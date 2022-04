Quatro secretários municipais deixam equipe em razão de projetos particulares

A partir de amanhã (02) os adultos que ainda precisam se imunizar com primeira, segunda ou terceira doses e os idosos e imunossuprimidos que ainda não tomaram a quarta dose poderão ser vacinados aos sábados no polo da UNIC Beira Rio.

Desde a última terça-feira (29) a UNIC, que até então estava vacinando apenas crianças de 5 a 11 anos, retomou a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos e adultos a partir de 18 anos. Também voltou a aplicar a dose de reforço da Janssen, que estava sendo feita apenas na UBS Cidade Verde. “Para possibilitar a vacinação de adultos e crianças no mesmo ambiente, foi preciso dividir o auditório da UNIC em duas partes, onde crianças são vacinadas de um lado e adultos de outro, para não corrermos nenhum risco de aplicação de imunizantes errados”, explicou Valéria de Oliveira, coordenadora da campanha Vacina Cuiabá – Sua Vida em Primeiro Lugar.

A coordenadora ressalta ainda a obrigatoriedade do uso de máscara nos locais de vacinação. “Com a flexibilização do uso de máscaras em Cuiabá, por meio do Decreto 9.018 de 29 de março de 2022, começamos a perceber que muitos adultos começaram a entrar no polo de vacinação sem máscara. Mas o mesmo decreto determina o uso obrigatório em estabelecimentos e serviços de saúde. A vacinação é um serviço de saúde, portanto pedimos às pessoas que forem à UNIC se vacinar, que usem a máscara pelo menos enquanto estiver dentro do polo. Esse pedido vale também para a vacinação nas unidades básicas de saúde”, conclui Valéria.