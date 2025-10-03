Ranalli vai homenagear policiais da ROTAM que salvaram criança engasgada em Cuiabá

Antoniel Pontes | Assessoria do vereador Ranalli









Dois policiais militares da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) serão homenageados com moção de aplausos pelo vereador e policial federal Rafael Ranalli (PL), após salvarem a vida de uma menina de apenas 2 anos que chegou inconsciente ao batalhão da unidade especializada, em Cuiabá, na manhã desta quinta-feira (2).

O 1º Sargento Marcelo Belarmino Ferreira e o 2º Sargento Geraldo Neres do Prado Neto realizaram a manobra de Heimlich na criança, que já apresentava sinais de asfixia e estava com o corpo mole e o rosto roxo. A ação rápida devolveu a respiração à menina, que voltou a chorar, arrancando o alívio dos familiares e dos militares presentes.

De acordo com o registro, um veículo chegou ao batalhão durante a troca de turno, com uma mulher em desespero carregando a afilhada engasgada. A intervenção dos policiais foi fundamental para que a criança sobrevivesse, antes de ser encaminhada à UPA do Verdão, onde recebeu atendimento médico.

Ranalli destacou que o gesto dos militares representa o compromisso da Polícia Militar com a proteção da vida e anunciou a homenagem na Câmara Municipal de Cuiabá.

“A gente vai homenagear mais dois colegas da Polícia Militar que, num ato aí de bravura, salvaram a vida de uma criança que passou engasgada em frente ao batalhão da Rotam. Esses policiais serão homenageados, pois este salvamento não poderia passar em branco a esses heróis da Rotam”, disse.

Ranalli deverá ir até o Batalhão da Rotam para entregar a homenagem aos militares.

Video: https://www.instagram.com/p/DPUg0ntj5Xm/

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT