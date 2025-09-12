Rede de Ouvidorias se capacita em Linguagem Simples para melhorar comunicação com o cidadão

Com o objetivo de melhorar o atendimento ao público, os servidores da Rede de Ouvidorias de Mato Grosso participaram de oficinas sobre Linguagem Simples nesta quarta e quinta-feira (10 e 11.9). A capacitação, solicitada pela Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) e promovida pela Escola de Governo, foi oferecida em duas turmas.

O curso ensina técnicas para tornar a comunicação do governo com a sociedade mais clara e acessível. O objetivo é garantir que documentos, respostas e informações institucionais sejam facilmente compreendidos pelos cidadãos.

A professora Beatriz Macedo destacou a importância da Linguagem Simples para fortalecer a relação entre governo e população. “A Linguagem Simples é fundamental para a transparência e para dar autonomia ao cidadão, permitindo que ele compreenda seus direitos e deveres. Ela também torna a comunicação mais fluida, reduzindo retrabalhos. O mais importante é a empatia, pois nosso público-alvo é diversificado”, afirmou.



Durante a oficina, os participantes aprenderam os princípios da Linguagem Simples, como a clareza e objetividade com uso de frases curtas e vocabulário direto, a organização lógica da informação de maneira fácil de seguir, e a aplicação de exemplos práticos em manifestações reais recebidas pelas ouvidorias.

Segundo a ouvidora da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Márcia Cristina Dal Toé, a adoção dessa linguagem contribui para a transparência, a confiança e a participação social. “Muitos usuários do serviço público têm baixo nível de escolaridade e não conhecem a burocracia administrativa. Escrever de forma simples garante que o cidadão entenda o que o serviço público exige ou responde. Os servidores devem evitar a linguagem técnica, pois nosso público é o cidadão”, ressaltou.

A capacitação é parte do ciclo de formações contínuas da Rede de Ouvidorias, cuja missão é aprimorar o atendimento e promover a melhoria dos serviços públicos em Mato Grosso.

Fonte: Governo MT – MT