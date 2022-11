Recepcionistas e supervisores da Atenção Primária e da Atenção Secundária participam de processo formativo

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), em parceria com a Universidade de Cuiabá (Unic) Pantanal, realizará o Curso de Atendimento ao Público e Acolhimento Humanizado para recepcionistas e supervisores da Atenção Primária e Atenção Secundária de Saúde. A capacitação será no auditório da Unic Pantanal, aos sábados, sendo 120 vagas no dia 05 deste mês e outras 120 para o dia 12, das 9h30 às 12h. O evento contará com a participação de servidores das Unidades Básicas de Saúde, UPAs, Policlínicas, Centro de Especialidades Médicas (CEM), Serviço Assistência Especializada (SAE), Centro de Atendimento Psicossocial (Caps), Centro de Reabilitação, Unidade de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (URPICS), Vigilância e Laboratório Central de Cuiabá (Lacec).

O conteúdo será ministrado pela professora, psicóloga e coaching especialista em atendimento humanizado, Cristiane Bianchi. Entre os tópicos estão alguns considerados base do atendimento humanizado, como Ética, Individualidade, Empatia e Comunicação.

Para entender melhor, a questão da Ética considera que o profissional deve respeitar os limites e a discrição do paciente; a individualidade, cada paciente é único em termos de histórico médico e também em sua vivência e personalidade. Portanto, espera-se que o profissional, independente de sua área de atuação, tenha uma visão que respeita as diferenças, não apenas a doença.

No quesito empatia, compreender os sentimentos e as emoções do paciente é essencial para realizar um atendimento mais próximo e humanizado. E quanto à comunicação, saber conversar com o paciente, saber o que perguntar, e principalmente ouvir com atenção.

“São percepções e cuidados necessários que fazem toda a diferença no atendimento. A comunicação eficiente no atendimento transmite confiança e respeito à individualidade do paciente. Tornam o relacionamento mais harmonioso e quem precisa quem procura uma unidade de saúde em busca de uma solução para sua enfermidade se sinta seguro com o tratamento”, explicou a coordenadora do NEPS, Nilvaine Marque de Oliveira.

Por outro lado, alguns comportamentos podem afastar o paciente, bem como dificultar e diminuir a eficácia do tratamento. Como por exemplo, tratar a ele ou seus familiares com indiferença, sem cumprimentá-los ou lançar um olhar direto e ao utilizar o nome correto das pessoas são considerados erros graves.

Além disso, a Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS) aposta na integração entre trabalhadores, usuários e gestores do sistema de saúde para gerar um atendimento mais próximo e adequado do usuário.

O curso de Atendimento ao público e acolhimento humanizado é oportunizado por meio de parceria, que a SMS tem com a Unic Pantanal.