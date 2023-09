Recuperação do telhado é finalizada e trabalho no Terminal do CPA I avança para fase de pintura

O Terminal Urbano do CPA I recebe, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), o serviço de pintura em toda sua estrutura. O trabalho faz parte do conjunto de ações de melhorias executado no local, com o intuito de assegurar as boas condições de uso do espaço.

A pintura foi iniciada neste mês de setembro, a partir da conclusão da etapa de recuperação da cobertura do terminal. Esse procedimento englobou a execução dos serviços de reparo e substituição das telhas danificadas, aplicação de manta térmica, instalação de rufo, limpeza e troca das calhas.

A atuação ocorre sem a necessidade de suspensão do funcionamento, seguindo todas as medidas de segurança para trabalhadores e usuários do transporte público. Conforme cronograma da Limpurb, após a finalização da pintura, será efetuada a instalação de novos bancos e lixeiras ao longo de toda a estrutura.

“Com mais de 25 anos, o Terminal do CPA I nunca recebeu uma grande reforma, apenas manutenções pontuais. Diante disso, o prefeito Emanuel Pinheiro determinou que fizéssemos essa grande operação no local. A ideia é garantir que o cidadão tenha o maior conforto possível enquanto espera pelo seu ônibus”, explica o diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite.

O planejamento de melhorias é executado também em parceria com a Secretaria Municipal de Obras Públicas. Além da pintura e recuperação do telhado, já foram realizadas as atividades de instalação de iluminação de LED, poda de árvore, tapa-buraco na área interna da estrutura e também nas vias laterais.

O Terminal Urbano do CPA I também conta com serviço diário de limpeza, que é realizado por equipes que atuam em três turnos. A iniciativa faz parte de um Termo de Cooperação assinado com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), que transferiu a zeladoria dos terminais do CPA I e CPA III, e das estações Alencastro, Bispo Dom José e Ipiranga para empresa pública.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT