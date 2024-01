Recorde: 101,3 milhões de toneladas de soja foram exportadas em 2023

Uma das competições mais esperadas para os amantes do futebol amador, a Copa Marcelinho Boiadeiro de futebol de campo, está com as inscrições abertas, nas categorias feminino e masculino. Os interessados em participar podem solicitar a ficha de inscrição pelo whatsapp (66) 99998-3978. As inscrições seguem até o dia 30/01 e o congresso técnico será realizado no dia 31/01. A abertura oficial da copa, que está na sua 11º edição, está prevista para 03/02, no estádio Gigante do Norte.

O evento é promovido pela Prefeitura de Sinop, por meio da Diretoria de Esportes e é um dos maiores eventos esportivos do município. A última edição contou com cerca de 35 equipes e 700 atletas. A equipe Saeng Pé de Rato levantou a taça da competição, que durou cerca de dois meses. A Copa Marcelinho Boiadeiro é uma das mais tradicionais competições do futebol amador.

Marcelinho Boiadeiro

O nome da competição é uma forma de homenagear o ex-camisa 10 do Sinop Futebol Clube (Galo do Norte), time por onde Boiadeiro já atuou durante anos, pelo futebol profissional, sendo bicampeão mato-grossense em 1988 e 1999. A biografia de Marcelinho Boiadeiro levada ao conhecimento público naquela ocasião indicava um histórico de vitórias e amor ao esporte.

Com as conquistas, o eterno camisa 10 do Galo do Norte chegou a disputar a Copa do Brasil pelo Galo do Norte, duas vezes (uma partida contra o São Paulo e outra contra o Santos). Antes de jogar no Sinop, Marcelinho foi campeão catarinense pelo Figueirense, quando tinha 17 anos.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT