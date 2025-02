Quadras de beach tennis entregues à população incentivam atividades esportivas na capital

Com o objetivo de fomentar a prática de atividades esportivas, a Prefeitura de Cuiabá inaugurou, nesta sexta-feira (21), seis quadras públicas de beach tennis no Complexo Poliesportivo Dom Aquino. O novo espaço, gratuito e aberto à população, funcionará todos os dias da semana, das 6h30 às 23h, e será uma nova opção de lazer na capital.

A partir de segunda-feira (24), o local também receberá as aulas da Escolinha de Esporte, que atenderá 80 alunos matriculados, com inscrições realizadas no site da Prefeitura de Cuiabá. O secretário Municipal de Esportes, Jefferson Neves, explicou que, nos dias em que não houver aulas, as quadras estarão abertas para o uso do público, sendo necessário que os usuários tragam seus próprios equipamentos.

“Este espaço será utilizado para aulas gratuitas e estará aberto para todos, incentivando a prática esportiva e o combate ao sedentarismo. O beach tennis é uma modalidade nova, e as pessoas podem vir ao local tanto para aprender e se aperfeiçoar quanto para aproveitar o momento de lazer. As aulas terão início nesta segunda-feira, e o local estará disponível para uso da comunidade ao longo do dia. O prefeito Abilio Brunini e todos os parceiros foram responsáveis por tornar este projeto possível mesmo diante das dificuldades financeiras”, destacou o secretário.

Representando o prefeito Abilio Brunini, a vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, cel. Vânia Rosa, ressaltou o compromisso da administração em promover qualidade de vida e incentivar a prática de esportes.

“Cuiabá também abraça essa proposta de incentivo ao esporte. Convido a população a participar e a usufruir deste espaço. O esporte incentiva crianças e adultos a adotarem hábitos saudáveis, prevenindo doenças, melhorando o bem-estar e cuidando da saúde mental”, afirmou.

O evento também contou com a presença de importantes parceiros da iniciativa, como os associados do Shopping Popular, representados pelo presidente Misael Galvão, e a Federação Mato-grossense de Tênis, representada pelo presidente José Jurandir de Lima. A qualidade da construção das quadras foi destacada, com areia de alto nível e postes de madeira dentro dos padrões exigidos.

“O Shopping Popular se orgulha de apoiar essa iniciativa em parceria com a prefeitura. O beach tennis é uma modalidade em crescimento mundial, e Cuiabá não poderia ficar de fora”, afirmou Misael Galvão.

Também marcaram presença na inauguração o deputado federal coronel Assis, o deputado estadual Faissal Calil, a vereadora Michelly Alencar e outros secretários municipais, como Andrico Xavier, de Inclusão e Acessibilidade, e Nivaldo de Almeida Carvalho Junior, de Planejamento.

#PraCegoVer

A imagem mostra todas as autoridades reunidas em uma das quadras de beach tennis no Complexo Poliesportivo Dom Aquino. Abaixo tem uma galeria de fotos que registra os momentos da inauguração.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT