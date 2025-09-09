CIDADES
Qualifica Turismo forma primeira turma em parceria entre Prefeitura e Senac Sinop
Os cursos do Qualifica Turismo fez tanto sucesso nessa primeira etapa, que entusiasmou à Maria Neide da Silva (mãe) e a filha Maria Thaís Silva Marques, ambas alunas do mesmo curso e que formaram juntas. Maria Neide conta que há muitos anos estava fora do mercado de trabalho e da sala de aula, mas com o apoio da filha, se inscreveu e hoje pôde receber o certificado.
“Esse curso na área do turismo vem para complementar a minha vida, porque faz muito tempo que estou fora do mercado de trabalho e agora eu vou voltar. Eu pretendo fazer os outros cursos, esse aqui é um primeiro curso de muitos que eu pretendo fazer para me qualificar cada dia mais nessa área. A minha filha foi de grande ajuda, porque faz muito tempo que eu não vinha a sala de aula. Então, quando eu falei, ela me deu o maior apoio”, comentou.
A filha, Maria Thaís, emocionada e muito contente com a conquista da mãe, conta que com o apoio necessário concedido à mãe, além de corroborar com a qualificação dela, agregou muito conhecimento sobre o turismo. “Sim, eu vim para ajudar ela, mas acabei aprendendo muito. Inclusive, eu indico para você que tá com medo de vir fazer o curso, venha, venha participar do programa de turismo que Sinop tá proporcionando. São cursos gratuitos, venha aprender um pouquinho mais, conhecimento nunca é demais”, incentivou ela.
Paulinho Abreu, vice-prefeito, participou da cerimônia de entrega, comemorou o momento histórico e aproveitou para falar sobre o setor que é crescente em Sinop.
“Agora estamos colhendo os primeiros frutos. Essa é a primeira turma que está recebendo seu certificado e fico muito feliz. Essa turma é de recepção hoteleira, mas são vários cursos, todos voltados ao turismo, inclusive rede social. Enfim, várias áreas para qualificar os que já estão trabalhando na área ou aqueles que querem entrar para área. Sinop é uma cidade que recebe muitos visitantes, tem um grande potencial turístico, seja de pesca, seja turismo de negócio, seja, quanto à natureza também, turismo ecológico, enfim, várias oportunidades aqui que o município está fomentando, qualificando as pessoas que têm interesse”, comentou ele.
A diretora de Turismo da Prefeitura, turismóloga Leidiane Viegas, salienta que o setor de turismo tem acompanhado o crescimento de Sinop e o Executivo tem investido para que esse crescimento seja ordenado e planejado, com objetivo de absorver a demanda existente, com qualidade.
“A Prefeitura do Sinop segue esse trabalho de estruturação do segmento turístico. Nós queremos crescer, mas queremos crescer estruturados, com qualidade, e para isso a gente precisa, acima de tudo, formar profissionais; ter uma mão de obra de qualidade, porque essas pessoas que estão aí no mercado são os anfitriões. Eles receberão os nossos visitantes, eles repassarão informações também para os moradores, para a sociedade, eles precisam estar preparados. Iniciamos aí com o pé direito, com o curso na área de hotelaria, que é um dos segmentos que mais cresce no país, com projeções aí de investimentos de mais de R$ 8,5 bilhões até 2026”, disse.
Thiago Lenci, gerente de Unidade Operativa Senac Sinop, ressaltou a importância do Poder Executivo investir na qualificação profissional da população em várias áreas e setores.
“É gratificante ver que a Prefeitura investindo de maneira grande, seja nos cursos aqui do Senac, seja com as outras instituições. E isso quem ganha, é Sinop. É muito bacana ver quando a liderança pública tem esse olhar e a gente acredita que o turismo é algo que vai ter que ser impulsionado em Sinop. Nós temos muitas riquezas, muitos lugares para serem conhecidos aqui e as pessoas têm buscado qualificar cada vez mais. É muito importante porque a partir da medida que as pessoas procuram se qualificar, quem ganha é o município. Esse é o primeiro curso, mas terão muitos outros alunos que formarão, serão mais ou menos 400”, expressou.
Novos Cursos
Leidiane explica que nos próximos dias serão abertos mais quatro novos cursos: inserção profissional em turismo; influenciador digital; camareira e atendimento ao cliente.
“Inserção profissional em turismo, com foco em ecoturismo, roteiros, cultura, que é algo que nós precisamos muito aqui no nosso município para integrar os nossos atendimentos turísticos, criando rotas e preparando produtos para serem comercializados aí no mercado, tanto internamente quanto também fora do nosso município. Também teremos influenciador digital, muito importante para divulgar tudo que nós temos a oferecer, camareira e atendimento ao cliente; cursos pensados com muito carinho para que a gente possa fazer uma ótima entrega, não só para a população sinopense, mas também para os visitantes que estarão vindo ao nosso município”, disse.
A abertura de vagas e inscrições serão anunciadas nos canais de comunicação oficial do Senac Sinop e também pela Prefeitura de Sinop. Lenci salienta que quem tiver interesse, pode procurar mais informações na própria sede do Senac, localizado na avenida das Sibipirunas, nº 3.662, esquina com rua das Castanheiras, Centro de Sinop.
“Esse foi só o primeiro, então quem quiser mais informações nós estaremos, além de divulgar em nossos canais aqui do Senac Sinop, nas nossas redes sociais, a Prefeitura também vai estar divulgando. Podem procurar a gente aqui no balcão, que estaremos passando todas as informações e datas de matrículas. Temos um curso que inicia agora dia 15 que já estão com matrículas fechadas, isso mostra o sucesso que tem sido essa parceria de Senac e Prefeitura Sinop”, concluiu.
Veja as fotos aqui: FLICKER PREFEITURA DE SINOP
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Atendimentos no novo CEM são iniciados nesta segunda-feira (08) em Sinop
O prédio recebeu investimentos de aproximadamente R$ 6 milhões, oriundos de recursos próprios e de emenda parlamentar do deputado federal Juarez Costa. Com cerca de mil metros quadrados de área construída em um terreno de 4,4 mil metros quadrados, o espaço conta com 14 consultórios, sala de ultrassom, sala de sutura, setor de esterilização, lavanderia, vestiários, cozinha, estacionamento interno e áreas administrativas.
A diretora de Média e Alta Complexidade de Sinop, Emanuelle Teixeira, ressaltou que a abertura do CEM marca uma nova fase para os serviços de saúde do município. “Iniciamos nesta segunda-feira os atendimentos do novo prédio do Centro de Especialidades Médicas, um novo espaço amplo, moderno e planejado para atender melhor a população. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, sem interrupção para almoço. Estamos preparados para receber a comunidade com mais conforto, qualidade e organização nos serviços de saúde”, explicou.
Os primeiros pacientes já avaliaram, positivamente, a mudança para o novo prédio. Talita Serafim da Silva, que passou por atendimento ginecológico, destacou a estrutura acolhedora. “Eu faço atendimento com a doutora Andréia, ginecologista, e a estrutura do CEM está perfeita. É um ambiente bem acolhedor e bem agradável. Gostei bastante do atendimento que recebi nesse novo local”, relatou.
O CEM foi projetado para centralizar em um único espaço físico os atendimentos de média complexidade e promover a integração entre especialidades médicas e multiprofissionais. O órgão disponibiliza consultas e procedimentos nas áreas de pediatria, ortopedia, nefrologia, cirurgia geral, dermatologia, otorrinolaringologia, urologia, psiquiatria (adulto e infantil), neurologia, mastologia e ginecologia.
Além disso, a unidade oferece serviços de pré-natal de alto risco, ultrassonografia, nutrição, psicologia (adulto e infantil) e assistência social. Com a nova estrutura, a Secretaria de Saúde busca ampliar a capacidade de atendimento e oferecer mais resolutividade às demandas da população.
O novo espaço também abriga os serviços do Centro de Referência à Saúde da Mulher (CRASM), que antes funcionava na avenida André Maggi, no bairro Residencial Nossa Senhora Aparecida.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Festeja: Famílias reúnem em desfile cívico para valorizar a independência do Brasil e contar a história de Sinop
Este ano, 83 blocos desfilaram e retrataram a trajetória de Sinop desde a década de 1970 até os dias atuais. As apresentações valorizaram a cultura, a educação, o papel dos pioneiros e homenagearam personagens que marcaram a história do município.
O prefeito Roberto Dorner acompanhou o desfile e destacou a relevância da data para a cidade e para o país. “É um dia cívico, que relembra a independência do Brasil, e nós temos que respeitar esse dia. É um respeito à data e estamos reunidos para um desfile com toda a cidade, com as crianças, entidades, forças de segurança. Vemos a empolgação das crianças aguardando para poder passar no desfile. Desde pequeninos já têm aquele espírito de brasileiros fortes, chamando para si aquela vontade de ser independente. E além do desfile cívico da independência do país, também estamos celebrando o aniversário da cidade. A cidade está em festa, completando 51 anos nesta semana especial”, disse.
O vice-prefeito Paulinho Abreu também acompanhou o desfile cívico e reforçou o papel educativo do evento. “Esse desfile cívico é muito importante, pois mostra nossas crianças e nossas famílias engajadas em celebrar o civismo. Além disso, também resgatamos a história de Sinop, década a década, nesses 50 anos, para que nossas crianças entendam o que foi feito para que a cidade chegasse até aqui. Ficamos muito felizes de ver esse movimento que remonta a toda a caminhada de Sinop”, afirmou.
O vereador Célio Garcia ressaltou que o evento uniu famílias em torno da memória da cidade e da pátria. “É uma data para lembrar que o Brasil é independente e mostra a soberania do nosso país. Mostramos e ensinamos aos nossos pequenos a importância desse dia. Ao mesmo tempo, as famílias se unem em um evento bonito e significativo, que também conta a história da nossa cidade. Estamos em período de festividade e é o momento de resgatar a história daqueles que tanto contribuíram para que Sinop chegasse a esse patamar”, destacou.
A secretária de Educação, Salete Rodrigues, lembrou que as escolas se prepararam desde junho para a celebração. “As unidades escolares estavam ansiosas para participar, pois no ano passado não tivemos o desfile. Este ano, cada escola abordou uma parte da história de Sinop, fortalecendo os laços com os pioneiros e resgatando as conquistas da cidade ao longo de cinco décadas”, afirmou.
A coordenadora de Educação Básica, Carla Ponce, explicou que a organização buscou valorizar a história da cidade e o patriotismo. “Esse é um dia muito importante, nós estamos aqui com todas as escolas municipais e algumas instituições, totalizando 83 pelotões. Essa integração é fundamental porque aproveitamos o dia da independência e também o aniversário de Sinop para trazer à população um momento de respeito à pátria e amor à cidade”, ressaltou.
As famílias que compareceram também destacaram a relevância do evento. Emerson de Andrade, pai dos gêmeos Breno e Bernardo, que desfilaram pela primeira vez, falou que ficou feliz em apoiar os filhos. “É importante esse apoio e, para mim, é um privilégio muito grande estar aqui nesse evento grandioso, nesse mês do aniversário de Sinop. Ver meus pequenos participando pela primeira vez foi muito legal e emocionante. A população estava em peso e gostamos muito”, declarou.
Breno, de apenas 5 anos, contou que se preparou para o desfile com o irmão. “Eu gostei de desfilar. Eu cantei o hino nacional e me preparei na minha casa para não errar nada”, disse, ao lado do irmão Bernardo.
Ana Sena, mãe de Guilherme, outro aluno participante, ressaltou o esforço das famílias para prestigiar o desfile. “O Guilherme ficou muito entusiasmado para desfilar, ele estava realmente ansioso. Achei muito importante trazer ele para que desde pequeno aprenda esse valor cívico. Foi uma correria para chegarmos no horário, mas valeu a pena, o desfile foi ótimo”, relatou.
Além da participação das escolas da rede municipal, o desfile contou com pelotões formados pela Apae, Comunidade Kolping São Cristóvão, Clube de Idoso São Francisco, AABB Comunidade, Cooperafs, Banda Rudimentar Municipal, IFMT, CAOPA, Projeto Abba, Grupo Escoteiro, Moto Clube e outras entidades. Em 2024, o desfile cívico não foi realizado no município devido às condições climáticas. Desta vez, a população compareceu para prestigiar e valorizar a história e o desenvolvimento do Brasil e de Sinop.
Festeja Sinop
O Festeja Sinop 2025 é realizado pela Prefeitura de Sinop e recebe apoio da Câmara de Vereadores, Grupo Sinop, Sicoob Norte MT, Mobilize-C – mobilidade zero carbono, Shopping Sinop, Deputado Dilmar Dal Bosco e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec MT). Toda a programação oficial do Festeja Sinop 2025 pode ser acompanhada nas redes sociais da Prefeitura e no site institucional.
Confira a programação completa do Festeja Sinop 2025:
09/09 (Terça-Feira)
14h: Concurso de criação de slogan e logotipo do conselho de Alimentação Escolar – Ceforme
19h: Posse de servidores aprovados no concurso público 001/2024 – Câmara de Vereadores
10/09 (Quarta-Feira)
19h: Palestra com Sílvio Barros, Prefeito de Maringá – Câmara de Vereadores
11/09 (Quinta-Feira)
17h: Sessão solene em homenagem aos 35 anos de fundação da Unemat – Auditório da Unemat
12/09 (Sexta-Feira)
15h30: Lançamento da pedra fundamental da EVERMAT – usina de etanol – BR-163
20h: Abertura dos portões do Estádio para shows regionais e nacional com Leo Santana
13/09 (Sábado)
8h: Festival de Praia (banho assistido) – Praia do Cortado
18h: Marcha para Jesus – Praça da Bíblia
19h: Abertura dos portões Estádio para show Gospel de Israel Salazar
22h: Baile da Cidade e show com Banda Metrô – Garden Hall Eventos
14/09 (Domingo)
8h: Festival de Praia – Praia do Cortado
14h: Show nacional com Matheus Fernandes – Praia do Cortado
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Economia & Finanças
