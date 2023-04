‘Qualifica Mulher’ gera oportunidades para inserção no mercado de trabalho e reúne neta e avó em curso de Noções e Técnicas de Manicure e Pedicure de unhas

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, abriu novas oportunidades de capacitação profissional por meio do programa ‘Qualifica Mulher’. A iniciativa foi idealizada em 2017, pela primeira-dama Márcia Pinheiro, que tem o trabalho pautado no atendimento de excelência e humanização para famílias em vulnerabilidade social.

O programa já preparou mais de 6,6 mil pessoas para o mercado de trabalho, sendo que muitas abriram pequenas empreendimentos.

“Foi com esse objetivo que idealizamos esse programa que, por meio de uma parceria grandiosa com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), têm oportunizado há cada ano, a muitas mulheres, antes dependentes únicas e exclusivamente de seus companheiros. Hoje, possuem renda para poder ajudar na economia familiar. São muitos exemplos de superação e força de vontade. Além do mais, desse quantitativo formado, mais de 80% mulheres que buscam a independência financeira e, em alguns casos, a saída do ciclo da violência doméstica e familiar”, declarou a primeira-dama e idealizadora do Qualifica Mulher, Márcia Pinheiro.

Os cursos são ofertados em diferentes áreas, como designer de sobrancelhas, produção de bolos e tortas, pães e salgados, técnicas de depilação e noções técnicas de manicure e pedicure.

As atividades são realizadas nas quatorze unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e nos quatro Centros de Convivência de Idosos (CCI’s) e ministradas por professores do Senac.

Na unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), do bairro Jardim Araçá, está ocorrendo o curso de ‘Noções Técnicas de Manicure e Pedicure’. Treze mulheres do bairro e regiões vizinhas, decidiram mudar de vida e abraçaram a oportunidade.

O curso começou no último dia 10 e término previsto para o dia 25. Essa é a primeira etapa da edição 2023.

Mesmo com pouca idade, apenas dezesseis anos, a jovem Ingrid Letícia, logo que ficou sabendo do curso, já procurou se organizar para conciliar seu tempo para aprender uma profissão. Está cursando o segundo ano do Ensino Médio a noite e pensa em ter uma vida com mais tranquilidade.

“Além de ser gratuito, nos capacita para o mercado de trabalho. E o melhor, podemos trabalhar em casa, fazendo a própria rotina de trabalho. Tinha apenas uma ideia de como fazer unha, mas com esse curso, percebo que com as técnicas certas, vou poder ganhar meu próprio dinheiro”, contou Ingrid.

“E quem é que disse que tem idade limite pra começar uma nova profissão? A única coisa que precisa é querer e ter coragem pra mudar um pouco a realidade. Essa foi a definição da dona Isabel Maria Ferreira, que aos 66 anos, aposentada, recebeu convite da neta que também está participando do Qualifica. “Com essa experiência, com as técnicas certas, vou poder fazer a unha da mãe de 88 anos e ainda fazer para os amigos mais próximos. Basta querer. Todas somos capazes. Não podemos deixar passar as oportunidades. Estou muito feliz e agraciada em participar dessa excelente iniciativa da primeira-dama Márcia Pinheiro, pois não temos condições de pagar um curso como esse”, ressaltou dona Isabel.

A aluna Jocelaine Viana Stecanellla, 40 anos já trabalha na área, com serviço de alongamento de unhas. Segundo ela, o que levou a fazer o curso foi para um conhecimento mais aprofundado de como fazer as unhas simples pois, muitas mulheres preferem o modelo tradicional. “Apesar de já conhecer a técnica, nesse curso estou aprendendo as formas corretas de esmaltação e remoção de pelas que ficam nos cantos das unhas. Está sendo muito proveitoso. Faço um convite às mulheres que estão em casa e desempregadas. Temos que ter iniciativa para mudar a situação atual. Além de ser de graça, agrega a nossa vida e nos prepara para o mercado. Não arrumem desculpas, agarrem as oportunidades”, convidou a aluna.

Ariane Dantas, além de professora do curso de Noções e Técnicas de Manicure e Pedicure, também atua na área. Com isso, para um melhor entendimento e aproveitamento das alunas, ela ensina que para aplicação de uma técnica 100% eficaz tem que praticar. Durante o curso, são apresentadas as formas de atuação de uma manicure, como receber, como atuar, entender o perfil de cada cliente, além dos diferentes tipos de cutículas pois, umas são mais finas, outras mais grossas ou até mesmo aquelas que têm o costume de roer as unhas. Cada caso é um caso. “Repasso para minhas alunas como funciona o dia a dia de uma manicure. Saber os limites da cutícula para que problemas futuros com as clientes possam ser evitados. É errando que se aprende. Mais de 88% já pegaram a ideia. As demais, até o final do curso estarão preparadas. Sou muito grata em fazer parte desse programa que, de forma gratuita proporciona aprendizado para uma carreira profissional”, declarou a professora.

‘Sinto-me honrada em estar à frente da pasta social do município. Há cada turma forma é mais uma comprovação de que a gestão do nosso prefeito Emanuel Pinheiro e da primeira-dama Márcia Pinheiro, pautados na humanização e na busca incessante em oferecer qualidade de vida às famílias em situação de vulnerabilidade social da nossa capital. Estamos muito felizes em saber de que está valendo a pena e que muitas vidas foram salvas”, finalizou a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

“O Qualifica tem sido uma das nossas maiores bandeiras sociais e um dos maiores cases do prefeito Emanuel Pinheiro. Nós temos o objetivo de certificar até 10 mil pessoas ao final da gestão e garantir o sustento familiar e oportunidade para que as pessoas sejam menos dependentes do poder público”, disse a primeira-dama Márcia Pinheiro.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT