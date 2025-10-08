Connect with us

Cuiabá

Ranalli quer barrar artista que misturar política com show pago pela Prefeitura

08/10/2025

Antoniel Pontes – Assessoria vereador Rafael Ranalli

O vereador Rafael Ranalli (PL) apresentou na Câmara de Cuiabá o projeto batizado por ele de “Lei Quem Lacra, não lucra”, que proíbe a contratação de artistas que usem o palco de eventos públicos para manifestações políticas. A proposta, protocolada na semana passada, quer impedir que shows pagos com dinheiro da Prefeitura virem espaço para promoção de partidos ou figuras políticas.
“Quem lacra não lucra. Artista que quiser fazer o L que faça por conta própria, não com dinheiro do povo”, disse Ranalli, reforçando que nenhum centavo da cultura municipal deve servir para promoção política.
Pelo texto, qualquer artista que fizer discursos, gestos, músicas ou exibir símbolos ligados a partidos, coligações ou candidatos durante apresentações financiadas pelo Município ficará cinco anos sem poder receber novos contratos, cachês ou patrocínios da Prefeitura.
Além disso, o projeto determina que, se houver descumprimento, o contrato será cancelado imediatamente e o artista terá que devolver o valor recebido. A regra vale para todos os tipos de eventos pagos, total ou parcialmente, com verba pública — incluindo festas culturais, esportivas, editais e convênios.
Na justificativa, Ranalli afirma que o projeto busca garantir o uso correto do dinheiro público e evitar que o contribuinte banque discursos políticos. Segundo ele, o objetivo é manter os eventos financiados pela Prefeitura “limpos de ideologia” e dedicados apenas à arte e ao entretenimento.
O parlamentar citou como exemplo atos recentes no país em que artistas conhecidos se manifestaram politicamente, como os realizados em setembro no Rio de Janeiro e em outras capitais, que tiveram Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Djavan entre os participantes.
Ranalli defende que o dinheiro público deve servir para promover cultura, lazer e integração da população, e não ser usado como palanque. “Os recursos da cultura têm que valorizar o artista e o público, não candidato”, concluiu.
O projeto será analisado pelas comissões da Câmara antes de ir à votação em plenário, e deve gerar forte debate entre os vereadores de Cuiabá.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Professores de Cuiabá são qualificados para métodos de aprendizagem com desenhos

Professores e técnicos da Secretaria Municipal de Educação (SME), vinculados à Prefeitura de Cuiabá, participam nesta semana de um curso de formação continuada voltado ao aperfeiçoamento da alfabetização de crianças matriculadas nas escolas e creches, a partir da produção de desenhos, jogos e outras atividades lúdicas.

Trata-se de uma parceria do Município com o sistema Solução Contagie. O projeto é realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso, nos períodos matutino e vespertino. Em uma semana, serão qualificados, em média, 2,4 mil profissionais.

Uma das metas é desenvolver nas crianças a consciência fonológica, que é a habilidade metalinguística de perceber e manipular os sons da fala — como sílabas e fonemas —, entendendo que as palavras são compostas por unidades sonoras distintas.

Essa capacidade é crucial para a alfabetização, pois ajuda as crianças a reconhecer e segmentar os sons que formam as palavras, facilitando a aprendizagem da leitura e da escrita.

“São desenvolvidos jogos com ludicidade, por meio de interações e brincadeiras, visando ao melhor aprendizado da criança”, explica a professora Eliane Alves, uma das mentoras do curso.

A pedagoga e formadora do Contagie, Letícia Palmer, detalha o funcionamento do curso de formação continuada: “São oficinas de brincar com letras para consolidar a base da alfabetização. É um trabalho desenvolvido para que a criança chegue ao 1º ano do ensino fundamental em pleno processo de alfabetização.”

As atividades são realizadas em quatro salas. O Grupo 1 aborda o tema “A organização dos espaços para os bebês: como posso criar estímulos potentes? O que é o cesto dos tesouros?”

O Grupo 2 trata do tema “A organização dos espaços para crianças de 2 anos: como posso criar estímulos potentes? O que são os jogos heurísticos?”

O Grupo 3 aborda o tema “Brincadeiras Cantadas”, e os Grupos 4 e 5 trabalham a “Oficina de jogos para brincar com letras”.

A técnica em Desenvolvimento Infantil Anair dos Santos Nascimento, que atua no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Névio Lótufo, localizado no bairro Centro América, considerou o evento produtivo:

“Já percebi que estou melhorando minha dinâmica a partir destas atividades e da troca de experiências com profissionais da educação.”

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Vereadora participa de evento sobre autismo e inclusão em Barra do Garças

Ana Cláudia Fortes – Assessoria vereadora Maysa Leão

Em uma noite marcada por emoção, empatia e troca de experiências, a vereadora Maysa Leão (Republicanos) foi uma das palestrantes do evento “Autismo de A a Z”, promovido pela Prefeitura de Barra do Garças. Realizado de forma híbrida, o encontro reuniu mais de mil participantes — sendo 285 presenciais e 735 acompanhando on-line, na noite desta terça-feira (7), no anfiteatro municipal Fernando Peres de Farias.
Mãe atípica e defensora da causa da inclusão, Maysa foi convidada para compartilhar sua trajetória pessoal e o trabalho que tem desenvolvido em Cuiabá na defesa dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de suas famílias.
“Falar sobre o autismo é falar sobre acolhimento, respeito e pertencimento. Eu sempre digo que inclusão é uma decisão e precisamos tomá-la todos os dias: nas escolas, nas instituições públicas e na forma como olhamos para o outro”, afirmou a vereadora.
O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de &nbspBarra do Garças reuniu diretores, coordenadores, monitoras e equipes de inclusão da rede municipal de ensino, além de pais e profissionais da área. A programação contou ainda com a presença da médica pediatra e professora da Universidade Federal de Mato Grosso, &nbspNatasha Slhessarenko, referência em saúde infantil e no atendimento a crianças com TEA.
Durante a palestra, Maysa e Natasha abordaram os principais desafios e avanços na jornada do autismo, desde o diagnóstico até a inclusão escolar e o acesso a políticas públicas.
A parlamentar destacou também a expressiva participação do público. “Foi emocionante ver o anfiteatro completamente lotado e centenas de pessoas acompanhando on-line. Isso mostra o quanto o tema do autismo tem mobilizado a sociedade e o quanto as pessoas estão buscando conhecimento e empatia. Essa é a transformação que queremos ver acontecendo”, disse Maysa.
“É uma honra participar desse encontro em Barra do Garças e poder trocar experiências com profissionais que estão na linha de frente da inclusão. A educação é o primeiro passo para garantir uma sociedade mais justa, empática e acolhedora”, reforçou a vereadora.
O evento foi transmitido ao vivo pelo canal da Secretaria de Educação de Barra do Garças no YouTube, e os participantes terão direito a certificado.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

