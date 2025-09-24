Connect with us

JUSTIÇA

Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica é instalada em Acorizal com apoio do TJMT

Publicado em

24/09/2025
Mulheres de Acorizal contam agora com uma Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar. A iniciativa foi implantada na terça-feira (23 de setembro) com a assinatura do Termo de Instalação entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e a Prefeitura do Município. Esta é a 77ª cidade mato-grossense a receber a ação realizada pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cemulher-MT) do Judiciário estadual.
A ação é liderada pela desembargadora Maria Erotides Kneip e tem o objetivo de unir esforços de diversos órgãos, instituições e profissionais para ofertar apoio, acolhimento e proteção às mulheres. O trabalho integrado da Rede garante respostas rápidas e eficazes diante de cenários de violência de gênero, doméstica e familiar. O planejamento do Judiciário de Mato Grosso é chegar a 100 redes instaladas até dezembro deste ano.
Além das moradoras do perímetro urbano, a atuação coletiva em Acorizal alcançará também mulheres que residem em dois distritos e 15 comunidades rurais que integram o município. Trabalharão junto com o Judiciário as secretarias municipais de Assistência Social, Saúde, Educação, Centro de Referência em Assistência Social (Cras), Conselho da Mulher, Conselho Tutelar e outras entidades das áreas de justiça e segurança pública.
“As instituições vão agir articuladamente para atender qualquer mulher que seja vítima de qualquer forma de violência. A partir do momento que essas instituições se comunicam de uma maneira mais dinâmica, isso agiliza o atendimento e a proteção. Nos municípios que já têm a Rede estabilizada e atuando na prevenção, os números de casos são muito menores”, explica a desembargadora Maria Erotides Kneip.
De acordo com a juíza da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá, Tatyana Lopes de Araújo Borges, que também atende Acorizal, a implantação da Rede fará com que as mulheres se sintam verdadeiramente acolhidas. Somado a isso, a magistrada destaca ainda que o trabalho integrado é fundamental para dar celeridade na aplicação de ferramentas como a medida protetiva.
“Quando a mulher encontra, na prática, esse amparo em todas as instituições que compõem a Rede, ela consegue sair do ciclo da violência e recomeçar a sua vida. Segundo nossas estatísticas, menos de 10% das vítimas de feminicídio tinham medidas protetivas. Então, estamos vendo que esse é um instrumento que dá mais segurança às mulheres e que realmente salva vidas”, aponta a juíza Tatyana Lopes de Araújo Borges.
Em Acorizal, a iniciativa foi batizada de Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar – Irmã Vera Maria Lobo. O ato homenageia a integrante da Comissão Pastoral da Terra de Mato Grosso (CPT-MT) que dedicou anos de sua vida em trabalhos prestados aos moradores da cidade, especialmente na área social. Irmã Vera, como era carinhosamente chamada, faleceu em 3 de maio de 2023.
O prefeito de Acorizal, Diego Taques, enfatiza que, com a instalação da Rede de Enfrentamento, o Município passa a contar com um importante mecanismo que ajudará a desenvolver políticas mais eficientes e com melhores resultados. Segundo ele, o próximo passo será a realização de uma reunião, já em outubro, com toda a comunidade e envolvidos no programa para apresentar a realidade do município e traçar as primeiras ações que serão colocadas em prática.
“Agradecemos ao Poder Judiciário, que está dando o mecanismo para que possamos assegurar mais qualidade de vida à nossa população, dar um conhecimento maior para os moradores de Acorizal. Indiretamente, estávamos seguindo esse caminho, mas agora, com o Tribunal ao nosso lado, auxiliando, orientando e mostrando como é a forma correta de atender, vamos atuar com maior amplitude”, aponta o prefeito.

Confira também:

Guia do TJMT reúne todos os serviços de apoio a mulheres vítimas de violência

Publicado edital de concurso cultural nas escolas realizado pelo TJMT em parceria com a Seduc-MT

Judiciário instala 76ª Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica em municípios do Sudoeste de MT

Medida protetiva on-line reforça rede de proteção às mulheres em Mato Grosso

Judiciário debate violência contra mulheres com alunos da rede estadual

Coordenadoria da Mulher do TJMT promove ação educativa no Instituto dos Cegos de Mato Grosso

Autor: Bruno Vicente

Fotografo: Josi Dias

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

JUSTIÇA

Coletânea do Seminário Internacional Multidisciplinar do Agronegócio 2025 será lançada amanhã

Published

5 horas atrás

on

24/09/2025

By

Nesta quinta-feira (25 de setembro), a partir das 8h30, a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) será palco do lançamento da coletânea do Seminário Internacional Multidisciplinar do Agronegócio 2025.

Realizado nos dias 22 e 23 de maio deste ano, o 6º Seminário Internacional Multidisciplinar do Agronegócio reuniu desembargadores, juízes, servidores do Judiciário estadual, representantes do sistema de justiça, produtores rurais e estudantes. O material compilado nesse evento deu origem à nova obra, uma realização conjunta da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Sistema Famato) e da Esmagis, que conta com a organização do diretor-geral da Escola, desembargador Márcio Vidal, do presidente do Sistema Famato, Vilmondes Tomain e do coordenador jurídico do Sistema Famato, advogado Rodrigo Bressane.

O livro tem em seus capítulos temas como: Transformando a Agricultura Brasileira em um Modelo de Inovação Verde; Globalização e Disputas Comerciais Internacionais no Agronegócio; Mudanças Climáticas e Responsabilidade Ambiental: O Papel do Direito; Tecnologia e Compliance no Agronegócio; Carbono e Regulação Jurídica: O impacto das Políticas de Crédito de Carbono no Agronegócio; Recuperação Judicial e Sustentabilidade no Agronegócio: Desafios e Perspectivas; Governança Corporativa, Segurança Jurídica e o Futuro da Inteligência Artificial no Agronegócio; Cooperativismo no Agronegócio: Aspectos Jurídicos e Impactos Econômicos; e A nova Globalização Riscos & Oportunidades para o Agro Brasileiro.

Ainda, em destaque, está a homenagem que foi realizada para a Esmagis-MT, durante a realização do seminário. À época, a Escola estava próxima de completar 40 anos de instalação e, por isso, na ocasião, o presidente do Sistema Famato, Vilmondes Tomain, destacou a relevância como instituição parceira na construção de um ambiente de segurança jurídica, essencial para o desenvolvimento sustentável do agronegócio em Mato Grosso.

“Celebrar os 40 anos da Esmagis é celebrar o compromisso com uma Justiça que entende a realidade de Mato Grosso e contribui para o equilíbrio entre desenvolvimento e legalidade. O setor produtivo rural reconhece e valoriza essa trajetória, pois sabe que uma magistratura qualificada fortalece o Estado de Direito e contribui diretamente para o crescimento sustentável do nosso estado.”

Foram parceiros na realização do 6º Seminário Internacional Multidisciplinar do Agronegócio a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt); a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-MT); a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), por meio da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso (ESA-MT); e a Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Faculdade de Direito.

Clique neste link para se inscreverpara participar do lançamento.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3844 / 99943-1576.

Autor: Lígia Saito

Fotografo:

Departamento: Assessoria de Comunicação da Esmagis – MT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

JUSTIÇA

Mutirão PopRuaJud atende mais de 500 pessoas e realiza 2,2 mil serviços

Published

5 horas atrás

on

24/09/2025

By

A quarta edição do Mutirão PopRuaJud foi marcada pelo cuidado, pelo acolhimento e pela garantia de dignidade a centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade social em Cuiabá. Realizado nos dias 18 e 19 de setembro, o mutirão garantiu a prestação de serviços a mais de 500 pessoas nas áreas de saúde, cidadania e assistência social. Somando as iniciativas, os benefícios ofertados ultrapassaram 2,2 mil.

A iniciativa, conduzida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, em parceria com a Defensoria Pública Estadual e da União, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Ministério Público, órgãos do Executivo estadual e municipal, além de diversas instituições da sociedade civil, foi realizada na sede do Ganha Tempo, local estrategicamente escolhido para garantir o acesso aos serviços. O Poder Judiciário mobilizou 36 profissionais, incluindo equipe técnica, administrativa e corpo médico, nos atendimentos.

O balanço das ações de saúde aponta mais de 400 atendimentos, distribuídos em 226 consultas médicas oftalmológicas, 33 com clínico geral e 13 com especialista vascular. Os testes rápidos de sífilis e hepatites foram fornecidos pela Prefeitura de Cuiabá, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. No total, foram realizados 58 testes de HIV, 58 para detecção de dengue, 43 testes de sífilis e 28 de hepatites.

Durante os dois dias de evento, a Fábrica de Óculos também foi amplamente procurada. Foram 302 atendimentos, com produção e entrega imediata dos óculos prescritos no local. Para garantir celeridade no processo, um ônibus foi usado como suporte estrutural para a fabricação dos óculos.

Outra iniciativa de assistência humanitária foi o Varal Solidário, que possibilitou o acesso a roupas e itens de higiene, direcionado tanto ao público masculino quanto ao feminino. No total, foram distribuídas 1.057 peças de roupas, 380 pares de chinelos e 100 toalhas de banho.

Para o coordenador do Comitê Multinível, Multissetorial e Interinstitucional para a Promoção de Políticas Públicas de Atenção às Pessoas em Situação de Rua (CMMIRua-PJMT), desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, “mais do que uma soma de atendimentos, o Mutirão PopRuaJud representou um exercício de cidadania, permitindo que pessoas historicamente invisibilizadas fossem reconhecidas em sua dignidade e tivessem acesso a direitos básicos”.

O desembargador ressalta que a iniciativa reafirma o compromisso das instituições envolvidas em oferecer respeito, cuidado e esperança àqueles que enfrentam a dura realidade da extrema vulnerabilidade social. “São vários órgãos unidos nesse ato, cumprindo os preceitos fundamentais da Constituição Federal, que têm como núcleo a dignidade humana. As pessoas em situação de rua não estão nessa condição porque querem, mas por fatores diversos que as conduziram até lá. Não podemos estigmatizá-las.”

No total, foram disponibilizados mais de 50 serviços, nas esferas estadual e federal: emissão de documentos, consulta a benefícios sociais e FGTS, atendimento do INSS e perícia médica, atendimento ao migrante, cadastro no cartão SUS, CadÚnico, alistamento e regularização do serviço militar, atendimentos de saúde, avaliação odontológica, distribuição de kits de saúde bucal, atendimento psicológico e social, vacinação, testes rápidos, atendimento oftalmológico e distribuição de óculos, banho solidário, doação de roupas e kits de higiene pessoal, corte de cabelo e doação de livros, entre outros.

O Mutirão PopRuaJud integra a Política Nacional de Atenção às Pessoas em Situação de Rua e suas Interseccionalidades, prevista na Resolução nº 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e reforça o papel do Judiciário na promoção do acesso à justiça e na efetivação dos direitos fundamentais, com base no respeito e na valorização da dignidade da pessoa humana.

Leia também:

Mutirão PopRuaJud 2025 leva cidadania e dignidade às pessoas em situação de rua em Cuiabá

Autor: Patrícia Neves

Fotografo: Josi Dias

Departamento: Coordenadoria de Comunicação Social do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA24/09/2025

Polícia Civil prende homem investigado por estupro da própria filha em Cuiabá

A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (23.9), um mandado de prisão preventiva contra um homem, 65 anos, investigado por estupro,...
SEGURANÇA24/09/2025

Força Tática prende homem com arma de fogo e produtos ilícitos para preparo de drogas

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 24 anos, por porte ilegal de arma...
SEGURANÇA24/09/2025

Conferência no TJMT debate recuperação de bens e enfraquecimento do crime organizado

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se prepara para receber a Conferência Recupera MT. O evento reunirá...

MT

Brasil

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262