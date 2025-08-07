Publicado calendário de reuniões do 2º semestre de 2025 das comissões permanentes e especiais, CSTs e CPIs

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) recebeu, na manhã desta quinta-feira (7), 30 alunos do ensino médio da Sesi Escola Várzea Grande, por meio do programa “Por Dentro do Parlamento”. A visita marcou a retomada das atividades do projeto após o recesso parlamentar e tem como objetivo aproximar os jovens do funcionamento da Casa de Leis, promovendo o conhecimento sobre o Poder Legislativo estadual.

De acordo com o coordenador do programa, José Ival, a retomada das visitas é essencial para a formação cidadã dos estudantes. “É uma alegria receber os alunos novamente. Eles saem daqui conhecendo mais sobre a história de Mato Grosso, o papel do Parlamento e como os principais setores da ALMT funcionam na prática. Isso amplia a compreensão que eles têm da política e da importância do Legislativo na vida da sociedade”, explicou.

Durante a visita, os estudantes percorreram diversos espaços da Assembleia, como o Plenário das Deliberações, gabinetes, o Instituto Memória do Poder Legislativo, o Teatro Zulmira Canavarros e a Rádio Assembleia. Eles também participaram de uma palestra sobre a estrutura e o funcionamento da Casa.

Para o professor de Ciências Humanas José Afonso, que acompanhou os alunos, a experiência ultrapassa os muros da escola. “Essa visita é fundamental, tanto no aspecto da cidadania, com o contato direto com a instituição que decide questões que afetam a vida de todos, quanto no aspecto metodológico. Disciplinas como história e sociologia ganham vida aqui. Discutimos recentemente, em sala, a importância de personagens como Marechal Rondon e Dante de Oliveira, e hoje os alunos têm contato direto com o ambiente onde esses temas são discutidos e preservados”, destacou.

O estudante Renato Nogueira, do curso técnico em Mecatrônica, participou pela primeira vez de uma visita à ALMT e ficou impressionado com a estrutura e os acervos históricos. “A parte dos arquivos me chamou muita atenção. Ver documentos de quando o Brasil ainda era Império, entender como isso se relaciona com a história de Cuiabá e do nosso Estado, foi incrível. Eu não imaginava que a Assembleia era tão grande e com tanta gente trabalhando. Foi uma experiência muito além do que esperava”, relatou.

Isis Cristina, do segundo ano, também da Mecatrônica, sonha em ser médica veterinária e se encantou especialmente com os bastidores da comunicação institucional da ALMT. “Conhecer a rádio foi muito além da minha expectativa. Ver como ela funciona e entender que faz parte de um trabalho de comunicação pública é inspirador. E o plenário também me impressionou muito, pela estrutura e pelo que ele representa”, afirmou.

O professor Jimmy Queiroz, de Ciências Humanas, ressaltou o impacto pedagógico da visita. “O contato com a estrutura do Parlamento transforma a aula em experiência. Isso contribui diretamente para o aprendizado sobre o funcionamento das instituições democráticas e a importância da participação social. É uma atividade que motiva e ajuda os estudantes a verem sentido nos conteúdos que aprendem na escola”, avaliou.

Por Dentro do Parlamento – Criado pela Resolução nº 4.867/2017, o programa busca fomentar a educação para a cidadania ao proporcionar que estudantes e cidadãos conheçam o funcionamento do Legislativo. Ao longo do roteiro, os visitantes aprendem sobre a história do Parlamento estadual, o papel dos 24 deputados e o processo legislativo, de forma didática e interativa.

A programação inclui a visita ao Plenário durante uma sessão, a um gabinete, ao Teatro Zulmira Canavarros e ao Instituto Memória, além de outras dependências do prédio, palestra sobre o funcionamento do Parlamento, das secretarias, sobre o papel dos deputados e da sociedade.

As instituições de ensino (público e privado) e a sociedade civil organizada que desejam conhecer a história da Assembleia Legislativa, por meio do Programa Por Dentro do Parlamento, podem agendar a visita pelo e-mail institucional [email protected], ou pelos telefones (65) 3313-6282 e 6288.

Fonte: ALMT – MT