Qualifica Turismo forma primeira turma em parceria entre Prefeitura e Senac Sinop

A Prefeitura de Sinop e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) realizaram na noite de hoje, segunda-feira (08), a entrega de certificados de conclusão de curso para 20 alunos que formaram no curso de recepção hoteleira. Essa é a primeira turma de um projeto que deve formar 400 pessoas para atuar em diversas áreas do turismo.Os cursos do Qualifica Turismo fez tanto sucesso nessa primeira etapa, que entusiasmou à Maria Neide da Silva (mãe) e a filha Maria Thaís Silva Marques, ambas alunas do mesmo curso e que formaram juntas. Maria Neide conta que há muitos anos estava fora do mercado de trabalho e da sala de aula, mas com o apoio da filha, se inscreveu e hoje pôde receber o certificado.“Esse curso na área do turismo vem para complementar a minha vida, porque faz muito tempo que estou fora do mercado de trabalho e agora eu vou voltar. Eu pretendo fazer os outros cursos, esse aqui é um primeiro curso de muitos que eu pretendo fazer para me qualificar cada dia mais nessa área. A minha filha foi de grande ajuda, porque faz muito tempo que eu não vinha a sala de aula. Então, quando eu falei, ela me deu o maior apoio”, comentou.A filha, Maria Thaís, emocionada e muito contente com a conquista da mãe, conta que com o apoio necessário concedido à mãe, além de corroborar com a qualificação dela, agregou muito conhecimento sobre o turismo. “Sim, eu vim para ajudar ela, mas acabei aprendendo muito. Inclusive, eu indico para você que tá com medo de vir fazer o curso, venha, venha participar do programa de turismo que Sinop tá proporcionando. São cursos gratuitos, venha aprender um pouquinho mais, conhecimento nunca é demais”, incentivou ela.Paulinho Abreu, vice-prefeito, participou da cerimônia de entrega, comemorou o momento histórico e aproveitou para falar sobre o setor que é crescente em Sinop.“Agora estamos colhendo os primeiros frutos. Essa é a primeira turma que está recebendo seu certificado e fico muito feliz. Essa turma é de recepção hoteleira, mas são vários cursos, todos voltados ao turismo, inclusive rede social. Enfim, várias áreas para qualificar os que já estão trabalhando na área ou aqueles que querem entrar para área. Sinop é uma cidade que recebe muitos visitantes, tem um grande potencial turístico, seja de pesca, seja turismo de negócio, seja, quanto à natureza também, turismo ecológico, enfim, várias oportunidades aqui que o município está fomentando, qualificando as pessoas que têm interesse”, comentou ele.A diretora de Turismo da Prefeitura, turismóloga Leidiane Viegas, salienta que o setor de turismo tem acompanhado o crescimento de Sinop e o Executivo tem investido para que esse crescimento seja ordenado e planejado, com objetivo de absorver a demanda existente, com qualidade.“A Prefeitura do Sinop segue esse trabalho de estruturação do segmento turístico. Nós queremos crescer, mas queremos crescer estruturados, com qualidade, e para isso a gente precisa, acima de tudo, formar profissionais; ter uma mão de obra de qualidade, porque essas pessoas que estão aí no mercado são os anfitriões. Eles receberão os nossos visitantes, eles repassarão informações também para os moradores, para a sociedade, eles precisam estar preparados. Iniciamos aí com o pé direito, com o curso na área de hotelaria, que é um dos segmentos que mais cresce no país, com projeções aí de investimentos de mais de R$ 8,5 bilhões até 2026”, disse.Thiago Lenci, gerente de Unidade Operativa Senac Sinop, ressaltou a importância do Poder Executivo investir na qualificação profissional da população em várias áreas e setores.“É gratificante ver que a Prefeitura investindo de maneira grande, seja nos cursos aqui do Senac, seja com as outras instituições. E isso quem ganha, é Sinop. É muito bacana ver quando a liderança pública tem esse olhar e a gente acredita que o turismo é algo que vai ter que ser impulsionado em Sinop. Nós temos muitas riquezas, muitos lugares para serem conhecidos aqui e as pessoas têm buscado qualificar cada vez mais. É muito importante porque a partir da medida que as pessoas procuram se qualificar, quem ganha é o município. Esse é o primeiro curso, mas terão muitos outros alunos que formarão, serão mais ou menos 400”, expressou.Leidiane explica que nos próximos dias serão abertos mais quatro novos cursos: inserção profissional em turismo; influenciador digital; camareira e atendimento ao cliente.“Inserção profissional em turismo, com foco em ecoturismo, roteiros, cultura, que é algo que nós precisamos muito aqui no nosso município para integrar os nossos atendimentos turísticos, criando rotas e preparando produtos para serem comercializados aí no mercado, tanto internamente quanto também fora do nosso município. Também teremos influenciador digital, muito importante para divulgar tudo que nós temos a oferecer, camareira e atendimento ao cliente; cursos pensados com muito carinho para que a gente possa fazer uma ótima entrega, não só para a população sinopense, mas também para os visitantes que estarão vindo ao nosso município”, disse.A abertura de vagas e inscrições serão anunciadas nos canais de comunicação oficial do Senac Sinop e também pela Prefeitura de Sinop. Lenci salienta que quem tiver interesse, pode procurar mais informações na própria sede do Senac, localizado na avenida das Sibipirunas, nº 3.662, esquina com rua das Castanheiras, Centro de Sinop.“Esse foi só o primeiro, então quem quiser mais informações nós estaremos, além de divulgar em nossos canais aqui do Senac Sinop, nas nossas redes sociais, a Prefeitura também vai estar divulgando. Podem procurar a gente aqui no balcão, que estaremos passando todas as informações e datas de matrículas. Temos um curso que inicia agora dia 15 que já estão com matrículas fechadas, isso mostra o sucesso que tem sido essa parceria de Senac e Prefeitura Sinop”, concluiu.

