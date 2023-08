Qualifica Mulher: Inscrição para curso de camareira será nos dias 17 e 18 de agosto

Com o objetivo de capacitar e profissionalizar mulheres que queiram ingressar no mercado de trabalho, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, abre novas inscrições para o Curso de Qualificação Profissional no setor de Hotelaria. As inscrições acontecem nos dias 17 e 18 de agosto.

A capacitação, com emprego imediato, conta com a parceria da Associação Brasileira da Indústria e Hotéis de Mato Grosso (ABIH-MT). No total, serão 40 horas de aulas, sendo 20 horas da parte teórica, com atividades nas dependências da Secretaria da Mulher. Já a outra metade, de conteúdo prático, será ministrada diretamente na estrutura hoteleira.

De acordo com a secretária da Mulher, Cely Almeida, essa é a terceira turma que o programa Qualifica Mulher oferece no ano. Ela ainda destaca que esta é uma oportunidade para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e social ou desemprego que desejam melhorar suas perspectivas de vida e se qualificar para as demandas do mercado.

“Todas as profissionais são ainda colocadas em um cadastro que ficará disponível para a rede hoteleira de Cuiabá. Assim, os hotéis poderão ter acesso a essas mulheres quando precisarem contratar novas camareiras”, salientou.

Para a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, idealizadora do programa, o curso é uma oportunidade para garantir a profissionalização das mulheres para a área de hotelaria, que está em expansão na cidade.

“Um dos maiores anseios das mulheres é sua autonomia financeira, e por isso a gestão municipal buscado abrir as portas para as cuiabanas por intermédio da qualificação profissional e do incentivo ao empreendedorismo como ferramenta de libertação, principalmente para aquelas que estão vulneráveis e em situação de violência”, afirmou.