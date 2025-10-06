JUSTIÇA
Recuperação de ativos é tema central de painel em Conferência
A recuperação de ativos como estratégia central no enfrentamento ao crime organizado foi o foco das discussões do oitavo painel do Congresso Recupera MT, nesta sexta-feira (03), na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). Magistrados, promotores e delegados debateram os desafios e avanços na investigação patrimonial, destacando a importância da descapitalização das organizações criminosas, o combate à lavagem de dinheiro e a necessidade de integração entre os órgãos do sistema de justiça para sufocar financeiramente essas organizações.As discussões foram conduzidas pelo juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra, titular da Vara de Combate ao Crime Organizado da capital; pelo promotor de Justiça e coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Adriano Roberto Alves; e pelo delegado Rafael Mendes Scatolon, da Polícia Judiciária Civil.O juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra destacou que a recuperação de ativos é uma das formas mais eficazes de enfraquecer as facções criminosas. “A prisão, por si só, não desestrutura essas organizações, pois muitas lideranças continuam comandando de dentro dos presídios. Por isso, é essencial investir em inteligência financeira para rastrear e apreender os recursos ilícitos”, afirmou.O magistrado também ressaltou a importância de medidas patrimoniais, como o sequestro de bens, que podem ser decretadas pelo juízo para garantir a reparação de danos e o pagamento de multas. “A lavagem de dinheiro é o que dá corpo às organizações criminosas. Sem ela, o dinheiro ilícito não retorna à economia formal. É preciso focar no dolo específico da lavagem, que é a intenção de dar aparência lícita ao bem ocultado”, explicou.Com 25 anos de atuação no combate ao crime organizado, o promotor de Justiça Adriano Roberto Alves trouxe uma visão prática para além da eficácia da recuperação de ativos. “Para facções violentas, a descapitalização não é suficiente. Essas organizações se impõem pela força e intimidação, não apenas pelo dinheiro”, pontuou.Segundo o promotor de Justiça, o maior desafio está dentro dos presídios. “Mais de 90% das lideranças estão presas, mas continuam comandando crimes de dentro das unidades. O problema não é a investigação ou a condenação, mas sim impedir que essas ordens saiam de dentro das cadeias”, asseverou.O delegado Rafael Mendes Scatolon, por sua vez, reforçou a importância da investigação patrimonial como parte do trabalho policial. “Hoje, além de buscar autoria e materialidade, precisamos seguir o dinheiro. Identificar bens em nome de terceiros, verificar se há compatibilidade financeira e aplicar medidas como bloqueio, sequestro e perdimento são ações fundamentais para sufocar a engrenagem do crime organizado”, disse.Rafael Scatolon também alertou para o uso de pessoas jurídicas e criptomoedas como formas de ocultação de patrimônio. “Precisamos mudar o paradigma da investigação, focando em quem enriqueceu ilicitamente. Os recursos recuperados devem ser revertidos para fortalecer a estrutura institucional, com investimentos em tecnologia e capacitação”, concluiu.O Painel 8 integrou a programação do Congresso Recupera MT, uma ação conjunta entre a Rede Nacional de Recuperação de Ativos – Recupera, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), a Polícia Civil (PJC), o Ministério Público do Estado (MPE-MT) e a Escola Superior da Magistratura (Esmagis-MT).
Fonte: Ministério Público MT – MT
Confira os destaques da Rádio TJ
📢 Antes mesmo da chegada da expedição, carros de som vão convidar os moradores para participar da primeira etapa, de 3 a 10 de outubro, no Distrito São José do Couto e em Bom Jesus do Araguaia.
De São José do Couto a Bom Jesus do Araguaia: 7ª Expedição Araguaia-Xingu segue para próxima parada
Com o pôr do sol de domingo (5) marcando o encerramento das atividades no distrito de São José do Couto, em Campinápolis, os parceiros e voluntários da 7ª Expedição Araguaia-Xingu finalizaram mais uma etapa de atendimentos e desmontaram as estruturas do ponto de ação para seguir viagem rumo ao próximo destino.
A próxima parada será Bom Jesus do Araguaia, onde os atendimentos terão início na terça-feira (7).
O juiz José Antonio Bezerra Filho, coordenador da Justiça Comunitária do TJMT e idealizador da expedição, destacou a importância dos parceiros em todos os processos da Expedição.
“Missão cumprida em São José do Couto. Uma honra estar com cada parceiro e equipe que ajudam a trazer dignidade”, celebrou o coordenador, em reunião com a equipe após os atendimentos.
O magistrado ainda destacou a necessidade da organização e da segurança no deslocamento do grupo, que sai em comboio nas primeiras horas desta segunda-feira (6), para o próximo destino desta primeira fase.
“Vamos sair em comboio, conduzidos honrosamente pela Defesa Civil. Seguiremos até Canarana, onde faremos o reabastecimento, e depois para Ribeirão Cascalheira, nosso ponto de parada para o almoço, antes de chegar a Bom Jesus do Araguaia. É fundamental mantermos a calma, a segurança e o cuidado”, reforçou o magistrado.
A expedição, que percorre mais de 800 km pelo Araguaia e Xingu, leva serviços gratuitos de cidadania, saúde, educação e justiça a comunidades ribeirinhas e indígenas de difícil acesso.
Moradora de Campinápolis, Daiana Alves Pereira acompanhou de perto a passagem da equipe e agradeceu a presença do grupo.
“Gostamos bastante e convidamos a retornar mais vezes. Nossa comunidade indígena é grande, com cerca de 8 mil indígenas em Campinápolis. É muito importante esse olhar para nós. Obrigada mais uma vez, sejam todos bem-vindos e façam uma boa viagem”, disse.
A Expedição
A 7ª Expedição Araguaia-Xingu é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio da Coordenadoria da Justiça Comunitária. Entre os parceiros e instituições participantes estão a Casa Civil, a Proteção e Defesa Civil, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), nas áreas de Cultura e Esporte, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio do programa Imuniza Mais, e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).
Também integram o grupo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), o Juizado Especial Volante Ambiental (Juvam), o Programa Verde Novo, a Companhia de Polícia Ambiental de Tangará da Serra, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, o Detran-MT, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Polícia Judiciária Civil (PJC), o Exército Brasileiro e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).
Participam ainda a Defensoria Pública de Mato Grosso, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), o Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur) do TJMT, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), a Caixa Econômica Federal, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), a Receita Federal, a Aprosoja, e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).
A lista inclui também a Energisa, as Prefeituras de Campinápolis e de Bom Jesus do Araguaia, além do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que realizará atendimentos em Bom Jesus do Araguaia.
Confira as fotos da Expedição no Flickr do TJMT
