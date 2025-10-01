CIDADES
Quase 2 mil doses de imunizantes são aplicados em ação do caminhão de vacinas em Sinop
A unidade móvel integra o programa estadual Imuniza MT, que visa facilitar o acesso da população geral às doses de imunizantes fornecidos pelo Ministério da Saúde, atendeu no município entre os dias 16/09 e 28/09. O veículo acompanhou a programação das feiras da agricultura familiar e esteve nos seguintes bairros: Residencial Aquarela Brasil, Jardim Botânico, Chácaras São Cristóvão, Jardim das Palmeiras, Residencial Nico Baracat, Residencial Camping Club, Jardim Primaveras e Setor Industrial.
O coordenador de Imunização e Rede Frio da Secretaria de Saúde de Sinop, João Gustavo Breganó, comemorou o alcance obtido com a ação. “Conseguimos aproveitar bem a presença do caminhão da cidade, inclusive agradecer a parceria da Secretaria de Saúde do estado, porque conseguimos aplicar quase 2 mil doses dos imunizantes que fazem parte do Plano Nacional de Imunização, isso é resultado de um trabalho desenvolvido, diariamente, pela Secretaria, à pedido do prefeito, que é humanizar os atendimentos, aproximando os serviços públicos da população”, comentou.
Todos os imunizantes distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), foram disponibilizados. Jessé Ferraz Dias, operador de máquinas, aproveitou o dia em que o caminhão esteve na feira do Residencial Aquarela Brasil e atualizou a cardeneta pessoal de vacinação.“Consegui tomar a vacina contra a gripe e contra a febre amarela. O meu trabalho fica aqui perto e a feira faz parte do trajeto para a minha casa. Parei na feira para poder comprar algumas verduras e vi o caminhão. Aproveitei para perguntar e eles falaram que estavam vacinando. Isso é ótimo para a população que trabalha durante o dia e praticamente não tem tempo”, disse ele.
A corretora Maria do Carmo, também esteve nesse dia e se vacinou. Ela destaca que o horário estendido é uma ótima opção para quem trabalha o dia todo e não consegue comparecer à uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para receber as doses dos imunizantes. “Achei a ação muito importante porque, às vezes, as pessoas não têm tempo de ir ao postinho durante o dia. Vimos a reportagem no site, saímos do trabalho e aproveitamos para vir na feirinha. Fiz a vacina contra a hepatite e febre amarela, e achei muito importante essa campanha”, avaliou ela.
Com a ação, a Secretaria de Saúde ampliou a cobertura vacinal no município e chegou a 158.558 doses aplicadas.
O caminhão da vacinação é equipado com recepção, sala de atendimento, câmaras de conservação de imunizantes e estrutura adaptada para cadeirantes. O veículo conta ainda com ar-condicionado, gerador de energia, frigobar e freezers para que os imunizantes sejam mantidos em condições ideais de armazenamento.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura de Sinop realiza Dia D da Busca Ativa Escolar para combater evasão na rede municipal
Pela manhã, o Dia D foi marcado por atividades lúdicas e pedagógicas, como apresentações de teatro, nas escolas da rede municipal. Na Emeb Lizamara Aparecida Oliva de Almeida, no Jardim Imperial, os alunos e equipes se mobilizaram para transmitir a mensagem de que cada falta impacta diretamente o aprendizado e o desenvolvimento das crianças e adolescentes.
A coordenadora da Busca Ativa Escolar, Débora Ribeiro, explicou que a ação faz parte de uma estratégia nacional desenvolvida pelo UNICEF em parceria com o Ministério da Educação e outros órgãos. “Trabalhamos para evitar a evasão escolar. Cada criança que começa a apresentar infrequência, a escola nos aciona e vamos em busca dessas crianças por meio de visitas. Vamos ver qual o motivo dessa criança estar faltando. Às vezes pode ser um problema de saúde, transporte, então trabalhamos com intersetorialidade entre a saúde, a assistência social e o conselho tutelar”, destacou.
A coordenadora também ressaltou que a busca ativa ocorre durante todo o ano letivo e, em casos mais graves, é necessário envolver instituições como o Ministério Público. “Em algumas situações, encaminhamos ao Ministério Público para dar assistência à família dessa criança. A busca ativa ocorre o ano inteiro e existe essa parceria com o selo UNICEF. O município fez a adesão e fazemos esse acompanhamento durante todo o ano”, completou Débora.
A servidora Lucélia Cruz, membro do comitê da Busca Ativa pela Secretaria de Saúde, explicou como é feito o acompanhamento nos casos em que a ausência escolar está ligada a problemas de saúde. “Caso a criança não compareça à escola porque está com um problema de saúde, somos acionados, entramos no sistema e verificamos se essa criança realmente foi na unidade de saúde fazer uma consulta. Se sim, damos o suporte, fazemos uma visita domiciliar para saber se está tudo bem, quantos dias de atestado, e confirmamos à educação se realmente a criança está doente e precisa de um suporte maior”, afirmou.
A diretora da Emeb Lizamara Aparecida Oliva de Almeida, Célia Marcari, destacou a relevância da ação que envolveu toda a comunidade escolar durante a manhã. “Hoje é o Dia D da Busca Ativa e algo que falamos sempre é que quem falta, faz falta. Percebemos que, principalmente após a Covid, os pais e as próprias crianças não têm a frequência como algo necessário na escola. Fazemos projetos e desenvolvemos ações para buscar essas crianças para estarem presentes. Queremos que os pais e as próprias crianças tenham consciência do que se perde em dias de falta”, ressaltou.
Além da mobilização das equipes escolares, os próprios alunos participaram das atividades criativas para difundir a mensagem da campanha. O estudante Alisson Júnior, da Emeb Lizamara Aparecida Oliva de Almeida, interpretou o personagem ‘Luquinha’ na peça teatral. “Foi muito legal ter essa oportunidade de participar do teatro e foi muito bom falar sobre estar na sala de aula, porque temos que estudar para ter um futuro. Se não estudarmos, não vamos ser nada na nossa vida”, disse.
A aluna Sofia Almeida também participou do teatro e comentou sobre a importância da ação ao incentivar os alunos a se dedicarem aos estudos “É muito importante falar sobre isso. Eu amei o teatro, ainda mais por eu ter participado. Foi falado para todos os alunos virem, se interessarem em aprender mais, para o nosso próprio futuro, para ter um trabalho digno”, afirmou a estudante.
Mais atividades do Dia D da Busca Ativa Escolar devem ser realizadas nas unidades do município no período vespertino. Segundo a Secretaria de Educação, a frequência escolar é um direito garantido e fundamental para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes e o acompanhamento continuará sendo feito durante o ano letivo.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Polícias Civil e Militar desarticulam galpão usado para adulterar bebida alcóolica em Nova Mutum
As Polícias Civil e Militar desarticularam, nesta terça-feira (30.9), um galpão usado para adulterar bebida alcoólica, no município de Nova Mutum (a 264 km de Cuiabá). Na ação, três suspeitos foram presos em flagrante.
No final da manhã de terça-feira (30), a equipe da Delegacia de Nova Mutum foi acionada pela Polícia Militar para comparecer a um galpão situado no bairro Cidade Nova.
No endereço, os policiais civis e militares encontraram diversas garrafas de bebida alcoólica (cerveja), com indícios de adulteração. Também foram apreendidas tampinhas, rótulos de várias marcas de cerveja e apetrechos para fazer a troca dos rótulos dos produtos.
Três homens, que estavam no local, foram detidos e encaminhados para esclarecimentos. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para a realização do trabalho pericial no galpão e nos produtos apreendidos.
Na Delegacia de Nova Mutum, os conduzidos foram qualificados e interrogados pelo delegado Edmundo Félix de Barros Filho. Em seguida, eles foram autuados em flagrante pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração de substância alimentícia.
“Os suspeitos responderão a inquérito por corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado ao consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo; e vender ou expor à venda mercadoria com embalagem, tipo, especificação, peso ou composição em desacordo com a lei, ou que não corresponda à classificação oficial”, explicou.
O caso segue sob investigação.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Economia & Finanças
