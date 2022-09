Quatro regiões da capital serão beneficiadas com força-tarefa de tapa-buracos

Foi publicada na edição suplementar da Gazeta Municipal nº 445 desta quinta-feira (18) a homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários Imediatos e Formação de Cadastro Reserva nº 01/2022 – SMS. São 941 vagas para contratação imediata.

ROBERTA PENHA – O processo seletivo foi realizado em etapa única, com Avaliação de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório. Os contratos temporários terão vigência máxima de 2 anos, podendo ser prorrogados por igual período para atender excepcional interesse público, certificado pela autoridade competente.

“Este foi o segundo processo seletivo que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou dentro de um período de 6 meses, com o objetivo de cumprir as determinações da Justiça, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Como o primeiro seletivo, realizado em janeiro, não teve aprovados suficientes para o número de vagas ofertadas, foi necessário a realização deste segundo processo, para conseguirmos completar o quadro de servidores. Nesta publicação estão os nomes de todas as pessoas que participaram do seletivo, tanto dos classificados, como os não classificados, com as notas e a ordem de classificação. Nosso objetivo é mostrar total transparência em relação ao certame, para evitar qualquer tipo de dúvidas, conforme as determinações do prefeito Emanuel Pinheiro”, disse a secretária municipal de Saúde, Suelen Alliend.

Em breve a Prefeitura Municipal de Saúde publicará o edital de convocação dos aprovados.