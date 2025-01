“Queremos aprender com MT para replicar as lições de sucesso em nosso país”, afirma embaixador da Ucrânia

O embaixador da Ucrânia no Brasil, Andrii Melnyk, destacou o grande potencial de Mato Grosso e o interesse do país em aprender com o Estado, especialmente no setor do agronegócio. A declaração foi feita durante reunião com o governador em exercício, Otaviano Pivetta, nesta quarta-feira (22.1), no Palácio Paiaguás.

O embaixador ressaltou a importância de Mato Grosso como maior produtor de alimentos no cenário mundial. “A Ucrânia produz 60 milhões de toneladas por ano de trigo, girassol e óleo. Nada comparado a Mato Grosso. Com a guerra, perdemos o controle de nossas terras e estamos buscando maneiras de recuperar nossa produção agrícola e começar a plantar soja. Queremos aprender com vocês para replicar essas lições de sucesso em nosso país”, afirmou o embaixador.

Durante a reunião, o governador em exercício reforçou o interesse de uma parceria sólida. “Mato Grosso é amigo e parceiro nos negócios. Vocês têm um dos melhores solos do mundo, e seria uma honra para nós fortalecer ainda mais nossos laços com a Ucrânia. Estamos dispostos a compartilhar nossa experiência e aprender com vocês também”, pontuou.

Ele também fez questão de destacar o compromisso do Estado com a democracia e a liberdade. “Somos a favor da democracia, da liberdade de expressão, e contra qualquer forma de ditadura ou autoritarismo. A situação da Ucrânia nos causa tristeza, mas acreditamos na determinação do povo ucraniano para superar esse momento difícil”, declarou o governador.

Fonte: Governo MT – MT