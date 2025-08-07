Política
Publicado calendário de reuniões do 2º semestre de 2025 das comissões permanentes e especiais, CSTs e CPIs
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso já definiu o cronograma de reuniões das comissões permanentes, comissões especiais, câmaras setoriais temáticas (CSTs) e comissões parlamentares de inquérito (CPIs) referentes ao segundo semestre de 2025.
O ato nº 027/2025 foi divulgado no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (7), em atendimento aos princípios de legalidade, publicidade e eficiência estabelecidos pela Constituição Estadual e pelo Regimento Interno da ALMT.
O calendário foi elaborado com o objetivo de assegurar transparência e previsibilidade às atividades legislativas, possibilitando que a população mato-grossense acompanhe os trabalhos do Legislativo Estadual.
As reuniões das comissões permanentes ocorrerão às terças-feiras, das 8h às 18. As quartas-feiras serão reservadas para as reuniões extraordinárias.
Cada uma das 14 comissões existentes na Casa se reunirá uma vez por mês, com exceção da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, que fará duas reuniões por mês, e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), que se reunirá todas as terças-feiras, às 14h30.
As comissões especiais, grupos de trabalho, câmaras setoriais temáticas, frentes parlamentares, comissões parlamentares de inquérito, convocações de autoridades e audiências públicas – como as realizadas para discutir o orçamento estadual – ocorrerão às segundas, quintas e sextas-feiras, das 8h às 18h, nas salas das comissões ou em outro local pré-agendado.
Fonte: ALMT – MT
Política
Alunos da Sesi Escola de Várzea Grande participam do programa Por Dentro do Parlamento
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) recebeu, na manhã desta quinta-feira (7), 30 alunos do ensino médio da Sesi Escola Várzea Grande, por meio do programa “Por Dentro do Parlamento”. A visita marcou a retomada das atividades do projeto após o recesso parlamentar e tem como objetivo aproximar os jovens do funcionamento da Casa de Leis, promovendo o conhecimento sobre o Poder Legislativo estadual.
De acordo com o coordenador do programa, José Ival, a retomada das visitas é essencial para a formação cidadã dos estudantes. “É uma alegria receber os alunos novamente. Eles saem daqui conhecendo mais sobre a história de Mato Grosso, o papel do Parlamento e como os principais setores da ALMT funcionam na prática. Isso amplia a compreensão que eles têm da política e da importância do Legislativo na vida da sociedade”, explicou.
Durante a visita, os estudantes percorreram diversos espaços da Assembleia, como o Plenário das Deliberações, gabinetes, o Instituto Memória do Poder Legislativo, o Teatro Zulmira Canavarros e a Rádio Assembleia. Eles também participaram de uma palestra sobre a estrutura e o funcionamento da Casa.
Para o professor de Ciências Humanas José Afonso, que acompanhou os alunos, a experiência ultrapassa os muros da escola. “Essa visita é fundamental, tanto no aspecto da cidadania, com o contato direto com a instituição que decide questões que afetam a vida de todos, quanto no aspecto metodológico. Disciplinas como história e sociologia ganham vida aqui. Discutimos recentemente, em sala, a importância de personagens como Marechal Rondon e Dante de Oliveira, e hoje os alunos têm contato direto com o ambiente onde esses temas são discutidos e preservados”, destacou.
O estudante Renato Nogueira, do curso técnico em Mecatrônica, participou pela primeira vez de uma visita à ALMT e ficou impressionado com a estrutura e os acervos históricos. “A parte dos arquivos me chamou muita atenção. Ver documentos de quando o Brasil ainda era Império, entender como isso se relaciona com a história de Cuiabá e do nosso Estado, foi incrível. Eu não imaginava que a Assembleia era tão grande e com tanta gente trabalhando. Foi uma experiência muito além do que esperava”, relatou.
Isis Cristina, do segundo ano, também da Mecatrônica, sonha em ser médica veterinária e se encantou especialmente com os bastidores da comunicação institucional da ALMT. “Conhecer a rádio foi muito além da minha expectativa. Ver como ela funciona e entender que faz parte de um trabalho de comunicação pública é inspirador. E o plenário também me impressionou muito, pela estrutura e pelo que ele representa”, afirmou.
O professor Jimmy Queiroz, de Ciências Humanas, ressaltou o impacto pedagógico da visita. “O contato com a estrutura do Parlamento transforma a aula em experiência. Isso contribui diretamente para o aprendizado sobre o funcionamento das instituições democráticas e a importância da participação social. É uma atividade que motiva e ajuda os estudantes a verem sentido nos conteúdos que aprendem na escola”, avaliou.
Por Dentro do Parlamento – Criado pela Resolução nº 4.867/2017, o programa busca fomentar a educação para a cidadania ao proporcionar que estudantes e cidadãos conheçam o funcionamento do Legislativo. Ao longo do roteiro, os visitantes aprendem sobre a história do Parlamento estadual, o papel dos 24 deputados e o processo legislativo, de forma didática e interativa.
A programação inclui a visita ao Plenário durante uma sessão, a um gabinete, ao Teatro Zulmira Canavarros e ao Instituto Memória, além de outras dependências do prédio, palestra sobre o funcionamento do Parlamento, das secretarias, sobre o papel dos deputados e da sociedade.
As instituições de ensino (público e privado) e a sociedade civil organizada que desejam conhecer a história da Assembleia Legislativa, por meio do Programa Por Dentro do Parlamento, podem agendar a visita pelo e-mail institucional [email protected], ou pelos telefones (65) 3313-6282 e 6288.
Fonte: ALMT – MT
Política
ALMT homenageia personalidades de Cáceres
A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT) realizou sessão especial na manhã de hoje (7) para homenagear várias personalidades do Estado. A iniciativa foi da deputada Valdeniria Dutra (PSB) e contou com a participação de representantes da classe empresarial, políticos e sociedade em geral do município de Cáceres, sua base eleitoral. Entre órgãos e pessoas foram homenageadas 30 personalidades com comendas, premiações, títulos, medalhas e moções.
Conforme a autora da sessão especial, deputada Valdeniria Dutra (PSB), o evento especial prestigia as pessoas que fazem parte do desenvolvimento da região de Cáceres. “Gostaria de homenagear muitas outras pessoas, que trabalham e contribuem pelo desenvolvimento de Mato Grosso e de nossa região. É o mínimo que podemos fazer em agradecimento pelo que essas pessoas têm feito pelo Estado”, disse e.
O secretário de Estado de Representações de Mato Grosso em Brasília, Leonardo Ribeiro, foi um dos homenageados e recebeu a comenda Fillinto Muller.
“Eu me sinto honrado por ter recebido a mais alta comenda da Assembleia Legislativa. Isso demonstra o reconhecimento aos serviços prestados ao Estado de Mato Grosso”, disse Dr. Leonardo.
O escritório do governo em Brasília existe desde a década de 1960. “Há alguns anos o governo de Mato Grosso potencializou a estrutura, transformando-a em secretaria, para que pudéssemos estabelecer essa ponte, representando o governador em todas as demandas e reuniões, impulsionando as oportunidades com os governos federais e internacionais, e dialogando com as embaixadas”, afirmou ele.
O mensageiro Robson Mialho Câmara recebeu o Prêmio Estadual de Direitos Humanos Padre José Tem Cate, pelos serviços prestados em várias comunidades pelo interior do Estado, em especial no município de Nossa Senhora do Livramento.
“A homenagem reflete todo o trabalho que prestamos às pessoas que precisam do esforço missionário. Estou feliz em receber essa honraria da deputada, pois nosso carisma é anunciar o Evangelho com alegria, para que Cristo seja tudo em todos”, destaca ele, que trabalha nesta área há quatorze anos.
Para o tenente coronel do 6º Comando Regional de Cáceres, Óttoni Cézar Castro Soares, a Moção de Aplausos recebida significa o reconhecimento de alguém que está fazendo a coisa certa. “Hoje a gente recebe essa homenagem com grande prestígio, alegria e satisfação da deputada por estar reconhecendo o serviço da Polícia Militar na região de Cáceres, que fica na fronteira e que requer um cuidado no combate as facções criminosas, ao crime naquele local. Estou feliz com essa honraria porque ela está homenageando não somente a mim, mas todo o Batalhão”, revelou ele.
Confira a lista de homenageados:
Comenda Filinto Müller
Leonardo Ribeiro Albuquerque
Comenda Senador Jonas Pinheiro
Aloísio Coelho Barros
João Gouveia Neto
Prêmio Estadual de Direitos Humanos Padre José Ten Cate
Robson Mialho Câmara
Título de Cidadão Mato-grossense
Godofredo Costa França
Nilson Ramos Pereira
Ivonete Aparecida Araújo Farias Cordova França
Medalha Lenine Póvoas
Antonia Eliene Liberato Dias
Bruno Cordova França
Rogério Vilela Victor de Oliveira
Moção de Aplausos
Tânia de Souza Lopes
Francisco Welson Amarante dos Santos
Jadilson Alves de Souza
Cidesa
Maria Lucia de Oliveira Porto
Cisvag
Marcia Aparecida da Silva
Higo Rafael Ferreira de Oliveira
Adão César Rodrigues Silva
Ascarc
José Barbosa da Silva
Joana Batista Magalhães
Vanilson da Silva Moraes
Óttoni Cézar Castro Soares
Bruna Caroline Fernandes de Laet
Rodrigo Porto Venturoso de Oliveira
Djenane Soares
José Bonfim da Silva
Nascentes do Pantanal
Tamara Karoline Lopes Secotti
Fonte: ALMT – MT
No dia de combate à violência doméstica, prefeita anuncia políticas públicas inéditas no Município
Várzea Grande anuncia seu primeiro festival de pesca
Prefeitura realiza serviços urbanos em diversos bairros nesta sexta-feira, dia 8
Semana da Pauta Verde mobiliza o TJMT e comarcas de Mato Grosso entre 18 e 22 de agosto
Ministério da Saúde apresenta minuta de atualização da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas
Segurança
Polícia Militar localiza foragido da Justiça e apreende arma de fogo em Cuiabá
Policiais militares do 3º Batalhão prenderam um homem, de 36 anos, por porte ilegal de arma de fogo e falsidade...
Foragido por embriaguez ao volante em Sapezal é preso pela Polícia Civil em Confresa
Um homem considerado foragido da Justiça de Sapezal teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na tarde desta...
Polícia Civil prende autor de furto de mais de R$1,5 milhão em joias de loja em shopping da Capital
A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá e apoio...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop orienta sobre período de proibição às queimadas urbanas e rurais
-
CIDADES6 dias atrás
Tchau Sufoco: lançada a campanha de renegociação de dívidas e de incentivo à educação financeira
-
Política6 dias atrás
AL aprova em 1ª votação projeto que proíbe exposição de alunos a propagandas sobre ideologia de gênero
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde destina mais de R$ 40 milhões para fortalecer ações de 226 bancos de leite humano do país
-
Saúde3 dias atrás
Nota de pesar pelo falecimento de Gerson Fernando Mendes Pereira, médico e servidor público que dedicou a vida ao SUS
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia mais de R$ 400 milhões para ampliar ações do Agora Tem Especialistas no país
-
TCE MT6 dias atrás
Conselheiro Antonio Joaquim articula nova luta para ampliar recursos da educação infantil em 2025
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Exportações de carne bovina cresceram 5,7% no primeiro semestre