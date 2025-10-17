Rede de enfrentamento à violência contra a mulher de Cuiabá alinha ações para “21 Dias de Ativismo”

O fortalecimento do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher cuiabana passa pela articulação da Rede de Enfrentamento da Capital, que se reuniu nesta sexta-feira (17) na Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, para alinhar as ações que serão realizadas durante o Novembro Azul (mês de conscientização sobre a saúde do homem) e os “21 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas”, que ocorrerá entre 20 de novembro e 10 de dezembro.

A coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher de Cuiabá e juíza titular da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, afirmou que foi definido com os representantes da Secretaria Municipal de Saúde que serão realizadas campanhas de conscientização dos homens atendidos durante as ações do Novembro Azul. “Pedimos para que sejam trabalhadas com os homens questões como machismo estrutural, estereótipo de gênero, pra combater a violência doméstica. Novembro é um mês que terá bastante ação com os homens, então, a gente vai aproveitar pra trabalhar também a prevenção da violência contra a mulher”, relatou a juíza.

Em relação aos 21 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas, a magistrada revelou que a Rede definiu realizar uma ação de conscientização massiva na Praça Alencastro, em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher. “Será uma tarde na praça para divulgar as ações da rede e falar sobre violência contra as mulheres”, antecipou.

Ana Graziela destacou que um calendário foi elaborado para organizar todos os eventos de forma que todos os integrantes da Rede possam participar conjuntamente. As datas de cada evento serão divulgadas em momento oportuno. Somente por parte do Poder Judiciário, a juíza adiantou que durante os 21 Dias de Ativismo haverá a Semana da Justiça Pela Paz em Casa, a premiação do concurso cultural “A escola ensina, a mulher agradece”, a tradicional Feira de Oportunidades para as mulheres atendidas no Centro Especializado de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV) do Fórum de Cuiabá, bem como o Encontro Estadual das Redes de Enfrentamento.

Durante a reunião, também foram debatidos temas como a reformulação do fluxograma da Rede, o início da aplicação da avaliação de violência psicológica das mulheres em situação de violência doméstica e o tratamento psicológico para as mesmas. A juíza Ana Graziela destaca o engajamento de todos os órgãos envolvidos. “Percebo grande participação e força de vontade de todos para mudar o triste cenário da violência contra a mulher na capital”, afirma.

A Rede de Enfretamento à Violência contra a Mulher de Cuiabá é composta por diversos órgãos públicos e entidades da sociedade civil organizada, como Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Prefeitura de Cuiabá, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Perícia Oficial e Identificação.

Autor: Celly Silva Fotografo: Emanoele Daiane/Secom Cuiabá Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT