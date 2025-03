Público prestigia 6º Quero Mais Cultura e lota praça Antônio Sotero de Almeida

Ações como essa são importantes para levar lazer e entretenimento aos bairros, durante todo ano, a todo Município

O Parque do Lago recebeu no último dia 14, a segunda edição do projeto 6º Quero Mais Cultura – Cultura da Paz, que levou muito entretenimento, diversão, serviços e arte para o público daquela localidade. O evento ocorreu dentro de todas as condições de segurança, tranquilidade e contou com a presença do vice-prefeito, Tião da Zaeli.

O projeto 6º Quero Mais Cultura – Cultura da Paz é uma iniciativa do Instituto Leverger, Nico e Lau Produções, em parceria com a Federação dos Conselhos Municipais de Segurança de Mato Grosso (Feconseg) e apoio da Associação dos Moradores do Mapim, Assembleia Legislativa de Mato Grosso (emenda parlamentar do Dep. Paulo Araújo) e governo do Estado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, que busca fortalecer a cultura da paz por meio de ações cívico-sociais e culturais, proporcionando entretenimento de qualidade e promovendo integração entre comunidade, arte e segurança pública.

Desde o final da tarde, o público começou a chegar na praça para participar do evento que seria encerrado com a apresentação da dupla humorística consagrada em Mato Grosso, Nico e Lau com um show de bom humor, muita música, piadas e interação com a plateia.

Além das Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o evento contou com a participação das secretarias de Governo, de Saúde, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Defesa Social, Comunicação, além da Guarda Municipal, Polícia Ambiental, Polícia Civil, Força Tática, Secretaria de Estado de Segurança Pública e clubes de colecionadores de carros antigos.

De acordo com a superintendente de Cultura da SMECEL, Ana Helena Paroli, a gestão da cultura está sendo fomentada, com a valorização das tradições culturais e a identidade do povo de Várzea Grande. Paroli destacou que ações como a do 6º Quero Mais Cultura são importante para levar o lazer e o entretenimento para os bairros e ações como essa serão desenvolvidas durante todo o ano no município.

O presidente do Instituto Leverger, Lioniê Vitório, disse que a intenção seria a realização de shows com a dupla Nico e Lau todos os meses nos bairros de Várzea Grande para fomentar a ‘Cultura da Paz’, “além do ‘Quero Mais Cultura’ temos outros projetos como o ‘Identidades’ e o ‘Conexões’. São projetos que podem ser inseridos, além do Quero Mais Cultura” explicou.

O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Pe. Edson Sestari participou do evento e interagiu com a dupla Nico e Lau em uma homenagem a comunidade gaúcha que vive em Mato Grosso. “Para nós é uma grande alegria poder participar e proporcionar aos moradores um momento de lazer e entretenimento com tanta qualidade como é o trabalho dos artistas que levam a cultura várzea-grandense e a mato-grossense para toda comunidade” declarou.

O vice-prefeito Tião da Zaeli também participou e interagiu com a dupla, que fez questão da parceria em um número musical. Bem-humorado, Zaeli participou da brincadeira reforçando que a gestão está focada em resolver os problemas herdados pela administração anterior. “Estamos trabalhando com seriedade para respondermos as demandas sem esquecer das atividades da Cultura e do Lazer para nossa comunidade” reforçou.

A próxima edição do projeto 6º Quero Mais Cultura – Cultura pela Paz será realizada no próximo dia 29 de março, a partir das 19h no bairro José Carlos Guimarães, em frente ao miniestádio Edemir Ragazzi Júnior.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT