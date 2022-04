Quadrilha é presa com carga de cocaína avaliada em R$ 1,34 milhão em Porto Esperidião

Thiago na plenária da AL Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

Começam hoje, terça-feira (26), às 19h, as aulas do curso pré-vestibular Professora Vilma Moreira, em Cuiabá. O cursinho foi idealizado pelo deputado Thiago Silva (MDB), que destinou emenda para a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e Fundação de Apoio ao Ensino Superior) coordenarem o projeto que atenderá centenas de pessoas gratuitamente.

A aula inaugural do cursinho Professora Vilma será na Escola Estadual Victorino Monteiro da Silva, no bairro CPA 4, em Cuiabá. O nome do cursinho homenageia a professora e ex-deputada Vilma Moreira, que foi uma grande professora e líder comunitária com amplo reconhecimento no estado.

“Esse era um sonho meu, poder criar um cursinho para atender pessoas de baixa renda que querem estudar em uma universidade pública. Destinamos a emenda para a Unemat coordenar o projeto, que terá os mais qualificados professores para atender os estudantes. Será uma oportunidade ímpar de aprendizagem”, disse o deputado.

As aulas gratuitas ocorrerão apenas no período noturno, de abril até o mês de julho e tem objetivo de garantir que os alunos garantam um bom desempenho no Enem de 2022.

“Parabenizo o deputado Thiago e a Assembleia [Legislativa de Mato Grosso] por acreditarem neste projeto, que vai nos ajudar a conseguir uma vaga, quem sabe na UFMT ou Unemat”, disse a aluna Eliane Braga.