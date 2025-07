Recursos do Bapre beneficiam Apae e Polícia Militar

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e o 23º Batalhão da Polícia Militar de Vila Rica (1.300 km de Cuiabá) foram contemplados com recursos do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio do Banco de Projetos, Fundos e Entidades (Bapre).Com o valor recebido, a Apae adquiriu um ônibus para o transporte de alunos. “Esse ônibus era uma demanda antiga da associação. Já havíamos recorrido a outras instâncias sem sucesso. Graças ao Ministério Público, esse sonho se concretizou. Esse veículo é essencial, pois transportamos as crianças de casa até a escola no período da tarde”, afirmou a diretora-presidente da Apae, Maria Aparecida Ferreira dos Santos.Ela destaca que a parceria com o MPMT é de longa data. “É difícil apontar algo aqui em que o Ministério Público não esteja envolvido. Temos promotores sensíveis à causa das pessoas com deficiência. O refeitório, a cozinha industrial, a troca do telhado e até a construção da piscina coberta foram viabilizados com apoio do MP”, explicou.Atualmente, a Apae atende 156 pessoas de diferentes idades, oferecendo aulas no contraturno escolar, fisioterapia e cursos voltados aos pais dos alunos. “Temos uma grande demanda e muitos ainda aguardam atendimento. Estamos trabalhando para ampliar nossa capacidade, especialmente para acolher pessoas com autismo”, acrescentou Maria Aparecida.Treinamentos e tecnologia – Já o 23º Batalhão da Polícia Militar utilizou os recursos do Bapre para adquirir armas de airsoft, que serão usadas em treinamentos voltados ao enfrentamento de agressores ativos — também conhecidos como active shooters.“Essa é uma prática criminosa que começou nos Estados Unidos e infelizmente tem se tornado mais comum no Brasil. Diante desse cenário, decidimos capacitar nossos policiais e também professores, para que saibam como agir em situações de risco nas escolas”, explicou o comandante do batalhão, major PM Daniel Dias de Brito.As armas de airsoft simulam com realismo o armamento utilizado pela corporação. “Nosso objetivo é oferecer treinamentos mais próximos da realidade. O foco é localizar e neutralizar o agressor o mais rápido possível. Também vamos capacitar os professores com um protocolo civil específico, orientando-os sobre como proteger os alunos e salvar vidas”, detalhou o major.O treinamento será expandido para todas as escolas sob jurisdição do Comando Regional 10, que abrange 13 municípios da região. “Essa parceria com o Ministério Público é extremamente benéfica, pois fortalece tanto a segurança pública quanto o bem-estar da população”, afirmou.Além do armamento para simulação, a PM também investiu na aquisição de um sistema de internet via satélite Starlink — para atuação em áreas sem cobertura de rede — e de um drone com sensor térmico, que será utilizado em buscas em regiões de mata fechada e locais de difícil acesso.Para o promotor de Justiça de Vila Rica, Raphael Henrique de Sena Oliveira, as parcerias realizadas por meio do Bapre têm gerado impactos positivos concretos.“Essa colaboração entre instituições é essencial para alcançarmos os objetivos do Ministério Público, tanto no atendimento às pessoas mais vulneráveis — como idosos e pessoas com deficiência — quanto na promoção da segurança pública. Sou totalmente a favor da resolução autocompositiva e da conciliação, pois são formas ágeis e eficazes de atender às demandas sociais. E tudo isso com controle e transparência, garantidos pelo Bapre”, finalizou.

Fonte: Ministério Público MT – MT