Silva, que inscreveram trabalhos nas categorias redação, poesia, música (letra e melodia) e vídeo (roteiro e produção artística). As produções, elaboradas por estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, incentivaram a reflexão, a empatia e o fortalecimento de valores de respeito por meio da educação, com foco na conscientização sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher.
Durante a cerimônia, os autores dos trabalhos vencedores receberam medalhas e certificados simbólicos, em reconhecimento ao empenho e à criatividade demonstrados. Professores e equipes pedagógicas que acompanharam os estudantes também foram homenageados pelo compromisso em promover discussões significativas sobre o enfrentamento à violência de gênero.
A desembargadora Maria Erotides Kneip, coordenadora da Cemulher-MT, destacou a alta qualidade dos materiais apresentados. “Eu ainda estou emocionada, vou ser bem sincera, porque eu esperava uma boa produção, mas não esperava a qualidade que encontrei. Redações muito bem feitas, poesias, sonetos com rimas perfeitas, a música excelente, de altíssima qualidade, e os vídeos também. Estou muito feliz, e o resultado em Rondonópolis foi muito além do que eu esperava. Acredito que, investindo na educação e no respeito, nós conseguimos transformar a sociedade. É ensinando o respeito que a sociedade muda, e esse é justamente o mote desse projeto”, disse.
Uma das idealizadoras do concurso, a juíza Tatyana Lopes de Araújo Borges, da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá, também elogiou o desempenho dos estudantes. “Fiquei encantada com os trabalhos dessas crianças e adolescentes. Demonstraram criatividade, empatia e profundo conhecimento do tema. Na etapa estadual teremos uma premiação ainda mais especial, com reconhecimento para alunos, professores e escolas, que será realizada no dia 10 de dezembro, no Tribunal de Justiça”, comentou.
A juíza Maria Mazarelo Farias Pinto, titular da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Rondonópolis, ressaltou o impacto positivo do projeto. “Esse projeto é mais um em defesa da vida. Muito me orgulha poder participar disso, porque são vocês, crianças, que amanhã poderão estar em nossas carreiras no Ministério Público, na OAB, na Defensoria Pública e, principalmente, como cidadãos”, reforçou.
Para a diretora do Foro, juíza Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, o envolvimento dos estudantes mostrou maturidade e sensibilidade diante do tema. “Ver as crianças falando sobre a Lei Maria da Penha e sobre respeito aos direitos foi emocionante. A escola abraçou o projeto, e trazer os estudantes para dentro do fórum mostra que este também é um espaço educativo, um espaço de formação para a cidadania”, afirmou.
O secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Alberto Pereira Júnior, também enfatizou o significado da iniciativa para a sociedade. “Essa é uma iniciativa muito bonita que tivemos a oportunidade de realizar na Escola Rosalino. Hoje tivemos quatro grupos premiados, utilizando a arte para valorizar a mulher e expor as atrocidades da violência. Os vencedores foram quatro, mas quem realmente ganha é toda a sociedade”, concluiu.
Também participaram do evento a desembargadora aposentada Maria Aparecida Ribeiro; o juiz Wanderlei José dos Reis, titular da 2ª Vara de Família e Sucessões; a representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Rondonópolis, Priscila Raimundi; o superintendente municipal de Políticas para Mulheres, Francisco Lucena; e vereadores do município.
Autor: Emily Magalhães
Fotografo: Josi Dias
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Página do Comitê de Promoção da Equidade Racial traz manual de boas práticas e canal de denúncias
O Comitê de Promoção da Equidade Racial do Poder Judiciário de Mato Grosso disponibiliza em sua página no portal do TJMT uma série de informações úteis a magistrados e servidores para alcançar uma Justiça mais comprometida com relações étnico-raciais justas e igualitárias entre todas as pessoas. Para acessar, basta clicar no banner disponível no campo “Portais Temáticos”, no portal do TJMT.
Instituído pela Portaria TJMT/PRES nº 493/2025, o Comitê tem dentre suas atribuições coordenar e executar as ações previstas no Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial, fomentar a representatividade racial no Judiciário, estimulando e disseminando práticas de combate ao racismo e de promoção da equidade racial. Além disso, o Comitê atua por meio de parcerias com organizações da sociedade civil e órgãos públicos que compartilham dos mesmos objetivos.
Em sua página, o Comitê de Promoção da Equidade Racial disponibiliza ao público uma relação de documentos normativos que orientam as ações voltadas a essa pauta no sistema de Justiça, como o Estatuto da Igualdade Racial, o Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial, o Decreto nº 10.932/2022 (que promulga a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância), entre outros.
Além disso, na página do Comitê, magistrados e magistradas podem acessar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), uma medida estratégica que contribui para o atingimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 16 da Agenda 2030 das Nações Unidas, que visa “promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”.
Quem desejar entrar em contato com a equipe do Comitê de Promoção da Equidade Racial do Poder Judiciário de Mato Grosso para solicitar informações, fazer sugestões, propor parcerias e apoio às ações voltadas ao combate das desigualdades raciais, bem como relatar casos de racismo, injúria racial, preconceito e intolerância no âmbito do Judiciário estadual, pode fazê-lo por meio do canal de contato disponível na página do comitê.
Leia também:
Judiciário apoia escolas e participa de intercâmbio cultural na comunidade quilombola de Mata Cavalo
Autor: Celly Silva
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
Coral Vozes e Sorrisos, do Previ Sinop, faz apresentação cultural no Shopping Sinop
Protocolo para julgamento com perspectiva racial orienta magistrados quanto ao combate ao racismo
Sancionada lei proposta por Juca do Guaraná que garante inclusão de símbolo de doador de sangue em placas de atendimento prioritário
Primeira premiação do concurso “A Escola Ensina, a Mulher Agradece” mobiliza escola em Rondonópolis
Servidores são capacitados para adoção de novo sistema de tramitação de projetos legislativos
Segurança
Polícia Civil deflagra “Operação Desmonte” e cumpre mandados de prisão e busca em Rondonópolis
A Polícia Civil deflagrou, nesta segunda-feira (24.11), a operação “Desmonte”, com o objetivo de dar cumprimento a oito mandados de...
PM prende faccionado por tentativa de furto de armas em Tangará da Serra
Policiais militares do 19º Batalhão de Tangará da Serra, prenderam um homem, de 21 anos, na tarde deste domingo (23.11),...
Polícia Civil prende casal em flagrante por receptação e adulteração de caminhonete de luxo furtada em Cuiabá
Um casal, envolvido em crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículos, foi preso em flagrante pela Polícia...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Escritor, ator e dramaturgo conhece projeto “Do Brincar ao Escrever” e parabeniza educação racial em Sinop
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Justiça Eleitoral promove capacitação para atendimento humanizado a pessoas com deficiência e TEA
-
CIDADES6 dias atrás
Parque Florestal é reaberto em Sinop com foco ampliado em educação ambiental e visitação consciente
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Jean Garcia de Freitas Bezerra é empossado como novo juiz-membro do TRE-MT
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Autoridades destacam qualidades de novo juiz-membro efetivo do TRE-MT
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde abre 784 vagas para o INCA. Processo seletivo é destinado a profissionais especialistas em 20 áreas de atuação
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura promove capacitação para debater equidade étnico-racial e combate ao racismo em Sinop
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeitura de Sinop promove limpeza de praça pública do Residencial Belvedere I