Reciprocidade: comitiva em Washington discute barreiras comerciais e produtores pedem calma
Uma comitiva de mais de cem representantes do setor produtivo brasileiro desembarca nesta semana em Washington para uma série de encontros com autoridades e empresários norte-americanos. A agenda antecede a audiência pública marcada para esta quarta-feira (3), no âmbito da investigação conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), que analisa a imposição de tarifas adicionais a produtos nacionais.
Em paralelo à mobilização internacional, entidades brasileiras reforçaram posicionamentos sobre a recém-regulamentada Lei nº 15.122/2025, que autoriza o país a aplicar medidas de reciprocidade comercial. A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) destacou, em nota, que o uso precipitado do instrumento pode enviar sinais equivocados ao mercado e comprometer a estratégia de negociação. Para a bancada, é necessário agir com firmeza, mas com sensatez, assegurando estabilidade e previsibilidade ao setor produtivo em um momento de turbulência no comércio global.
O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) também apontou que a aplicação imediata da lei seria prematura, uma vez que ainda não ocorreu uma rodada bilateral de negociações formais entre Brasil e Estados Unidos. Já a Confederação Nacional da Indústria (CNI) reiterou a defesa do diálogo, lembrando que o objetivo central deve ser reverter tarifas ou ampliar exceções, sem ampliar tensões.
Enquanto isso, o governo brasileiro mantém consultas abertas na Organização Mundial do Comércio (OMC) e acompanha o processo com apoio de assessoria jurídica internacional. A expectativa é de que a atuação coordenada entre setor privado e governo contribua para reduzir barreiras e preservar o acesso dos produtos nacionais ao mercado norte-americano.
Fonte: Pensar Agro
Congresso de Fertilizantes debate riscos da dependência externa
São Paulo recebe nesta terça-feira (02.09) a 12ª edição do Congresso Brasileiro de Fertilizantes (CBFer), um dos principais fóruns de discussão sobre insumos agrícolas no país. O encontro reunirá produtores, técnicos e representantes da indústria para analisar os desafios da cadeia de suprimento e buscar alternativas que garantam mais segurança ao campo.
O evento acontece em formato híbrido, com programação presencial no WTC Sheraton e transmissão online, e terá tradução simultânea para o inglês e interpretação em Libras. Serão debatidos temas como volatilidade dos preços, gargalos logísticos e os impactos do cenário geopolítico sobre o mercado internacional.
As discussões ganham força em um momento de forte avanço das compras externas. Até julho, o Brasil já havia importado 24,2 milhões de toneladas de fertilizantes químicos, volume 8,8% maior que no mesmo período do ano passado e o maior da série histórica para os sete primeiros meses do ano. Apenas em agosto, até a quarta semana, entraram no país 3,9 milhões de toneladas, com média diária 10,8% superior à de 2024.
O Paraná lidera as compras, respondendo por 20,2% das importações. Em seguida aparecem Rio Grande do Sul (16,2%), Mato Grosso (12,3%), São Paulo (9,2%) e Santa Catarina (6,9%).
A alta dependência externa é considerada estratégica e preocupante. Atualmente, 86% da demanda brasileira é atendida por fornecedores internacionais. A Rússia ocupa a primeira posição, com 28,2% do total adquirido entre janeiro e julho, seguida por China (21,2%) e Canadá (12,8%).
O quadro expõe vulnerabilidades: tensões geopolíticas, como a guerra no Leste Europeu e as restrições impostas por países como China, Irã e Egito, podem comprometer a oferta global. Além disso, analistas avaliam que sanções secundárias aplicadas a parceiros comerciais representam risco adicional para o Brasil.
Para os organizadores, o congresso é uma oportunidade de discutir saídas para reduzir a dependência externa, ampliar a produção nacional e fortalecer políticas públicas voltadas ao setor. A expectativa é que os debates também ajudem a construir propostas concretas de longo prazo, num momento em que o país reforça seu papel como potência agrícola mundial, mas segue vulnerável no fornecimento de insumos essenciais para a produção.
Fonte: Pensar Agro
Sedec acompanha tendências globais e reforça estratégias de inovação para a agricultura
Com o propósito de estimular a inovação, trocar experiências e ampliar conexões estratégicas, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) participou da missão técnica da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (Aprosmat), realizada nos Estados Unidos entre 23 e 31 de agosto.
A programação contou com a participação de produtores de sementes, parlamentares federais e representantes do agronegócio nacional. O grupo visitou empresas líderes em inovação tecnológica, como GDM Seeds, BASF, Stine Seeds, Syngenta, Bayer e Corteva, onde foram realizadas reuniões técnicas, visitas a unidades de pesquisa e contato direto com soluções que devem chegar ao mercado nos próximos anos.
A missão representou a oportunidade de alinhar experiências internacionais às necessidades regionais, com foco em sustentabilidade, aumento da produtividade e aplicação de práticas inovadoras à realidade mato-grossense. Além disso, o intercâmbio reforçou o diálogo com instituições e empresas de referência mundial.
O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, enfatizou a relevância da missão técnica nos Estados Unidos, ressaltando os aprendizados, as experiências e as perspectivas que poderão ser aplicadas para fortalecer a produção agrícola e a inovação em Mato Grosso.
“Durante a missão, tivemos a oportunidade de ver de perto como a pesquisa científica e a inovação estão antecipando os desafios que a agricultura enfrenta hoje, desde mudanças climáticas até o aumento de pragas e o desgaste do solo. É inspirador perceber o quanto o investimento em tecnologia e conhecimento pode transformar a produção e garantir que Mato Grosso continue sendo referência na produção de alimentos, contribuindo para a segurança alimentar do país e do mundo”, disse.
Outro ponto destacado foi a chance de acompanhar, de forma antecipada, tecnologias que devem chegar ao mercado a partir da próxima década. As empresas visitadas já testam variedades que podem ser lançadas até 2032, o que permite ao Estado se preparar para futuras tendências do setor.
O secretário adjunto de Indústria, Comércio e Incentivos Programáticos, Anderson Lombardi, ressaltou que a pesquisa e a inovação são elementos centrais para o avanço da produção agrícola.
“A qualidade da semente é a base de toda a produção. Quando há investimento em pesquisa e inovação, conseguimos dar um salto em produtividade e competitividade. Essa evolução que acompanhamos de perto mostra como a tecnologia pode transformar o campo e trazer resultados consistentes para o produtor e para toda a cadeia do agronegócio”, concluiu.
Fonte: Governo MT – MT
