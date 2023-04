Recanto do Sol será beneficiado com 2,3 km de pavimentação; obra recebe investimento de R$ 4,5 milhões

Em comemoração às festividades de 304 anos da capital mato-grossense, a imagem do Senhor Bom Jesus de Cuiabá saiu em carreata pelas ruas da cidade no último dia 1º de abril, sentido ao município de Santo Antônio de Leverger, onde foi acolhida pela comunidade e em seguida para Barão de Melgaço, onde permanecerá até o dia 7 de abril. A Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria de Turismo, é parceira da ação.

No 6º ano de celebração, o objetivo da organização do evento, através da Mitra Arquidiocesana de Cuiabá, é divulgar e partilhar a fé. A secretária de Turismo de Cuiabá, Nilza Taques, presente ao primeiro dia do evento, reforça a importância da ação. “Levar a imagem do Bom Jesus de Cuiabá para as cidades da baixada cuiabana é uma oportunidade para que as pessoas fortaleçam sua fé, agradecendo pelo dom da vida e fortalecendo a união e respeito entre os povos. Fico emocionada em estar presente nesse momento junto aos moradores de Santo Antônio e Barão de Melgaço, na esperança de que possamos cada vez mais renovar a união entre a sociedade, com tolerância e proteção a todos”.

Para o Padre Felisberto Samoel da Cruz, esse momento da presença da imagem do Bom Jesus junto às comunidades é especial. “Chegamos ao sexto ano dessa celebração macroecumênica, onde teremos uma extensa programação, que contará com cavalgada, motociata, passeio de bicicletas, romaria das águas, fechando com a caminhada da fé com o Senhor Bom Jesus de Cuiabá. A participação da população é fundamental para que possamos renovar nossa esperança em dias melhores, com toda proteção e benção de nosso Padroeiro”, disse.

A imagem de Bom Jesus de Cuiabá permanecerá em Barão de Melgaço até o dia 7 de abril, retornando para a colônia de pescadores.

Na sequência, percorrerá comunidades como Engenho Velho, Varginha, Cohab, Laje, Nossa Senhora de Fátima e Praia do Poço, entre os dias 08 a 16 de abril, quando retorna para a capital, na Romaria das Águas, com a saída dos barcos de Santo Antônio de Leverger.

Em Cuiabá, a programação segue nos dias 15 e 16 de abril, com café-da-manhã e celebração na Comunidade São Gonçalo Beira Rio e saída da cavalgada para o Distrito do Coxipó do Ouro, com almoço na Comunidade Nossa Senhora da Penha no dia 15. Já no dia 16 ocorrerá a exposição de carros antigos e também o pedal da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), que sairá do Parque das Águas, sentido a comunidade São Gonçalo Beira Rio. Após a celebração, seguindo para Santo Antônio.

A partir das 15h no dia 16, haverá a Caminhada da Fé. A concentração será na Orla do Porto 2, com a chegada dos barcos prevista para as 16h. Todos seguirão com a Imagem de Bom Jesus de Cuiabá até a Praça Alencastro, onde será realizada a celebração conclusiva, prevista para iniciar às 18h.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT