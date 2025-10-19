Raio prende homem suspeito por tráfico e apreende 55 porções de drogas em Várzea Grande

Policiais militares da Companhia Independente de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), do 2º Comando Regional, prenderam um homem por tráfico de drogas na noite deste sábado (18.10), em Várzea Grande. Com o suspeito, foram encontradas 55 porções de drogas, entre maconha e pasta base de cocaína.

Durante policiamento tático, em decorrência da Operação Tolerância Zero, as equipes flagraram o homem em atitude suspeita, em frente a uma conveniência de bebidas no bairro Mapim. Ao perceber a aproximação dos militares, ele correu para os fundos do estabelecimento.

Durante a tentativa de fuga, o suspeito saltou por muros e telhados de residências vizinhas, sendo localizado posteriormente, escondido no corredor de uma casa. Ele ainda tentou resistir à prisão, mas foi contido pelos militares.

As equipes retornaram à conveniência e localizaram, durante as buscas, 14 porções de maconha, 28 porções de pasta base e 13 porções de cocaína, além de uma balança de precisão. O suspeito confessou ser o responsável pelos entorpecentes e pela comercialização na região.

O homem foi levado à delegacia junto com o material apreendido, para o registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT