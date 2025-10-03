Connect with us

Saúde

Rede de saúde do Pará receberá R$ 240 milhões em novos investimentos

Publicado em

03/10/2025

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou nesta sexta-feira (3), em Belém (PA), durante a simulação de emergência realizada pela Força Nacional do SUS para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), o repasse federal de R$ 240 milhões para fortalecer a rede de saúde do estado, como legado permanente para a população. As iniciativas fazem parte do conjunto de ações do governo federal para ampliar e preparar os serviços locais para receber a conferência em novembro.

“O simulado de hoje demonstra o quanto nossas equipes estão preparadas. Aconteça o que acontecer durante a COP30, o sistema de saúde estará pronto para responder. Além disso, os novos recursos serão destinados à ampliação dos serviços de tratamento do câncer, à aquisição de aceleradores lineares para o Hospital Estadual e ao aumento do número de cirurgias por meio do programa Agora Tem Especialistas”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Já em novembro, serão aplicados R$ 200 milhões. Desse total, R$ 108 milhões vão para o custeio das unidades de saúde e para o programa Agora Tem Especialistas, ampliando cirurgias, exames e tratamentos de braquiterapia. De forma complementar, R$ 18 milhões anuais serão destinados à expansão do SAMU 192, com a entrega de 20 novas ambulanchas para as regiões do Marajó, Xingu e Tapajós. Até 2026, novos investimentos estão previstos para fortalecer ainda mais a rede de saúde no Pará.

Simulação e prevenção

O Simulado de Incidentes com Múltiplas Vítimas (IMV) da Força Nacional do SUS, realizado em parceria com a Secretaria de Saúde Pública do Pará, capacitou mais de 300 profissionais da rede para reforçar a resposta a emergências na cidade. Durante três dias, os participantes receberam treinamento em fundamentos do IMV, comando e controle, regulação, triagem, gestão de óbitos, preparação hospitalar e situações críticas, como acidentes com delegações, inundações e colapsos de estruturas.

Na prática, o exercício simulou a colisão de um ônibus com uma delegação e um carro de passeio, que pegou fogo. O motorista do ônibus ficou preso às ferragens, e cinco ocupantes do carro sofreram traumas de diferentes gravidades. O cenário incluiu fumaça, líquido representando combustível e figurantes maquiados para simular ferimentos.

Diante do incidente, o simulado testou protocolos de triagem, atendimento pré-hospitalar, transporte aeromédico e articulação hospitalar, além de lidar com desafios como risco de explosão e pânico coletivo, reforçando a atuação integrada da rede de saúde.

Foto: João Risi/MS
Foto: João Risi/MS

Infraestrutura da Força Nacional do SUS na COP30

A presença da Força Nacional do SUS é estratégica e demonstra o compromisso do Governo Federal em oferecer uma resposta em saúde robusta e organizada para um evento de grande porte. O Pará integra o ciclo nacional de capacitação da Força Nacional do SUS, que já contemplou formações em Brasília (DF) e Pernambuco (PE). Os simulados contribuem para fortalecer capacidades locais, deixando legado de preparação e aprimoramento da rede de saúde.

Durante a COP30, essa estrutura será fundamental para proteger vidas, garantir atendimento de qualidade e projetar o Brasil como referência em resposta a emergências em saúde. A Força Nacional do SUS contará com:

  • Equipes assistenciais: médicos e enfermeiros com experiência em grandes eventos e fluência em inglês e espanhol, facilitando comunicação com delegações estrangeiras.
  • Postos médicos: atuação nos postos da Blue Zone e da Green Zone, oferecendo atendimento bilíngue e reforço à rede estadual.

Centro de Comando: participação no CIOCS (Centro Integrado de Operações Conjuntas em Saúde), garantindo monitoramento e resposta em tempo real.

Foto: João Risi/MS
Foto: João Risi/MS

Investimentos já realizados no Pará

Desde 2023, o Pará recebeu R$ 4,7 bilhões em investimentos federais, sendo R$ 1,6 bilhão destinados exclusivamente à capital, aplicados em atenção primária e especializada, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, média e alta complexidade, cirurgias e custeio dos serviços.

Entre as principais ações estão a construção de oito Unidades Básicas de Saúde (UBS), a compra de equipamentos, a ampliação do número de leitos e a redução da superlotação nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h). Além disso, foram contratados 554 novos agentes comunitários de saúde em Belém, responsáveis por realizar visitas domiciliares, monitorar famílias e ampliar o acesso da população ao cuidado.

Em 2024, o Ministério da Saúde anunciou investimento de R$ 53 milhões para fortalecer a rede de saúde em Belém (PA). Os recursos ampliam a capacidade de atendimento, deixando um legado para a população após a COP30. É a primeira vez que a conferência acontece na Amazônia, região estratégica para a resiliência climática e a adaptação do setor saúde.

No Dia da Saúde na COP, em 13 de novembro, o Brasil apresentará o Plano de Ação em Saúde de Belém, que visa ser uma referência global. O plano foca na resposta aos impactos climáticos sobre a saúde, destacando o enfrentamento de eventos extremos, o fortalecimento de sistemas de alerta precoce e a implementação de estratégias de adaptação locais.

Além do Plano de Ação em Saúde de Belém, o Brasil também desenvolve o AdaptaSUS (plano nacional de adaptação do setor saúde às mudanças climáticas) e o Plano +Saúde para a Amazônia, que será apresentado na COP30, com foco em promover a equidade, reduzir desigualdades regionais e fomentar tecnologias sustentáveis, respeitando as especificidades socioculturais e ambientais da Amazônia Legal.

Vanessa Aquino e Karyna Angel
Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde

Saúde

Hospitais privados e filantrópicos de sete estados vão ampliar atendimento aos pacientes do SUS pelo Agora Tem Especialistas

Published

30 minutos atrás

on

03/10/2025

By

Dez hospitais privados e filantrópicos de sete estados brasileiros vão atender os pacientes do SUS pelo Agora Tem Especialistas. As novas adesões ao programa do governo federal, que visa reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, foram anunciadas nesta sexta-feira (3) pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Belém (PA).  

Da capital paraense, Alexandre Padilha participou de um evento online com as instituições que agora participam do programa, ampliando a oferta de serviços de saúde de média e alta complexidade para a rede pública. Elas estão localizadas nos estados do Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Sul.  

Gostaria de agradecer, de forma especial, aos hospitais que já aderiram a essa iniciativa, inédita no SUS, e que reforça a parceria e o compromisso em ampliar o atendimento especializado para a população que mais precisa. Esse resultado é fruto de muito diálogo, responsabilidade e de uma negociação bem articulada com os gestores locais. É um trabalho construído de forma colaborativa e alinhada ao SUS, o que fortalece ainda mais a capacidade de resposta do sistema às necessidades da população”, afirmou o ministro Padilha. 

Entre os hospitais que anunciaram participação no Agora Tem Especialistas, três são privados:  o Cinthia Charone, em Belém (PA); o Francisco Hospital e Maternidade/Neotin, em Niterói (RJ); e o Santa Terezinha, em Sousa (PB). Os outros sete são filantrópicos: a Santa Casa de Recife e o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), em Recife (PE); a Santa Casa de Sobral e a Santa Casa de Fortaleza, em Sobral (CE) e Fortaleza (CE); a Santa Casa de Porto Alegre, em Porto Alegre (RS); a Beneficente Portuguesa, em Belém (PA); e o Instituto de Oncologia e Ciências Médicas/Feluma, em Belo Horizonte (MG).   

Em contrapartida aos atendimentos prestados em áreas essenciais para o SUS como oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia -, esses estabelecimentos de saúde receberão até R$ 2 bilhões por ano em créditos financeiros, usados para abatimento de dívidas federais, vencidas ou a vencer.   

Troca de dívidas por mais atendimentos para o SUS 

Iniciativa inédita, a troca de dívidas federais por mais atendimentos para os pacientes da rede pública é um mecanismo inovador do Agora Tem Especialistas. Ela integra um conjunto de ações do programa, que mobiliza toda a estrutura de saúde do país, a pública e a privada.  

Para participarem, os hospitais privados e filantrópicos devem manifestar interesse e informar os serviços que têm a oferecer. Em seguida, após avaliar a capacidade técnica e operacional desses estabelecimentos, o Ministério da Saúde verifica se a oferta de serviços disponibilizada atende às demandas do SUS nos estados e municípios.   

Com o pedido de adesão aprovado, os estabelecimentos de saúde são credenciados e passam a fazer parte de uma espécie de prateleira de serviços, disponibilizada aos gestores de saúde municipais e estaduais. Esses serviços serão usados para suprir as necessidades locais e regionais da rede pública de saúde.  

Atualmente, o Ministério da Saúde analisa 190 manifestações de interesse dos hospitais privados e filantrópicos.  

Talita de Souza 
Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde

Saúde

Ministério da Saúde incorpora teste para diagnóstico de histoplasmose no SUS

Published

30 minutos atrás

on

03/10/2025

By

O Ministério da Saúde aprovou a incorporação do teste imunoenzimático para diagnóstico da histoplasmose no Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão foi tomada durante reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) de setembro e publicada no Diário Oficial de União (DOU) nesta quarta-feira (01). A medida reforça o compromisso com a ampliação do acesso a diagnósticos rápidos e eficazes para doenças negligenciadas.

A histoplasmose é uma micose endêmica no Brasil e pode ser grave e fatal, sobretudo em pessoas imunossuprimidas, como as pessoas vivendo com HIV ou aids. Até então, o diagnóstico no SUS dependia, em grande maioria, da cultura micológica, que pode levar semanas para liberação do resultado, atrasando o início do tratamento e comprometendo a sobrevida das pessoas.

O novo teste traz avanços decisivos, pois apresenta alta precisão diagnóstica, menor tempo para liberação dos resultados e pode ser realizado a partir de amostras de urina, um método não invasivo e viável mesmo em pessoas em estado grave.

Para a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Mariângela Simão, a incorporação é um salto de qualidade no cuidado às pessoas com histoplasmose. “Ele permite o diagnóstico rápido e tratamento precoce, reduzindo complicações e mortes evitáveis, além de uso mais racional dos recursos do SUS, evitando internações prolongadas e diminuindo a necessidade de medicamentos de alto custo”, afirma o ministro.

Após a publicação o DOU, o MS inicia agora o processo aquisitivo do teste, para que ele seja ofertado oficialmente no SUS. O prazo legal para oferta é de 180 dias após a decisão de incorporação. A previsão é que ele esteja disponível em 2026.

Sistema Micosis

O Ministério da Saúde está em fase de implantação da vigilância das micoses endêmicas no Brasil. A ferramenta “Micosis” é uma plataforma informatizada que permite a notificação, solicitação e dispensação de antifúngicos utilizados no tratamento das micoses endêmicas e oportunistas no âmbito do SUS. Até o momento, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Ceará, Roraima, Pará, Goiás e Rondônia já estão com o sistema em funcionamento. Piauí está em implantando e Maranhão e Santa Catarina implantam ainda em 2025. A previsão é que todas as unidades federativas tenham a vigilância das micoses estabelecida até 2027.

Swelen Botaro
Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde

