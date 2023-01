Quase 40 mil inscritos no concurso da Saúde devem ficar atentos ao horário das provas; Prefeito determinou tarifa social de R$1

Os quase 40 mil candidatos que irão prestar o concurso público para Secretaria Municipal de Saúde devem ficar atentos ao horário de fechamento dos portões nos locais que serão realizadas as provas, no próximo domingo (29).

Conforme o Edital 01/2022, o horário de abertura dos portões será às 7h30 e o fechamento às 8h15. O início previsto da prova, no período matutino, será às 08h30. Os candidatos que farão as provas no período vespertino, poderão entrar às 14h e o fechamento dos portões serão às 14h45. O início previsto da prova, no período vespertino, será às 15h.

O cartão de convocação para a prova objetiva contendo o local, a sala e o horário de realização, esta disponibilizado no endereço eletrônico do IBFC – www.ibfc.org.br, na aba “Local de Prova”.

Os candidatos, que utilizarem o transporte público, se beneficiarão com a tarifa social no valor de R$1 no dia da prova, autorizada pelo prefeito Emanuel Pinheiro através do decreto 9.545/2023. A medida começa a valer a partir das 0h01 do domingo (29) e segue vigente até às 23h59.

“Adotei essa medida para beneficiar as milhares de pessoas, que prestarão o concurso da Secretaria Municipal de Saúde, que as vezes não têm condições de se deslocarem. Sou sensível a essa necessidade, esse apoio aos candidatos é primordial”, destacou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Conforme prevê o edital, o tempo para a realização da prova é de 4 horas e somente será permitido ao candidato se retirar definitivamente da sala de prova, após transcorrido o tempo de duas horas de seu início, mediante a entrega obrigatória da sua folha de respostas e do seu caderno de questões devidamente preenchidos e assinados, ao fiscal de sala. O candidato poderá levar seu caderno de questões somente após transcorrido o tempo de três horas de seu início.

Segundo o item 2.3, do edital, os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 minutos antes do fechamento dos portões para realização da prova, munidos de documento de identidade com foto, de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e cartão de convocação para a prova.

A Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT e o IBFC recomendam que o candidato não leve celulares/aparelhos eletrônicos e nenhum dos objetos citados no subitem 10.14. Fica recomendado ao candidato, ainda que não seja obrigatório no dia de realização da prova, o uso de máscara individual, cirúrgica ou de tecido, de proteção de nariz e boca.

Segundo o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, a expectativa com a realização do concurso público é grande, pois beneficiará muitas pessoas com a oportunidade de trabalharem de forma efetiva. “É um salto muito grande, que estamos dando na Secretaria Municipal de Saúde. São 2.162 vagas para efetivação imediata e formação de cadastro de reserva para níveis médio e superior. Dentro destas vagas, 221 são especificamente para médicos. Essa ação da administração municipal, só vem a somar com os serviços prestados à nossa gente, pois oferece à população pessoas capacitadas para atuarem nas mais diversas áreas, além de preencherem o número de servidores nas unidades de saúde”, destacou o prefeito.

Mais de 40 mil pessoas estão inscritas para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde.Todas as informações estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC (banca organizadora do certame). Acesse: www.ibfc.org.br.