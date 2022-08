“Quem entende de plágio é o Mauro Mendes”, afirma Emanuel Pinheiro

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), disse a imprensa na manhã desta sexta-feira (19), que está surpreso com a candidatura da primeira-dama, Márcia Pinheiro (PV), ao governo do Estado. Pinheiro respondeu os questionamentos dos jornalistas e disse, sobre o plano de governo da candidata de oposição, acusada de plagiar o candidato da reeleição, que “quem entende de plágio é o Mauro Mendes”.

Por Flávio Garcia – Segundo Emanuel Pinheiro, “plágio me parece que foi o jingle do candidato Mauro Mendes, tá na cara, já soltaram até uma nota. Quem entende de plágio é Mauro Mendes, e com relação ao plano de governo, foi feito propositalmente. Se ele tivesse cumprido não estaria no plano da primeira-dama Márcia Pinheiro”, declarou.

“Aquilo que está dentro da visão dela nós colocamos no plano de governo. Se ele (Mauro) tivesse cumprido, com certeza não seria necessário estar sendo debatido novamente, quatro anos depois”.

Emanuel Pinheiro disse estar surpreso com a recepção ao nome da candidata Márcia Pinheiro no Estado como um todo. “A rapidez com que a candidatura vem crescendo em todos os cantos do Estado é de surpreender. Já era esperado, mas não de forma tão rápida. Eu achava que essa receptividade viria após iniciar o horário eleitoral gratuito”.

Para ele, “Isso é o reflexo do trabalho do nosso grupo em Cuiabá. Ela tem recebido apoio de lideranças de todo o Estado, até de partidos que não estão coligados conosco, que aos poucos vamos apresentando”.

Perguntado sobre o fato de estar aparecendo e falando mais do que a candidata da oposição, o prefeito mirou as críticas para Mauro Mendes e garantiu que a candidata Márcia Pinheiro está pronta para enfrentar a disputa. “Ele falou quatro anos sozinho, não falou com ninguém, tá querendo o quê…foram quatro anos de goela abaixo, foi tudo imposto, com desrespeito, agressão, grosseria com os segmentos da sociedade, com os servidores, com os comerciantes, com aposentados e pensionistas. Um governo que usou da arrogância como marca da sua gestão”, disparou Pinheiro.

O prefeito pediu garantiu que a primeira-dama Márcia Pinheiro vai falar. “Calma, a primeira-dama vai falar, ela já deu várias entrevistas. Então o que ele quer, quer encontrar com ela na rua para manifestar o voto…não tem sentido isso aí, ela está em campanha e se preparando para o horário eleitoral. Não fiquem ansiosos, ela está na arena e pronta para enfrentar a disputa”.