Recadastramento do passe estudantil é prorrogado em Várzea Grande

A prefeitura de Várzea Grande está ofertando cinco cursos gratuitos de qualificação profissional para a população. As oportunidades abrangem diferentes áreas e são voltadas para jovens e adultos que buscam capacitação para o mercado de trabalho. A oportunidade é fruto de uma parceria da secretaria de Assistência Social com o governo do Estado, através do programa SER Família Capacita, e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Os cursos oferecidos são: Assistente Administrativo, Operador de Empilhadeira, Montador e Reparador de Computador, Eletricista Industrial e Operador de Computador. Cada curso terá 30 vagas, sendo 20 para realização imediata e 10 para cadastro reserva. Caso haja grande demanda, novas turmas poderão ser abertas. As pré-inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link: https://forms.gle/DZzFzHfsqPyqyzY67 .

A supervisora de cursos da secretaria de Assistência Social, Rita Pizati, explica o processo de inscrição. “As pré-inscrições já estão abertas e podem ser feitas de forma rápida e simples pelo link disponibilizado. Quando da efetivação das inscrições, o Senai entrará em contato com os inscritos que irão pessoalmente fazer as inscrições. É importante que os interessados fiquem atentos às datas e requisitos de cada curso. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável no ato da matrícula e apresentar documentação pessoal”, ressalta.

A secretária de Assistência Social, Cristina Setsuco Siqueira Saito, destaca a importância da iniciativa. “A gestão da prefeita Flávia Moretti tem um compromisso firme com a qualificação profissional, pois sabemos que a educação e a capacitação são portas de entrada para melhores oportunidades de emprego e renda. Com essas parcerias, estamos ampliando o acesso da população em situação de vulnerabilidade a cursos de qualidade, criando caminhos concretos para a inserção no mercado de trabalho e a melhoria de vida dessas pessoas”, afirma.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (65) 99352-7409.

Confira abaixo detalhes dos cursos:

– Assistente Administrativo

Local: CRAS do Cristo Rei

Início previsto: 10 de março

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 160 horas

Requisitos: A partir de 14 anos e ensino fundamental completo – Menores de idade devem estar acompanhados de responsáveis na matrícula.

– Operador de Empilhadeira

Local: Senai Cristo Rei

Início previsto: 10 de março

Horário: 7h30 às 11h30

Carga horária: 160 horas

Requisitos: A partir de 18 anos e ensino fundamental completo

– Montador e Reparador de Computador

Local: Senai Cristo Rei

Início previsto: 05 de março

Horário: 18h às 22h

Carga horária: 160 horas

Requisitos: A partir de 16 anos e ensino fundamental completo – Menores de idade devem estar acompanhados de responsáveis na matrícula.

– Eletricista Industrial

Local: Senai Cristo Rei

Início previsto: 05 de março

Horário: 7h30 às 11h30

Carga horária: 220 horas

Requisitos: A partir de 18 anos e ensino fundamental completo

– Operador de Computador

Local: Rede Cidadã, Centro de Várzea Grande (em frente ao Terminal André Maggi)

Início previsto: 10 de março

Horário: 18h às 22h

Carga horária: 160 horas

Requisitos: A partir de 14 anos e ensino fundamental completo – Menores de idade devem estar acompanhados de responsáveis na matrícula.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT