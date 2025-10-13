ReciclaJud – edição Várzea Grande já arrecadou 765,48 kg de materiais recicláveis

A parcial do ReciclaJud – edição Várzea Grande referente ao mês de setembro foi apresentada na sexta-feira (10), no Fórum da Comarca de Várzea Grande, com saldo de 765,48 quilos de materiais recicláveis arrecadados na competição que favorece a integração de valores ambientais às rotinas administrativas do Poder Judiciário.

Mensalmente, os servidores são convidados pela diretoria do Foro da Comarca para um “Chá com Bolo da Sustentabilidade”, evento que reforça a consciência ambiental, promove a compensação de créditos de carbono, com a doação de mudas do Programa Verde Novo, e divulga os vencedores da parcial do mês anterior.

“Neste mês, registramos um aumento significativo na arrecadação de materiais recicláveis, resultado que atribuímos ao incentivo gerado pela premiação que conquistamos. Fomos reconhecidos com o Selo Ouro no Desafio Judiciário Sustentável, divulgado no mês passado durante o 10º Encontro de Sustentabilidade, e conquistamos o segundo lugar entre as comarcas do Estado de Mato Grosso. Esse reconhecimento motivou ainda mais os servidores a se engajarem na competição, o que refletiu diretamente no resultado positivo alcançado. Nossas práticas diárias reforçam nosso compromisso com o cuidado com o ambiente como um todo”, explica a gestora do Fórum de Várzea Grande, Luciana Tolovi.

Além do impacto ambiental positivo, somente em setembro foram arrecadados 335 quilos de materiais recicláveis. A competição também reforça a dimensão social da sustentabilidade, ao destinar os materiais arrecadados à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Mato Grosso Sustentável (ASMATS). Essa parceria gera benefícios econômicos diretamente a 97 famílias, além de promover a inclusão produtiva e a valorização do trabalho dos catadores, fundamentais para a economia circular.

Os livros recolhidos serão destinados à Biblioteca Municipal de Várzea Grande, e as tampinhas de aerossol têm como destino uma ONG de proteção animal.

“Trata-se de uma contribuição social. É muito importante para todos nós e para o planeta”, sintetiza a assessora e agente de sustentabilidade Jessyka Lindaura Farias.

Ainda na sexta-feira (10), os servidores também puderam aprofundar seus conhecimentos sobre um tema que permeia o cotidiano de todos: o efeito estufa. O Núcleo de Sustentabilidade do TJMT levou à Comarca a Calculadora Itinerante de Compensação de Gases de Efeito Estufa (GEE), ferramenta criada para medir a quantidade de carbono gerada por cada pessoa e incentivar práticas de compensação ambiental.

A assessora de sustentabilidade do Núcleo Ambiental da Comarca, Elaine Alonso, explica como funciona o cálculo da quantidade de carbono gerado pelas pessoas.

“A pegada de carbono é como uma marca que a nossa vida deixa no meio ambiente. Ela representa o impacto das nossas ações nas mudanças climáticas. Por exemplo, quando fazemos o gerenciamento correto dos resíduos e encaminhamos materiais para a reciclagem, estamos contribuindo para reduzir essa pegada. Tudo está interligado: o consumo, a forma como descartamos o lixo e até o quanto emitimos de gases de efeito estufa”

Elaine reforça a importância do comprometimento de cada pessoa no esforço para reduzir a geração de carbono: “Nosso objetivo é mostrar que a preocupação ambiental deve ir além do ambiente de trabalho, ela precisa estar presente também em casa e nas atitudes da família. A ferramenta mostra diversas formas pelas quais emitimos gases poluentes e também aponta maneiras de compensar essas emissões. Um exemplo é o uso de combustíveis: a calculadora indica quantas mudas podem ser plantadas para equilibrar o impacto. Mas é importante lembrar que não basta apenas plantar – é preciso cuidar da árvore e garantir que ela sobreviva por, no mínimo, 30 anos. Isso porque, enquanto cresce, a árvore captura carbono da atmosfera. Em média, cada árvore absorve cerca de 15 quilos de carbono por ano”,

A aceitação e a interação com o uso da ferramenta foram grandes pelos servidores de Várzea Grande. Eles demonstraram interesse em conhecer sua própria pegada de carbono – a quantidade total de gases de efeito estufa (GEE) emitidos. O estagiário Diego Cardoso foi um deles. Ciente de que sua contribuição faz diferença, contou que já plantou duas árvores e que continuará cuidando delas.

Pelo Projeto Verde Novo, foram distribuídas mudas de ipê-roxo, acerola, pitomba, amora, tamarindo, entre outras espécies.

Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O ReciclaJud está totalmente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, pois reúne ações que integram as dimensões ambiental, social e institucional da sustentabilidade. O programa contribui com o ODS 12, ao incentivar o consumo consciente e a destinação correta dos resíduos. Com o ODS 11, ao promover cidades mais sustentáveis, e com o ODS 8, ao gerar inclusão social e renda aos catadores da ASMATS, que recebem o material arrecadado.

Além disso, o ReciclaJud também apoia o ODS 13, ao reduzir os impactos ambientais e as emissões associadas à destinação incorreta de resíduos, e o ODS 17, por fortalecer parcerias entre o Poder Judiciário, a sociedade e organizações locais. É uma iniciativa que demonstra, na prática, como o Judiciário pode ser um agente de transformação em prol do desenvolvimento sustentável.

Saiba mais

A primeira edição do ReciclaJud foi realizada durante a Semana Nacional dos Juizados Especiais, quando foram arrecadadas quase nove toneladas de resíduos, todos destinados à reciclagem.

