Rede de enfrentamento à violência contra a mulher de Pontes e Lacerda se mobiliza no Agosto Lilás

Uma grande campanha do Agosto Lilás – mês de combate à violência contra a mulher – está sendo realizada no município de Pontes e Lacerda, ao longo deste mês, por todos os órgãos e instituições parceiras da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher daquele município. Toda a mobilização tem como tema “Você não está sozinha”, com objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar casos de violência doméstica e familiar, bem como acolher as mulheres que se encontram nessa situação.

A coordenadora da rede de enfretamento e juíza da 3ª Vara de Pontes e Lacerda, Djéssica Giseli Küntzer, relata que no último dia 12 de agosto, todas as pessoas envolvidas na rede usaram roupa da cor lilás e fizeram uma campanha massiva de postagens nas redes sociais, além de afixarem cartazes da campanha nas fachadas dos prédios. Além disso, na quarta-feira (13), houve uma carreata pelas ruas da cidade para chamar a atenção da população para o tema (clique para ver o vídeo).

“Todos os participantes da rede usaram a cor lilás e postamos em todas as nossas redes sociais, para alcançar o maior número de pessoas a respeito da conscientização do Agosto Lilás. Também foram afixadas algumas faixas em lugares movimentados da cidade para dar visibilidade ao Agosto Lilás, entre outras ações que estão sendo feitas durante o mês”.

Compõem a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher de Pontes e Lacerda, além do Poder Judiciário, os seguintes órgãos e entidades: Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT), Município de Pontes e Lacerda e suas respectivas secretarias, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Corpo de Bombeiros Militar, Sindicato Rural de Pontes e Lacerda, Conselho da Comunidade, Conselho Comunitário de Segurança, Lions Club, além de igrejas e veículos de rádio e TV locais.

Palestra

Na próxima quinta-feira (21 de agosto), às 16h, no Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda, haverá uma palestra, que será proferida pela juíza Djéssica Küntzer e pela promotora de justiça Clarisse Moraes de Ávila, sobre o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O evento é voltado para servidores que atuam no sistema de justiça (Fórum, MP e Defensoria Pública), com apoio da Diretoria do Fórum, por meio do juiz diretor, Ítalo Osvaldo Alves da Silva.

Autor: Celly Silva Fotografo: Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT