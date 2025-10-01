Connect with us

Quase 2 mil doses de imunizantes são aplicados em ação do caminhão de vacinas em Sinop

Publicado em

01/10/2025
A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Saúde, aplicou 1.911 doses de imunizantes durante as duas semanas da ação com o caminhão de vacinação. A atividade, desenvolvida em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, mobilizou dez bairros da cidade e atendeu a população em horário estendido, das 17h30 às 21h, inclusive horários especiais nos finais de semana (sábado e domingo).
 
A unidade móvel integra o programa estadual Imuniza MT, que visa facilitar o acesso da população geral às doses de imunizantes fornecidos pelo Ministério da Saúde, atendeu no município entre os dias 16/09 e  28/09. O veículo acompanhou a programação das feiras da agricultura familiar e esteve nos seguintes bairros: Residencial Aquarela Brasil, Jardim Botânico, Chácaras São Cristóvão, Jardim das Palmeiras, Residencial Nico Baracat, Residencial Camping Club, Jardim Primaveras e Setor Industrial.
 
O coordenador de Imunização e Rede Frio da Secretaria de Saúde de Sinop, João Gustavo Breganó, comemorou o alcance obtido com a ação. “Conseguimos aproveitar bem a presença do caminhão da cidade, inclusive agradecer a parceria da Secretaria de Saúde do estado, porque conseguimos aplicar quase 2 mil doses dos imunizantes que fazem parte do Plano Nacional de Imunização, isso é resultado de um trabalho desenvolvido, diariamente, pela Secretaria, à pedido do prefeito, que é humanizar os atendimentos, aproximando os serviços públicos da população”, comentou.
 
Todos os imunizantes distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), foram disponibilizados. Jessé Ferraz Dias, operador de máquinas, aproveitou o dia em que o caminhão esteve na feira do Residencial Aquarela Brasil e atualizou a cardeneta pessoal de vacinação.“Consegui tomar a vacina contra a gripe e contra a febre amarela. O meu trabalho fica aqui perto e a feira faz parte do trajeto para a minha casa. Parei na feira para poder comprar algumas verduras e vi o caminhão. Aproveitei para perguntar e eles falaram que estavam vacinando. Isso é ótimo para a população que trabalha durante o dia e praticamente não tem tempo”, disse ele.
 
A corretora Maria do Carmo, também esteve nesse dia e se vacinou. Ela destaca que o horário estendido é uma ótima opção para quem trabalha o dia todo e não consegue comparecer à uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para receber as doses dos imunizantes. “Achei a ação muito importante porque, às vezes, as pessoas não têm tempo de ir ao postinho durante o dia. Vimos a reportagem no site, saímos do trabalho e aproveitamos para vir na feirinha. Fiz a vacina contra a hepatite e febre amarela, e achei muito importante essa campanha”, avaliou ela.
 
Com a ação, a Secretaria de Saúde ampliou a cobertura vacinal no município e chegou a 158.558 doses aplicadas.
 
O caminhão da vacinação é equipado com recepção, sala de atendimento, câmaras de conservação de imunizantes e estrutura adaptada para cadeirantes. O veículo conta ainda com ar-condicionado, gerador de energia, frigobar e freezers para que os imunizantes sejam mantidos em condições ideais de armazenamento.
 
Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Roneir Corrêa

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

