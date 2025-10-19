SEGURANÇA
Raio prende homem suspeito por tráfico e apreende 55 porções de drogas em Várzea Grande
Policiais militares da Companhia Independente de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), do 2º Comando Regional, prenderam um homem por tráfico de drogas na noite deste sábado (18.10), em Várzea Grande. Com o suspeito, foram encontradas 55 porções de drogas, entre maconha e pasta base de cocaína.
Durante policiamento tático, em decorrência da Operação Tolerância Zero, as equipes flagraram o homem em atitude suspeita, em frente a uma conveniência de bebidas no bairro Mapim. Ao perceber a aproximação dos militares, ele correu para os fundos do estabelecimento.
Durante a tentativa de fuga, o suspeito saltou por muros e telhados de residências vizinhas, sendo localizado posteriormente, escondido no corredor de uma casa. Ele ainda tentou resistir à prisão, mas foi contido pelos militares.
As equipes retornaram à conveniência e localizaram, durante as buscas, 14 porções de maconha, 28 porções de pasta base e 13 porções de cocaína, além de uma balança de precisão. O suspeito confessou ser o responsável pelos entorpecentes e pela comercialização na região.
O homem foi levado à delegacia junto com o material apreendido, para o registro do boletim de ocorrência.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil e Polícia Militar prendem casal por tráfico de drogas em Canarana
Uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, resultou na prisão em flagrante de um homem e uma mulher pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, na tarde desta sexta-feira (17.10), em Canarana.
Os suspeitos foram surpreendidos em uma residência localizada na Rua Planalto, no Bairro Nova Canarana. A ação ocorreu após a Polícia Civil acionar uma guarnição da PM para prestar apoio na captura de um foragido, após informações de que o indivíduo estaria escondido no local.
Durante a aproximação, os policiais visualizaram um homem com características semelhantes ao procurado, que pulou o muro da residência ao perceber a presença das equipes. No momento da verificação, foi constatada a presença de diversos invólucros aparentando conter substância análoga à maconha, além de outros elementos que caracterizam o crime de tráfico de drogas.
O casal foi detido no local e conduzido à Delegacia de Polícia de Canarana, onde foi lavrado o Auto de prisão em Flagrante (APF) pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico.
“O trabalho conjunto entre Polícia Civil e Polícia Militar reforça o compromisso das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico de drogas no município”, destacou o delegado Diogo Jobane Neto.
Após os procedimentos cabíveis, os suspeitos foram colocados à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
PM prende casal de faccionados e apreende 18 quilos de maconha após perseguição
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) da 32ª Companhia Independente, em ação conjunta com a Força Tática do 5º Comando Regional, apreenderam, na noite desta sexta-feira (17.10), dezoito tabletes de maconha e prenderam um casal de faccionados após perseguição policial, no município de Nova Xavantina (a 559 km de Cuiabá).
Durante o policiamento no âmbito da Operação Tolerância Zero, as equipes flagraram o condutor de um veículo modelo Gol realizando diversas manobras perigosas nas vias. Ao perceber a aproximação dos militares, o homem saiu em alta velocidade, dando início a uma perseguição policial.
Durante a tentativa de fuga, o suspeito chegou a invadir uma calçada próxima a um comércio, colocando a vida de pedestres em risco, bem como quase colidiu com um sobrado. O condutor chegou a abandonar o carro e tentou fugir a pé, mas foi abordado pelos policiais militares.
Ao ser identificado, o homem, de 24 anos, estava acompanhado da namorada, de 25 anos. Durante a busca veicular, os militares localizaram uma caixa de papelão contendo 18 tabletes de maconha.
Durante a abordagem, o homem se exaltou com populares que observavam a ação policial, ameaçando as pessoas e alegando ser integrante de uma facção criminosa, além de proferir palavras de baixo calão.
As equipes identificaram, ainda, que ele possuía passagem criminal por ato infracional análogo ao crime de homicídio. O casal e o material apreendido foram levados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
