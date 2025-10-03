Connect with us

Cuiabá

Ranalli vai homenagear policiais da ROTAM que salvaram criança engasgada em Cuiabá

Publicado em

02/10/2025
Antoniel Pontes | Assessoria do vereador Ranalli&nbsp


Dois policiais militares da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) serão homenageados com moção de aplausos pelo vereador e policial federal Rafael Ranalli (PL), após salvarem a vida de uma menina de apenas 2 anos que chegou inconsciente ao batalhão da unidade especializada, em Cuiabá, na manhã desta quinta-feira (2).
O 1º Sargento Marcelo Belarmino Ferreira e o 2º Sargento Geraldo Neres do Prado Neto realizaram a manobra de Heimlich na criança, que já apresentava sinais de asfixia e estava com o corpo mole e o rosto roxo. A ação rápida devolveu a respiração à menina, que voltou a chorar, arrancando o alívio dos familiares e dos militares presentes.
De acordo com o registro, um veículo chegou ao batalhão durante a troca de turno, com uma mulher em desespero carregando a afilhada engasgada. A intervenção dos policiais foi fundamental para que a criança sobrevivesse, antes de ser encaminhada à UPA do Verdão, onde recebeu atendimento médico.
Ranalli destacou que o gesto dos militares representa o compromisso da Polícia Militar com a proteção da vida e anunciou a homenagem na Câmara Municipal de Cuiabá.&nbsp
“A gente vai homenagear mais dois colegas da Polícia Militar que, num ato aí de bravura, salvaram a vida de uma criança que passou engasgada em frente ao batalhão da Rotam. Esses policiais serão homenageados, pois este salvamento não poderia passar em branco a esses heróis da Rotam”, disse.
Ranalli deverá ir até o Batalhão da Rotam para entregar a homenagem aos militares.
Video: https://www.instagram.com/p/DPUg0ntj5Xm/

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

CPI dos Débitos Previdenciários ouve diretor da Limpurb nesta quinta (2)

Published

40 minutos atrás

on

02/10/2025

By

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Débitos Previdenciários da Câmara Municipal de Cuiabá realizou, na tarde desta quinta-feira (2), sua 4ª oitiva. Na ocasião, foi ouvido o diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton, que confirmou a existência de uma dívida previdenciária da pasta na ordem de quase R$ 25 milhões.
A reunião foi conduzida pelo presidente da CPI, vereador Dilemário Alencar (União), que abriu os trabalhos com a leitura da ata da sessão anterior, destacando que o montante total dos débitos previdenciários já apurados pela comissão ultrapassa R$ 435 milhões. Segundo o parlamentar, essas dívidas comprometem a capacidade de investimento do município.
“Essa dívida, que só da Limpurb, chega a quase R$ 25 milhões, vai provocar, evidentemente, atraso no desenvolvimento de Cuiabá. Queira ou não, a gestão do atual prefeito terá que arcar com boa parte dessa dívida, que é fruto de administrações passadas”, destacou Dilemário.
Durante a oitiva, o diretor Felipe Wellaton respondeu a questionamentos da relatora da CPI, vereadora Baixinha Giraldelli (SD), e do presidente da comissão. Ele confirmou que os valores devidos para Limpurb se referem a obrigações previdenciárias, como o pagamento da folha salarial e o recolhimento de contribuições de terceiros.
“São dívidas previdenciárias que comprometem o funcionamento da pasta e, sobretudo, impedem o município de firmar convênios e parcerias importantes com o Governo do Estado. Um exemplo concreto foi a impossibilidade de assinatura do convênio com o programa MT Iluminado, que previa o repasse de lâmpadas de LED para a cidade. A certidão positiva nos impede de avançar com esse e outros projetos”, explicou Wellaton.
A CPI volta a se reunir na próxima quinta-feira, 9 de outubro, para ouvir o contador-geral do município, Éder Galiciane. O presidente da comissão também adiantou que pretende convocar ex-gestores de pastas da administração anterior para esclarecer o acúmulo das dívidas.
Além do presidente Dilemário Alencar e da relatora Baixinha Giraldelli, a CPI é composta ainda pelo vereador Ilde Taques (PSB), que atua como membro titular.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Prefeitura de Cuiabá vai pagar adicional de insalubridade com critérios fixados em lei

Published

3 horas atrás

on

02/10/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá vai manter o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a partir do percentual do salário base de cada categoria, atendendo assim a uma recomendação do Ministério Público Estadual (MPE).

No dia 11 de setembro deste ano, o Ministério Público encaminhou notificação cobrando providências da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para, em 90 dias, regularizar os pagamentos.

A adoção de critérios legais é uma das exigências do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado pelo município com o Ministério Público e homologado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em 13 de dezembro de 2023.

Durante a intervenção do governo do Estado na saúde pública de Cuiabá, autorizada pelo poder Judiciário em dezembro de 2022 e ratificada em março de 2023, foi verificado, por meio de uma auditoria, que o adicional de insalubridade estava sendo pago indiscriminadamente.

Por isso, foi identificado prejuízo mensal de R$ 4,1 milhões aos cofres públicos, chegando até R$ 48 milhões anuais. Um documento inicial foi assinado pelo então interventor do Estado na saúde de Cuiabá, procurador do Estado Hugo Fellipe Martins de Lima.

A Controladoria Geral do Município (CGM) e a Procuradoria Geral do Município (PGM) também identificaram pagamentos de adicionais de insalubridade com potencial prejuízo aos cofres públicos.

O adicional de insalubridade será pago de acordo com as regras do Ministério do Trabalho. As condições insalubres de cada trabalhador deverão ser comprovadas mediante perícia ou homologação de laudo técnico.

#PraCegoVer

A foto ilustra a fachada do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, com predominância de cor bege clara. Há vidros em destaque e letras que identificam a Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA02/10/2025

Alienação antecipada é medida eficaz contra o crime organizado

A alienação antecipada de bens apreendidos em ações penais envolvendo o crime organizado foi o tema central do segundo painel...
SEGURANÇA02/10/2025

Policiais militares salvam criança engasgada no Batalhão Rotam em Cuiabá

Dois policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) salvaram a vida de uma criança, de dois anos...
SEGURANÇA02/10/2025

Polícia Civil prende homem por articular e praticar vários furtos em Poconé

Um dos autores de uma série de furtos por meio de arrombamento em estabelecimentos comerciais no município de Poconé (104...

MT

Brasil

Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Brasil30/09/2025

Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI

Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262