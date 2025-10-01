Quase 2 mil doses de imunizantes são aplicados em ação do caminhão de vacinas em Sinop

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Educação, realiza nesta quarta-feira (1º) o Dia D da Busca Ativa Escolar em todas as 46 unidades da rede municipal de ensino. A campanha ‘Quem falta, faz falta!’ tem como foco conscientizar alunos e responsáveis sobre a importância da frequência regular às aulas e reforçar o combate à evasão escolar.



Pela manhã, o Dia D foi marcado por atividades lúdicas e pedagógicas, como apresentações de teatro, nas escolas da rede municipal. Na Emeb Lizamara Aparecida Oliva de Almeida, no Jardim Imperial, os alunos e equipes se mobilizaram para transmitir a mensagem de que cada falta impacta diretamente o aprendizado e o desenvolvimento das crianças e adolescentes.



A coordenadora da Busca Ativa Escolar, Débora Ribeiro, explicou que a ação faz parte de uma estratégia nacional desenvolvida pelo UNICEF em parceria com o Ministério da Educação e outros órgãos. “Trabalhamos para evitar a evasão escolar. Cada criança que começa a apresentar infrequência, a escola nos aciona e vamos em busca dessas crianças por meio de visitas. Vamos ver qual o motivo dessa criança estar faltando. Às vezes pode ser um problema de saúde, transporte, então trabalhamos com intersetorialidade entre a saúde, a assistência social e o conselho tutelar”, destacou.



A coordenadora também ressaltou que a busca ativa ocorre durante todo o ano letivo e, em casos mais graves, é necessário envolver instituições como o Ministério Público. “Em algumas situações, encaminhamos ao Ministério Público para dar assistência à família dessa criança. A busca ativa ocorre o ano inteiro e existe essa parceria com o selo UNICEF. O município fez a adesão e fazemos esse acompanhamento durante todo o ano”, completou Débora.



A servidora Lucélia Cruz, membro do comitê da Busca Ativa pela Secretaria de Saúde, explicou como é feito o acompanhamento nos casos em que a ausência escolar está ligada a problemas de saúde. “Caso a criança não compareça à escola porque está com um problema de saúde, somos acionados, entramos no sistema e verificamos se essa criança realmente foi na unidade de saúde fazer uma consulta. Se sim, damos o suporte, fazemos uma visita domiciliar para saber se está tudo bem, quantos dias de atestado, e confirmamos à educação se realmente a criança está doente e precisa de um suporte maior”, afirmou.



A diretora da Emeb Lizamara Aparecida Oliva de Almeida, Célia Marcari, destacou a relevância da ação que envolveu toda a comunidade escolar durante a manhã. “Hoje é o Dia D da Busca Ativa e algo que falamos sempre é que quem falta, faz falta. Percebemos que, principalmente após a Covid, os pais e as próprias crianças não têm a frequência como algo necessário na escola. Fazemos projetos e desenvolvemos ações para buscar essas crianças para estarem presentes. Queremos que os pais e as próprias crianças tenham consciência do que se perde em dias de falta”, ressaltou.



Além da mobilização das equipes escolares, os próprios alunos participaram das atividades criativas para difundir a mensagem da campanha. O estudante Alisson Júnior, da Emeb Lizamara Aparecida Oliva de Almeida, interpretou o personagem ‘Luquinha’ na peça teatral. “Foi muito legal ter essa oportunidade de participar do teatro e foi muito bom falar sobre estar na sala de aula, porque temos que estudar para ter um futuro. Se não estudarmos, não vamos ser nada na nossa vida”, disse.



A aluna Sofia Almeida também participou do teatro e comentou sobre a importância da ação ao incentivar os alunos a se dedicarem aos estudos “É muito importante falar sobre isso. Eu amei o teatro, ainda mais por eu ter participado. Foi falado para todos os alunos virem, se interessarem em aprender mais, para o nosso próprio futuro, para ter um trabalho digno”, afirmou a estudante.



Mais atividades do Dia D da Busca Ativa Escolar devem ser realizadas nas unidades do município no período vespertino. Segundo a Secretaria de Educação, a frequência escolar é um direito garantido e fundamental para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes e o acompanhamento continuará sendo feito durante o ano letivo.