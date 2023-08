Reconstruindo Sonhos inicia novas turmas em Cuiabá e Nortelândia

Será realizado nesta segunda-feira (21), às 9h, na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, em Cuiabá, o lançamento da segunda turma do Projeto Reconstruindo Sonhos, com a participação de 20 reeducandas. Desenvolvido em unidades prisionais de Mato Grosso, o projeto Reconstruindo Sonhos é realizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o apoio de várias instituições.

Dividido em duas etapas, o projeto começa com a realização de 12 encontros, que ocorrem uma vez por semana e abordam temas como valores, humanização e espiritualidade, relações interpessoais, família, comunicação, trabalho, perspectiva de futuro, planejamento, entre outros. Terminada essa fase, o projeto segue com a oferta de cursos profissionalizantes.

Esta semana, o Reconstruindo Sonhos iniciou as atividades na Cadeia Pública Feminina de Nortelândia, município distante 232 km. de Cuiabá. Com uma turma composta por 15 participantes, a iniciativa será desenvolvida em parceria com o Senar/MT.

Várias autoridades participaram do lançamento do projeto no município, entre elas, a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Execução Penal, promotora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, o promotor de Justiça Arthur Yasuhiro Kenji Sato, a diretora da unidade prisional, Adriana Duarte Quinteiro, o prefeito Jocimar Fernandes, a representante do Sindicato Rural de Arenápolis e do Senar, Rafaela Regina Borges Dourado Botelho, e a superintendente de Política Penitenciária de MT, Gleidiane Custódio da Silva Assis.

São parceiros do projeto o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITECI), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR), Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso (OABMT), Conselho da Comunidade de Execução Penal de Sorriso (CONCEP), Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sorriso (CONSEG), Fundação Nova Chance, Nova Acrópole Cuiabá e Instituto Ação Pela Paz.

Foto: SESP-MT



Fonte: Ministério Público MT – MT