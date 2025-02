Reativação do Booster do Parque São João garante retorno do abastecimento para cinco bairros

Empaer terá dentro da secretaria municipal um escritório técnico com seis profissionais e um administrativo para oferecer consultoria e capacitação a pelo menos 100 Unidades de Produção Familiar no Município

“Nosso objetivo é que os pequenos produtores da agricultura familiar de Várzea Grande sejam grandes no pequeno espaço que eles têm”. Com essas palavras, a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), deu as boas-vindas aos técnicos da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Empaer-MT) durante a assinatura do Termo de Cooperação com o governo do Estado de Mato Grosso. O evento ocorreu realizado ontem (17), no gabinete da prefeita, marca um avanço para o fortalecimento da assistência técnica e extensão rural no município.

A primeira conquista da parceria é a implantação de um escritório técnico municipal da Empaer dentro da secretaria municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS). Com a presença de seis técnicos e um profissional administrativo, o escritório oferecerá consultoria e capacitação a pelo menos 100 Unidades de Produção Familiar (UPFs), beneficiando diretamente os pequenos produtores da agricultura familiar. Além disso, serão implementadas Unidades de Transferência Tecnológica (URTs) para aprimorar a produção em diversas cadeias de valor, como piscicultura, apicultura, bovinocultura e horticultura.

O presidente da Empaer, Suelme Fernandes, destacou a importância da iniciativa: “Nós, mais do que conversa, já estamos, com menos de dois meses fazendo ações concretas em Várzea Grande. Quantos pequenos produtores e associações não sonharam com o dia em que a Empaer e prefeitura estariam juntos no mesmo espaço para atender diretamente o produtor? Agora, isso se tornou realidade. A prefeita pode contar com nosso time altamente qualificado, formado por técnicos das melhores universidades do Brasil, para transformar a agricultura familiar do Município”, afirmou.

A parceria entre prefeitura e governo do Estado não envolve repasse financeiro, mas a administração municipal será responsável por fornecer infraestrutura, veículos e insumos necessários para a execução do plano de trabalho. O acordo também prevê suporte à regularização jurídica e administrativa de associações e cooperativas rurais, além da participação da Empaer no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), contribuindo para a elaboração do Plano Municipal da Agricultura Familiar (PMAF).

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Costa Amorim, reforçou o impacto positivo da iniciativa: “Esse termo de cooperação traz conhecimento agregado à técnica da Empaer junto à Secretaria. Apesar de o Município ter apenas 10% de sua área voltada à produção rural, conseguimos abastecer nossa cidade. Precisamos de capacitação, instrumentos e maquinário, e a Empaer traz sua expertise. Os técnicos estarão alocados dentro da secretaria, integrando todas as ações voltadas às comunidades produtoras do Município”, explicou.

Durante a solenidade, a prefeita Flávia Moretti ressaltou ainda a importância da conectividade no meio rural, destacando que busca viabilizar junto ao governo federal a implementação da internet nas regiões agrícolas do município. “Muitos produtores não têm acesso à internet, e isso dificulta desde a comunicação até a comercialização de seus produtos. Já estou articulando com o Ministério das Comunicações para trazer esse avanço à nossa zona rural”, assegurou.

A cerimônia contou com a presença do diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural da Empaer, Marcos Paulo, além dos vereadores Caio Cordeiro e Lucas Ribeiro (Chapéu do Sol), do secretário municipal de Governo, Benedito Lucas Miranda, e do secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Carlos Alberto de Araújo. O Termo de Cooperação terá validade de dois anos, podendo ser renovado.

ERRADICAR POBREZA RURAL – Suelme Fernandes aproveitou o encontro para anunciar novos projetos em parceria entre o governo do Estado e o Município, com o objetivo de erradicar a pobreza rural e fortalecer a agricultura familiar. “Vamos lançar um edital que beneficiará 90 produtores com um auxílio de R$ 6 mil cada, valor que poderá ser investido na compra de equipamentos como fogões industriais, freezers, máquinas de costura, insumos para produção de alimentos, entre outros. Esse recurso é não reembolsável, garantindo que os pequenos agricultores possam estruturar seus negócios e gerar renda”, garantiu.

O presidente da Empaer também ressaltou que outros projetos de inclusão produtiva serão implementados, com financiamentos diferenciados de até R$ 50 mil, com taxa de juros de 4% ao ano e possibilidade de abatimento de 100% dos juros para aqueles que mantiverem os pagamentos em dia. “Esse é um financiamento que realmente faz a diferença na vida dos produtores, permitindo que eles cresçam de forma sustentável e conquistem sua autonomia financeira”, completou.

Além disso, ele destacou que o governo estadual está comprometido com investimentos em infraestrutura e assistência técnica na zona rural de Várzea Grande. “Nosso desafio é transformar a agricultura familiar da região, levando conhecimento, recursos e dignidade para os produtores. A independência política e econômica da baixada cuiabana passa pela geração de emprego e renda para seus moradores, e essa parceria entre Estado e município é fundamental para essa transformação”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT