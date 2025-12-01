JUSTIÇA
ReciclaJUD – Edição Sede entra na reta final com arrecadações até 5 de dezembro
O ReciclaJUD – Edição Sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) entra agora em sua reta final, com as arrecadações sendo recebidas até o dia 5 de dezembro. A iniciativa do Núcleo de Sustentabilidade do Poder Judiciário, em alinhamento à Agenda 2030 da ONU, reforça práticas simples que podem ser incorporadas tanto no ambiente de trabalho quanto na rotina em casa. Esta edição conta com o apoio da Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP).
Todo o material coletado será destinado à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mato Grosso (Asmats), garantindo que o engajamento de cada unidade se transforme em apoio direto às famílias de catadores.
A pesagem será realizada na Central de Resíduos do TJMT, sempre das 8h às 12h. É preciso lembrar da necessidade de preenchimento do formulário eletrônico (forms). Sem o lançamento dos dados
(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=EWkIRpWxLE-2ygeUPA4ayj6WcsIL7aZHpGeofVwQEbZUMk01NURGVkUxQkxDV0tEOVZVMTIwQzhUWSQlQCN0PWcu&route=shorturl), o material NÃO será computado no ranking final.
No formulário “ReciclaJud – Edição Sede TJMT – Preencher o formulário”, a unidade deve fazer os seguintes procedimentos: preencher as informações da pesagem; informar categoria e quantidade de cada material; anexar o Termo de Entrega original; conferir a identificação da unidade e da força de trabalho (FTT).
Depois de enviado, o Núcleo de Sustentabilidade realiza a validação e contabiliza os pontos.
Além de incentivar práticas sustentáveis, o ReciclaJUD contribui diretamente para o Índice de Desempenho da Sustentabilidade (IDS), reafirmando o compromisso institucional com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente os ODS 11, 12 e 13.
Conforme o Edital nº 02/2025, as três unidades que alcançarem o maior volume de materiais arrecadados receberão os troféus Ouro, Prata e Bronze, além de um brinde surpresa, em reconhecimento ao empenho coletivo. A premiação será entregue durante o evento de Natal do TJMT.
Autor: Patrícia Neves
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação Social do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Rádio TJ explica racismo institucional, privilégio, equidade e representatividade em série; ouça
A Rádio TJ produziu uma série de “pílulas do conhecimento” com o tema Equidade Racial, já disponível em seu canal no Spotify (clique e ouça agora). Tratam-se de áudios curtos, em que as jornalistas Elaine Coimbra e Eli Cristina explicam termos como racismo institucional, privilégio, equidade e representatividade. Todo o conteúdo é respaldado pelo Comitê de Promoção da Equidade Racial do Poder Judiciário de Mato Grosso, presidido pelo desembargador Juvenal Pereira da Silva.
Racismo institucional – Esse episódio leva o ouvinte a refletir sobre por que algumas pessoas precisam provar que merecem estar onde estão. Isso porque o racismo estrutural não aparece apenas em atitudes individuais, mas atua nas estruturas e nos processos sociais, definindo qual cor de pele terá a chance de ocupar lugares de destaque. O drops destaca ainda que reconhecer o racismo institucional é o primeiro passo para mudar essa realidade. Clique aqui e ouça.
Privilégio – Nesse áudio, aborda-se que o privilégio não representa culpa individual, mas a consciência de que, enquanto alguns caminham, outros precisam “escalar uma montanha” para chegar ao mesmo lugar, ou seja, alguns grupos sociais detêm privilégios estruturais, dos quais se beneficiam consciente ou inconscientemente para ocupar melhores posições. Clique para ouvir.
Equidade – Aborda a diferença entre igualdade e equidade, destacando que esta última promove justiça e ajusta caminhos ao oferecer o que cada pessoa precisa para ter os mesmos direitos, fazendo com que a sociedade avance unida. Equidade como o caminho para oportunidades reais. Ouça aqui.
Representatividade – A pluralidade de vozes e rostos que inspiram, encorajam e abrem portas para novos horizontes, mostrando para crianças, jovens e adultos que qualquer pessoa pode chegar aonde quer. Essa confiança é fortalecida com a possibilidade de enxergar o exemplo de alguém parecido consigo. O episódio enfatiza que representatividade ajuda a tornar a sociedade mais justa e equânime. Ouça no Spotify.
Leia também:
Reportagem especial da Rádio TJ aborda marcas do racismo na construção da identidade e autoestima
TJMT inicia segunda edição do curso de letramento racial e antirracismo
Autor: Celly Silva
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
TJMT promove premiação do concurso “A Escola Ensina, a Mulher Agradece”
Nos próximos dias 10 e 11de dezembro, Cuiabá sediará o II Encontro das Redes de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e a premiação dos alunos da rede pública municipal e estadual, vencedores do Concurso Cultural “A Escola Ensina, a Mulher Agradece. Aprender a respeitar transforma a sociedade”. O evento é organizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cemulher-MT), presidida pela desembargadora Maria Erotides Kneip. O encontro será realizado no Plenário I Desembargador Wandyr Clait Duarte, do TJMT.
As atividades terão início às 9h, e ao final dos dois dias de trabalho será elaborada uma “Carta do II Encontro de Redes de Enfrentamento”, documento que consolidará as diretrizes e proposições discutidas durante o evento.
O encontro, que reunirá representantes das 100 redes de enfrentamento implantadas pelo Cemulher, objetiva promover integração, troca de experiências e construção coletiva de soluções para ampliar a efetividade das políticas públicas de proteção às mulheres.
Nos dois dias de trabalho serão abordados temas como a constituição e atuação das redes de enfrentamento; origem histórica da violência contra a mulher; masculinidade, poder e violência; missão e compromisso das redes; protocolos e boas práticas.
Também será realizada a premiação do Concurso Cultural “A Escola Ensina, a Mulher Agradece”, com apresentação dos trabalhos vencedores do projeto que reforça o papel da escola como espaço essencial para a formação cidadã e para a prevenção à violência contra a mulher desde a infância. Estudantes do Ensino Fundamental I e II (1º ao 9º ano) participam de atividades artísticas e literárias sobre o tema, com a produção de poesias, músicas, redações, teatro e vídeos.
Redes de Enfrentamento
Neste ano, o TJMT alcança o número de 100 redes instaladas. Cada uma tem como objetivo unir esforços, dar visibilidade ao problema e garantir que as mulheres tenham acesso à proteção, apoio e acolhimento, rompendo o ciclo da violência e assegurando a dignidade das vítimas.
A atuação em rede fortalece as políticas públicas por meio de ações interdisciplinares que promovem um trabalho integrado e humanizado entre órgãos, instituições e profissionais.
São parceiros da iniciativa: Governo de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Prefeituras de Cuiabá e Rondonópolis, Ministério Público de Mato Grosso, Ordem dos Advogados do Brasil (seccional MT), Defensoria Pública de Mato Grosso e SBT Cuiabá.
Confira a programação:
Dia 10 de dezembro (quarta-feira)
8h – Credenciamento dos participantes e Café da Manhã
Exposição de estantes das Redes de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Sorriso e Barra do Garças, Conselho Estadual da Mulher, Câmara Temática de Defesa da Mulher da Sesp e Programa SER Família Mulher de MT.
Local: Saguão de Entrada do Plenário I do Tribunal de Justiça de MT
9h – Abertura do evento com a fala das autoridades convidadas no interior do Plenário I do TJMT
10h. – Premiação dos Vencedores do Concurso Cultural “A Escola ensina, a Mulher agradece. Aprender a respeitar transforma a sociedade”.
Apresentação dos melhores trabalhos.
12h – Intervalo para almoço
14h – 1º Painel – “A constituição da Rede de Enfrentamento de Cuiabá: Fluxograma, Guia e Atuação”.
Palestrante: Drª. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correa – Juíza Titular da 1ª Vara Esp. VDF contra Mulher de Cuiabá.
Presidência da mesa: Dr. Marcos Terêncio Agostinho Pires – Juiz Titular da 2ª Vara Especializada de VDF contra a Mulher de Cuiabá
Debatedores: Drª. Maria Mazarelo Farias Pinto – Juíza Titular da VDF de Rondonópolis e Drª. Djéssica Giselli Kuntzer – Juíza da Comarca de Pontes de Lacerda.
15h. – Apresentação: “Órfã do feminicídio: Transformando a dor em força” – Lili de Grammont – São Paulo
17h. – Coffee Break
Dia 11 de dezembro (quinta-feira)
8h. – Café da Manhã
9h. – 2º Painel – “Origem histórica da Violência contra a Mulher – Patriarcado e Estereótipos”.
Palestrante: Prof. Drª. Dinara de Arruda Oliveira, Professora da UFMT e Presidente da Academia Mato-grossense de Direito – AMD.
Presidente: Dr. José Mauro Nagib Jorge – Juiz Titular da Vara de VDF Contra a Mulher de Várzea Grande.
Debatedores: Drª Suelen Barizon Hartmann – Juíza Titular da 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra e Drª. Luciana Sittinieri Leon – Juíza Titular da Comarca de Rio Branco.
10h30. – 3º Painel – “Masculinidade, Poder e Violência – Atuação das Redes de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Meninas”.
Palestrante: Dr. Marcelo Gonçalves de Paula – Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Presidente da mesa: Drª. Rosangela Zacarkim dos Santos – Juíza Titular da 2ª Vara Criminal e de Violência Contra a Mulher de Sinop.
Debatedores: Drª. Ana Paula Gomes de Freitas – Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça e Titular da 12ª Vara Criminal de Cuiabá e Dr. Leonísio Salles de Abreu Junior – Juiz Titular da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães.
12h. – Intervalo para Almoço.
14h. – 4º Painel – “As Redes de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher: missão e compromisso”.
Palestrante: Profa. Drª Alice Bianchini – Doutora em Direito pela PUC-SP – Conselheira de Notório Saber do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e autora de inúmeras obras sobre direitos da mulher.
Presidente da Mesa: Drª. Tatyana Lopes de Araújo – Juíza Titular da 2º Vara de VDF Contra a Mulher de Cuiabá.
Debatedores: Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro e Drª. Paula Tathiana Pinheiro – Juíza Titular da 3º Vara de Colíder e de Nova Canaã do Norte.
15h30 – 5º Painel – “A atuação da Rede de Barra do Garças: protocolos celebrados”.
Palestrante: Prof. Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende – Juiz Titular da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças.
Presidente: Drª Hanae Yamamura de Oliveira – Juíza Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá.
Debatedores: Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior – Juiz Auxiliar da Vice-Presidência do TJMT e Dr. Vagner Dupin Dias – Juiz Titular da 3º Vara da Comarca de Juína.
17h. – Elaboração e votação da Carta do II Encontro de Redes de Enfrentamento.
Autor: Patrícia Neves
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação Social do TJMT
Email: [email protected]
Economia & Finanças
