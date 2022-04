Reajuste de energia no Ceará: Assembleia Legislativa decide entrar com ação contra Enel

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) decidiu se juntar ao Ministério Público do Estado na ação civil pública contra o aumento de 24,88% na tarifa de energia elétrica anunciado pela Enel Distribuição Ceará. Segundo o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, o impacto no custo energético para os produtores rurais deve ficar em torno de 32,7%, atingindo cerca de 395 mil estabelecimentos rurais no Estado.

O promotor Ricardo Memória, do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decom), ressalta o impacto do reajuste sobre toda a cadeia produtiva do estado. “Esse aumento incide sobre a indústria, o comércio e sobre a prestação do serviço”, disse durante a reunião técnica realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da Assembleia Legislativa. “Esse efeito danoso se coloca em desfavor do consumidor duas vezes, porque muitas empresas vão quebrar ou os produtos se tornarão muito caros e o consumidor ainda vai ter que pagar a fatura mensal da residência bem maior do que deveria pagar”.

Além do presidente da Faec, participaram da reunião representantes da OAB-CE, da Enel Distribuição Ceará, do Procon Fortaleza, da Associação Cearense de Defesa do Consumidor (Acedecom), da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Também vão assinar a ação a OAB-CE, a Defensoria Pública do Estado do Ceará, o Procon Fortaleza e a Acedecom.

Foto divulgação: Dário Gabriel