Qualifica Cuiabá gera oportunidade de emprego e renda para mais de 1.800 alunos qualificados

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, realizou na tarde desta quinta-feira (12), a cerimônia de entrega dos certificados de qualificação da terceira edição Qualifica Cuiabá, um dos pilares do programa Pra Frente Cuiabá. O evento ocorreu na Faculdade de Tecnologia SENAI, no Porto.

Nesta edição, 1.860 alunos foram certificados em 33 cursos, de quatro áreas diferentes ofertadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), para pessoas a partir dos 16 anos. Idealizado pela primeira-dama, o Qualifica Cuiabá conta ainda com apoio da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência e da Secretaria da Mulher. O programa já atendeu 5.760 pessoas, em cinco anos, e tem como objetivo chegar a 10 mil qualificados até o final de 2024.

“Estamos materializando a conclusão com a entrega dos certificados, a etapa do ano passado, onde foram capacitadas mais de 1.400 pessoas, entre mulheres, PCDs, jovens, com programas de qualificação no sentido de poder trabalhar a inserção deles no mercado de trabalho. Isso tudo faz parte do Programa Pra Frente Cuiabá, que iniciou ainda na gestão anterior a do prefeito Emanuel Pinheiro sobre o comando da nossa primeira-dama, em parceria com o Senai e também faz parte de uma ação integrada com mais duas secretarias, de Assistência Social e da Mulher, que contribuíram muito para identificação do público-alvo ao qual o programa tem por objetivo atingir, fazendo com que sociedade cuiabana se prepare cada vez mais, aproveitando as oportunidades que o mercado apresenta”, destacou o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

A secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira, explica que neste ano serão abertas novas turmas de qualificação e que a meta é ampliar o programa, com um olhar especial voltado para o público feminino.

“Não medimos esforços para atender àqueles que mais precisam neste momento de pandemia, que perderam e precisaram de uma fonte de renda. Fizemos um investimento muito grande nesses chefes e chefas de família para que pudessem ter seu acesso a uma qualificação, emprego e renda para que pudessem superar essa situação que estavam durante a pandemia. Em breve vamos iniciar outro ciclo com inauguração, lançamento novamente do Qualifica Cuiabá 2022 que este ano também vai realizar a edição do Qualifica Cuiabá Mulher, com cursos voltados para população feminina do nosso município. A gente atende diversos públicos e demandas, mas a determinação do prefeito e da primeira-dama é priorizar as mulheres, chefes de família, romper os ciclos de violência que acontecem para que possam superar. Serão três mil vagas ofertadas em 2022 e em breve vamos nos reunir aqui para lançar o Qualifica Cuiabá”, pontuou.

A gerente do Fatec Senai Porto, Mozara Guerreiro, afirma que ao terminarem os cursos, os alunos já saem preparados para o mercado de trabalho e também para se tornarem empreendedores.

“A gente está em parceria com a Prefeitura de Cuiabá desde 2018 e de lá para cá vem ampliando. Em 2021, formamos mais de dois mil alunos que é essa formatura que estamos tendo agora. Tivemos cursos em todas as áreas, ramo alimentício, TI, para todos os gostos, justamente para fazerem e entrar no mercado de trabalho. O projeto vai continuar em 2022 com outro viés, olhar e cursos, ampliando não somente às vagas, mas os cursos. Então estamos aumentando a quantidade para qualificar o povo cuiabano. A área alimentícia geralmente as mulheres fazem o curso e já saem empreendendo, aprendendo também técnicas de gestão e empreendedorismo para já abrir seu próprio negócio”, comentou.

Empreender era o desejo da Anadir de Souza Soares, de 38 anos, que se formou no curso de Confeitaria, e já começou a transformar o sonho em realidade conquistando sua independência financeira.

“Foi uma grande oportunidade, tanto para mim como para várias pessoas que participaram do projeto também. Para mim foi muito bom, pois consegui uma nova profissão. Antes eu era cabeleireira e hoje realizei o sonho de me qualificar na confeitaria. Trabalho na área e ganho a minha renda. Recomendo para outras pessoas, pois nós mulheres precisamos muito disso, ter uma profissão, se sentir mais úteis, independentes. Eu mesma ficava muito em casa e queria muito fazer algo novo e tive a oportunidade e graças a Deus estou aqui”, agradeceu.

A solenidade contou ainda com a presença do secretário de Governo, Luís Cláudio, da secretária-adjunta da Mulher, Elis Regina, da secretária de Gestão, Ellaine Mendes, do diretor acadêmico do Fatec Senai, Valdir Souza Junior, da vereadora Maria Avallone, entre outras autoridades.