Rede pública realiza dia ‘D’ de avaliação e discussão das metas e estratégias do Plano Municipal de Educação

Profissionais da educação, estudantes, pais e comunidade irão participar no próximo dia 5, do dia ‘D’, das discussões visando a Conferência de Avaliação das metas e estratégias do Plano Municipal de Educação e, análise e debate dos eixos temáticos da Conferência Nacional de Educação – CONAE 2022. Nesse dia, além de avaliar os planos Municipal e Nacional, a comunidade escolar poderá sugerir proposições aos dois documentos. Essa é uma das etapas da Conferência Municipal de Educação que acontecerá nos dias 1º e 2 de junho, no Hotel Fazenda Mato Grosso, que tem como tema, ‘Inclusão, Equidade e Qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira no contexto de Cuiabá”.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado falou sobre o dia ‘D’, nas 170 unidades educacionais públicas e sobre a etapa municipal do CONAE 2022, eventos que estão sendo organizados pela Prefeitura de Cuiabá, Secretaria Municipal de Educação e Fórum Municipal de Educação, como uma estratégia de fortalecimento do diálogo e da participação ampla da sociedade, na definição da política educacional do Município de Cuiabá.

“A nossa expectativa é de que tanto no dia ‘D’ como na Conferência Municipal, possamos realizar uma grande mobilização envolvendo delegados das unidades educacionais da rede pública municipal de ensino, e ampla participação das escolas particulares, filantrópicas e instituições de ensino superior e aquelas ligadas ao segmento. Este é um momento de grande significado para a Educação, o momento em que estaremos avaliando as estratégias para que possamos alcançar as metas estabelecidas no plano, para que Cuiabá tenha uma Educação que realmente consiga atender a demanda da nossa população”, destacou a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado.

Plano Municipal de Educação

O Plano Municipal de Educação (PME) aprovado através da Lei 5.949, de junho de 2015, teve suas metas e estratégias avaliadas em 2018 conforme previsão da Lei. Em decorrência da pandemia em 2020 e 2021 não foi realizada a conferência.

As avaliações e monitoramentos estão previstos para acontecerem de dois em dois anos, para que possam ser feitas as adequações e correções de curso necessárias. O plano traz 20 metas e 150 estratégias.

Nesse sentido a participação das unidades educacionais nas discussões é fundamental já que são os profissionais que operacionalizam o que está definido no PME, assim como para os gestores que tem grandes desafios para implementar uma educação cada vez mais inclusiva e de qualidade.

Metas

Entre as metas previstas no Plano Municipal de Educação estão a garantia do atendimento às crianças da Educação Infantil no sistema de ensino, ampliando a oferta gradativa para atender toda a demanda manifesta na faixa etária de 0 a 3 anos em creche; alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, respeitando as especificidades existentes, até 2024; promover, até 2023, a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades do sistema de ensino, com a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), entre outras.

Serviço

Dia ‘D’ – Avaliação do Plano Municipal de Educação – CONAE 2022

Dia: 05/05, quinta-feira

Local: Unidades Educacionais da rede pública municipal de ensino de Cuiabá