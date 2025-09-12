MATO GROSSO
Rede de Ouvidorias se capacita em Linguagem Simples para melhorar comunicação com o cidadão
Com o objetivo de melhorar o atendimento ao público, os servidores da Rede de Ouvidorias de Mato Grosso participaram de oficinas sobre Linguagem Simples nesta quarta e quinta-feira (10 e 11.9). A capacitação, solicitada pela Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) e promovida pela Escola de Governo, foi oferecida em duas turmas.
O curso ensina técnicas para tornar a comunicação do governo com a sociedade mais clara e acessível. O objetivo é garantir que documentos, respostas e informações institucionais sejam facilmente compreendidos pelos cidadãos.
A professora Beatriz Macedo destacou a importância da Linguagem Simples para fortalecer a relação entre governo e população. “A Linguagem Simples é fundamental para a transparência e para dar autonomia ao cidadão, permitindo que ele compreenda seus direitos e deveres. Ela também torna a comunicação mais fluida, reduzindo retrabalhos. O mais importante é a empatia, pois nosso público-alvo é diversificado”, afirmou.
Durante a oficina, os participantes aprenderam os princípios da Linguagem Simples, como a clareza e objetividade com uso de frases curtas e vocabulário direto, a organização lógica da informação de maneira fácil de seguir, e a aplicação de exemplos práticos em manifestações reais recebidas pelas ouvidorias.
Segundo a ouvidora da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Márcia Cristina Dal Toé, a adoção dessa linguagem contribui para a transparência, a confiança e a participação social. “Muitos usuários do serviço público têm baixo nível de escolaridade e não conhecem a burocracia administrativa. Escrever de forma simples garante que o cidadão entenda o que o serviço público exige ou responde. Os servidores devem evitar a linguagem técnica, pois nosso público é o cidadão”, ressaltou.
A capacitação é parte do ciclo de formações contínuas da Rede de Ouvidorias, cuja missão é aprimorar o atendimento e promover a melhoria dos serviços públicos em Mato Grosso.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros atende ocorrência de capotamento de carreta carregada com pluma de algodão
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, nesta quinta-feira (11.9), uma ocorrência de capotamento de uma carreta carregada com pluma de algodão, nas proximidades da curva da Rumo, em Alto Araguaia (a 418 km de Cuiabá).
Ao chegar ao local, a equipe do 1º Núcleo Bombeiro Militar (1º NBM) foi informada que a condutora do veículo havia ficado presa entre o volante e o painel da cabine. E que com o auxílio de terceiros conseguiu sair do veículo.
Os bombeiros realizaram o Atendimento Pré-Hospitalar à vítima, que estava consciente e abalada emocionalmente, mas não apresentava nenhuma lesão grave aparente. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Alto Araguaia para uma avaliação médica mais detalhada.
*Sob supervisão de Hannah Marques
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
“Esse Governo acredita nos mato-grossenses; a Unemat nunca recebeu tantos investimentos”, afirma reitora
O Governo de Mato Grosso entregou nesta sexta-feira (12.9) as obras de reforma e ampliação realizadas no campus de Sinop da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). Para a reitora da instituição, Vera Maquêa, os investimentos demonstram que o Governo do Estado acredita no futuro dos mato-grossenses.
“Nós tivemos um grande investimento do Governo de Estado na nossa universidade, como nunca vimos antes. E isso não é só sobre o recurso, é o Estado que tem olhado para as pessoas que vivem nessa região, acreditado nas pessoas e dito que aqui é um lugar que tem qualidade de vida”, afirmou a reitora.
A entrega das reformas faz parte das solenidades pelos 35 anos da instituição em Sinop. No município, a universidade conta com duas unidades, Aquarela e Imperial, que possuem mais de 2.750 alunos matriculados em 11 cursos de graduação, seis cursos de mestrado e um de doutorado.
Além das reformas dos prédios existentes, o Governo também construiu o Centro Experimental e Tecnológico, que abriga os blocos de laboratórios e da pós-graduação. Ao todo, o investimento para as melhorias foi de R$ 14,5 milhões.
O governador Mauro Mendes ressaltou que o investimento representa a boa gestão fiscal do Estado e a boa aplicação dos recursos públicos.
“Eu tenho muito orgulho do nosso Mato Grosso, de tudo que todos nós estamos fazendo. Eu não faria nada se a população que trabalha aqui, que empreende, não pagasse impostos para que o governo possa fazer o que precisa ser feito”, afirmou.
Ainda em Sinop, o governador Mauro Mendes também participou do lançamento da pedra fundamental da usina de etanol de milho Evermat, que está em construção no município. A biorrefinaria é formada por 36 famílias produtoras da região e gera mais desenvolvimento econômico para as cidades do entorno.
“Essa obra mostra a capacidade empreendedora dessa região. Estamos muito orgulhosos de ver esse espetáculo acontecendo, mais uma indústria de transformação que gera emprego qualificado, traz tecnologia e ainda mais desenvolvimento para a região de Sinop”, avaliou o governador.
O vice-governador Otaviano Pivetta, que também é produtor agropecuário, ressaltou que a biorrefinaria agrega valor à produção mato-grossense e gera mais desenvolvimento com a abertura de novas oportunidades de trabalho e negócios.
“Eu sei muito bem o sentimento do empreendedor quando sai de um segmento da economia do ciclo primário, de plantar, cultivar e colher, e vai para a agroindústria”, destacou.
A expectativa da Evermat é que a indústria entre em funcionamento já no primeiro trimestre de 2026, com a produção de etanol, óleo vegetal e outros derivados.
A caminho de Sorriso, Mauro Mendes ainda vistoriou os trabalhos de duplicação de um trecho de 54,2 km da BR-163, entre os municípios, e ressaltou que as obras estão em ritmo acelerado.
“Essa é a maior obra de infraestrutura hoje que está sendo realizada no Brasil. Tenho orgulho muito grande de falar isso porque é uma obra espetacular, que vai trazer segurança, qualidade de vida, conforto, vai salvar muitas vidas e trazer mais desenvolvimento para toda a região do Norte e Médio Norte de Mato Grosso”, afirmou.
Solenidade
Participaram das agendas em Sinop a senadora Margareth Buzetti, o presidente da Evermat, Thiago Stefanello, o deputado federal José Medeiros, o deputado estadual e Carlos Avallone, o presidente da MT Par, Wener Santos, e o prefeito de Sinop, Roberto Dorner.
Fonte: Governo MT – MT
Estudantes aprendem sobre relações tóxicas no FloreSer
Corpo de Bombeiros atende ocorrência de capotamento de carreta carregada com pluma de algodão
“Esse Governo acredita nos mato-grossenses; a Unemat nunca recebeu tantos investimentos”, afirma reitora
Governo de MT entrega 256 apartamentos do programa SER Família Habitação em Nova Mutum
Polícia Civil prende 4 faccionados envolvidos em dois homicídios em Juruena
Segurança
Polícia Civil prende 4 faccionados envolvidos em dois homicídios em Juruena
A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, na manhã desta sexta-feira (12.9), quatro membros de uma facção criminosa que estavam...
Polícia Civil deflagra operação contra autores de tentativa de latrocínio em condomínio da Capital
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta sexta-feira (12.9), a Operação Escudo, com o objetivo de cumprir ordens judiciais...
Polícia Civil inaugura Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher em Nova Xavantina
A Polícia Civil inaugurou, na última segunda-feira (08.9), mais um Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher e Vulneráveis em Mato...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
Setembro Amarelo: quando a saúde mental também protege o coração
-
Saúde4 dias atrás
Profissionais de saúde e da segurança pública são qualificados para registros de mortes por causas externas
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura debate com provedores de internet e telefonia sobre despoluição de cabeamento e fiação
-
Saúde6 dias atrás
Ministro Padilha visita primeiro Centro de Referência em Saúde Indígena do Brasil, no território Yanomami
-
AGRONEGÓCIO4 dias atrás
Proibição do abate de cavalos põe em xeque mercado de carne equina no Brasil
-
MEIO AMBIENTE4 dias atrás
Corpo de Bombeiros publica edital de processo seletivo para contratação de bombeiros temporários
-
Várzea Grande4 dias atrás
Procon de Várzea Grande intensifica fiscalização em postos de combustíveis
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde reúne familiares de vítimas da COVID e apresenta avanços do Memorial e do Guia de Manejo da Pós-COVID