Rede municipal de saúde não registra nenhum paciente internado por Covid-19

Após pouco mais de 2 anos do começo da pandemia de coronavírus, mais de 132 mil casos confirmados e mais de 3.600 óbitos em Cuiabá, o Hospital Referência Covid-19, Hospital São Benedito, UPA Verdão, UPA Morada do Ouro, UPA Pascoal Ramos, Policlínica do Planalto, Policlínica do Coxipó e Policlínica do Pedra 90 não têm mais nenhum paciente internado por Covid-19.

“Esta é a notícia que eu mais esperei durante esses 2 anos, desde que a pandemia começou: não temos mais pacientes internados por Covid na rede municipal de saúde. Passamos por momentos duríssimos, de falta de leitos de UTI em todo o estado de Mato Grosso e em todo o Brasil. Sofremos muito com as mais de 3600 mortes em Cuiabá e mais de 660 mil no país. É uma felicidade imensa constatar que finalmente esta pandemia está dando sinais de que está realmente indo embora e que poderemos viver com mais tranquilidade daqui por diante”, comemorou o prefeito Emanuel Pinheiro. Importante ressaltar que o Hospital Referência Covid-19 está com 16 pessoas internadas, sendo 10 em UTI e 6 em enfermaria, mas todas são pós Covid.

Pinheiro enfatiza que esses excelentes resultados são frutos do trabalho que a Prefeitura vem desenvolvendo para o combate à Covid-19. “Desde o início da pandemia, trabalhamos com a finalidade de minimizar ao máximo para a população o impacto das ações que determinamos, com foco em proteger a saúde e salvar vidas. Sempre trabalhamos com firmeza, com ações concretas na área da saúde, abrindo leitos exclusivos para covid-19, remodelando a rede de assistência, sempre atentos aos dados trazidos pelos técnicos e intensificando a campanha de vacinação”, comentou.

A principal responsável pela queda no número de contaminações, e, consequentemente, no número de internações e óbitos por Covid-19 é a campanha de vacinação. Em Cuiabá, a cobertura vacinal (1ª e 2ª doses) da população acima de 18 anos já ultrapassou os 91%. Dentro do público de 12 a 17 anos, 81% recebeu a primeira dose e 53% recebeu as duas. O público que ainda está com baixa cobertura vacinal é o das crianças de 5 a 11 anos, com cerca de 35% de primeira dose e 16% com as duas doses. “O alto percentual de vacinação entre as faixas etárias maiores permitiu uma grande desaceleração na circulação do vírus, por isso mesmo com a baixa porcentagem de vacinação entre as crianças, a transmissão está diminuindo cada dia mais”, comemora o prefeito.

Para o prefeito, Cuiabá está no caminho certo. “O último óbito que tivemos por Covid em Cuiabá foi em 30 de abril. Entramos no mês de maio sem nenhuma morte decorrente do coronavírus e espero que continuemos assim. Vamos continuar com a vacinação e estaremos sempre alertas, pois se houver qualquer chance dos números voltarem a aumentar, não vamos medir esforços para proteger nossa população”, finalizou.

Importante ressaltar que, caso alguém tenha algum sintoma de Covid-19, deve fazer isolamento e procurar uma unidade de saúde para buscar atendimento para manejo clínico e testagem.