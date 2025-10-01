JUSTIÇA
Recupera MT: evento sobre combate ao crime organizado começa nesta quinta-feira no TJMT
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) realiza a partir desta quinta-feira (2 de outubro) a Conferência Recupera MT, que se estende até sexta-feira (3) no auditório Espaço Justiça, Cultura e Arte Desembargador Gervásio Leite, na sede do Tribunal.
O encontro vai reunir servidores, magistrados, promotores, policiais civis e autoridades do sistema de justiça para discutir estratégias de identificação, localização, apreensão, administração, alienação e destinação de ativos relacionados a infrações penais, com foco especial na descapitalização de organizações criminosas.
A conferência é fruto de uma articulação entre a Rede Nacional de Recuperação de Ativos – Recupera, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e instituições do sistema de justiça de Mato Grosso, como o TJMT (por meio da Corregedoria-Geral da Justiça e da Escola Superior da Magistratura – Esmagis-MT), a Polícia Civil (PJC) e o Ministério Público Estadual (MPE-MT).
De acordo com o coordenador do evento, juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça João Filho de Almeida Portela, a conferência será um espaço de debates e de definição de ações práticas. “A Conferência Recupera MT integra o esforço nacional de aperfeiçoamento na recuperação de ativos de origem ilícita, promovendo maior integração entre os órgãos estaduais e federal, ao mesmo tempo em que fortalece ações para descapitalizar organizações criminosas”, destacou.
Para a subprocuradora de Justiça de Planejamento e Gestão do Ministério Público, Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert, a Conferência Recupera MT representa um marco para o fortalecimento da cooperação interinstitucional no estado, pois a recuperação de ativos é um desafio jurídico, mas também um compromisso ético com a sociedade, que espera do sistema de justiça respostas efetivas contra a criminalidade.
“O Ministério Público de Mato Grosso tem buscado atuar, cada vez mais, de forma integrada com o Poder Judiciário, as polícias e demais órgãos, porque entende que só por meio da união de esforços, da atuação colaborativa e da inovação – não apenas no uso de novas tecnologias, mas sobretudo na modernização de procedimentos ou na criação de protocolos comuns -, será possível garantir que os frutos do crime não permaneçam nas mãos de quem afronta a lei. Mais do que recuperar recursos decorrentes de práticas criminosas, estamos falando de devolver confiança à população e reafirmar a mensagem de que o crime não compensa”, destacou
O delegado da Polícia Civil de Mato Grosso Luiz Henrique Damasceno, da Coordenadoria de Informações Financeiras e Recuperação de Ativos (Cifra), ressaltou que o evento representa avanço para as instituições.
“A Conferência Recupera MT trará segurança jurídica aos delegados, juízes e promotores no que tange à recuperação de ativos, transformando recursos do crime organizado em investimentos na segurança pública. Teremos a assinatura de uma resolução conjunta, que é um marco para as instituições. Certamente será referência para outros estados da federação”, afirmou.
Programação – Durante os dois dias, especialistas de Mato Grosso, de outros estados e do governo federal irão participar de oito painéis temáticos, tratando de boas práticas de recuperação de ativos, alienação antecipada, execução de leilões, confisco alargado e os desafios da apreensão de criptomoedas.
Confira a programação completa do evento
JUSTIÇA
Ceja-MT participa de roda de conversa sobre Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
A secretária-geral da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja-MT), Elaine Zorgetti Pereira, participou nesta quarta-feira (01 de outubro) de uma Roda de Conversa com os conselheiros de Direitos e conselheiros Tutelares sobre o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. O evento segue até quinta-feira (02 de outubro), na Escola de Servidores do Poder Judiciário, em Cuiabá.
O objetivo é promover o diálogo, a troca de experiências e o fortalecimento da atuação dos conselheiros no âmbito do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA). O tema central é o debate sobre o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, reconhecido como medida prioritária de proteção e de promoção da convivência familiar e comunitária.
“Este evento é uma ótima oportunidade para debatermos o serviço de acolhimento familiar, Programa Família Acolhedora, com os diversos municípios participantes. Ações como essa são importantes para incentivar a implantação do serviço, a troca de experiências e demonstrar os benefícios para a criança e o adolescente”, declarou Elaine Pereira.
O evento é uma iniciativa do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA/MT), órgão consultivo, deliberativo e controlador da política de atendimento à infância e à adolescência no Estado de Mato Grosso, com apoio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
JUSTIÇA
Parceria com Judiciário possibilitará que estagiários de Direito atuem como conciliadores e mediador
A população de Sorriso (440 km ao norte de Cuiabá) que busca os serviços do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da União das Faculdades Fasipe, agora conta com a garantia da segurança jurídica proporcionada pela homologação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) daquela Comarca dos acordos pré-processuais que ali forem firmados.
Essa segurança jurídica foi proporcionada por um termo de cooperação firmado entre a Fasipe, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do TJMT e o Cejusc de Sorriso.
Conforme a juíza coordenadora do Centro Judiciário, Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, a parceria “destina-se à participação colaborativa da faculdade, cujos acordos pré-processuais, firmados perante o Núcleo de Prática Jurídica, são encaminhados ao Cejusc para análise e homologação judicial”.
A coordenadora do curso de Direito da Fasipe Sorriso, Ísis Pernomian, explica que a parceria irá difundir e propiciar aos estagiários do Núcleo de Prática Jurídica as ferramentas da mediação e da conciliação para tornar a justiça mais célere, possível e rápida. Ou seja, na prática, a cooperação entre a Faculdade e o Judiciário permite que esses estagiários possam atuar como conciliadores e mediadores no atendimento à população que busca o Núcleo de Prática Jurídica.
Segundo Ísis Pernomian, todos os 40 estagiários já cursaram a disciplina de Conciliação, Mediação e Arbitragem na faculdade e, atualmente estão no estágio prático, sob a supervisão de um professor e advogado, atendendo no Núcleo de Prática Jurídica. “Durante esse atendimento, os meios alternativos de solução de conflitos são praticados. O termo fomenta o estímulo à mediação e acordo, e caso haja sucesso, o tratado no NPJ é submetido ao Cejusc. Também é possível que o Núcleo seja nomeado para atender pessoas que já tenham procurado o Cejusc e desejam auxílio jurídico”, informa.
As principais questões demandadas no Núcleo de Prática Jurídica da Fasipe são relativas a Direito de Família e Direito do Consumidor, como guarda, alimentos, divórcio e partilha de bens.
A coordenadora Ísis Pernomian acredita que a parceria com o Poder Judiciário irá contribuir na formação desses estudantes. “Há um esforço coletivo por meio da parceria com o Poder Judiciário para que a justiça seja cada vez mais célere, eficiente e menos onerosa, trazendo reais benefícios à população”, afirma.
A juíza Paula Casagrande defende que parcerias como essa levam auxílio e orientação às lideranças para que atuem como facilitadores na conscientização da sociedade sobre a importância da mediação como método de solução adequada dos conflitos. “Além de reduzir o número de processos judiciais, otimizar a administração da justiça e realizar ações de cidadania”, aponta.
