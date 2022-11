Radiocomunicação digital de MT é referência em evento da Polícia Federal

A agenda de ações do Centro Cultural Casa das Pretas, Kizomba da Resistência inicia neste sábado (19.11) e segue até o fim de novembro. As atividades serão realizadas pela Casa das Pretas em parceria com outros coletivos.

“A agenda Kizomba da Resistência é uma celebração da luta e conquistas do povo negro. A palavra Kizomba é de origem Angolana e significa festa em Kimbundu, umas das línguas mais faladas do país”, explica Antonieta Costa, presidente do Instituto de Mulheres Negras e coordenadora da Casa das Pretas.

Para o dia 22 de novembro, está reservada a abertura da exposição “Grandes Heroínas Negras”, juntamente com a entrega da primeira parte da reforma do Centro Cultural Casa das Pretas, e a exposição de algumas bonecas e atividades promovidas pelo projeto Pretas em Movimento, com o patrocínio da Secretária Estadual de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso (Secel-MT).

“Para realização da agenda, foi necessária uma articulação entre coletivos, instituições e a própria Secel, mais uma vez juntando força para promover a valorização da cultura negra dentro de Mato Grosso”, destaca Antonieta.

Programação

19 de novembro – 20h – Negritude na Praça – 1ª Mostra de Economia Criativa do Espaço Manga Preta

Local: Manga Preta

20 de novembro – 09h às 20h – Atividades Ballroom MT

Local: Centro Cultural Casa das Pretas

22 a 25 de novembro – 14h às 18h – Exposição Grandes Heroínas Negras – Coletivo Negro Universitário (CNU), em parceria com o Museu de Arte e de Cultura Popular da UFMT (MACP)

Local: Centro Cultural Casa das Pretas

22 de novembro – 19h – Apresentação: 1ª parte da Reforma Preservar e ações do projeto “Pretas em Movimento”

Local: Centro Cultural Casa das Pretas

23 de novembro – 19h – FavelAtiva – Festa de Hip- Hop e Apresentação da Ballroom MT

Local: Centro Cultural Casa das Pretas

24 de novembro – 19h – Exibição do filme: Intersecção – A História de Quem Migra – Rodrigo Zaiden

Local: Centro Cultural Casa das Pretas

25 de novembro – Show de Gê Lacerda em comemoração ao novembro negro

Local: Centro Cultural Casa das Pretas

26 de novembro – 10h – Encontro RENAFRO: As plantas e o Sagrado – Entrada 1 k de alimento não perecível – retirada de ingressos dia 24 e 25 na Casa das Pretas

Local: Centro Cultural Casa das Pretas

27 de novembro – 09h às 20h – Atividades Ballroom MT

Local: Centro Cultural Casa das Pretas

29 de novembro – 19h – Exibição dos filmes “A velhice Ilumina o Vento”, “Farinha, Festas e memórias”, “As mãos Beneditas de Justina” e “Pandorga”, do Coletivo Quariterê

Local: Centro Cultural Casa das Pretas

30 de novembro – 10h30 – Visita dos Defensores Públicos

30 de novembro – 19h – Formação: Afroempreendedorismo e produção cultural – Movimento Vambora

Local: Centro Cultural Casa das Pretas

Fonte: GOV MT