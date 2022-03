Redeiras do Distrito de Limpo Grande recebem 40 carteiras de artesão

Neste fim de semana o Cine Teatro Cuiabá recebe o stand up “Perturbador” com Léo Lins (02.04), em duas sessões. No domingo, tem “História de Pescador” com Xô Dito, personagem criada pelo artista cuiabano Thyago Mourão. Na segunda-feira (04.04), às 19h, tem lançamento da reedição do livro Marphysa, de Dunga Rodrigues.

A Biblioteca Pública Estevão de Mendonça segue com a Exposição Bibliográfica e Iconográfica até 1º de abril. E para celebrar o aniversário de 303 anos de Cuiabá, a Biblioteca fará uma programação especial na segunda-feira (04.04), com abertura da exposição “Cuiabá Esporte Clube”, bate-papo com o escritor cuiabano José Augusto Tenuta, autor do livro “Cuyabá um show de bola”, e a palestra “A influência estrangeira na arquitetura cuiabana”, com o superintendente de Preservação do Patrimônio Histórico e Museológico da Secel-MT, Robinson de Carvalho Araújo.

No domingo (03.04), o Centro Cultural Casa Cuiabana recebe o espetáculo “Cartas de Romeu”, uma obra de Clodoaldo Arruda e Jean Pablo Loti. Os artistas convidam o público para falar de arte acompanhado de uma xícara de chá ou café.

No Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, o visitante poderá conferir além da exposição permanente, a exposição “Qual é a sua cruz?”. E no Museu de História Natural de Mato Grosso, a exposição permanente composta por um acervo de fósseis de animais da região e artefatos produzidos pelo homem desde a pré-história.

Veja abaixo a programação completa:

Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça

A Biblioteca Pública Estevão de Mendonça completou 110 anos de fundação, no dia 26 de março. Uma das programações em comemoração é a Exposição Bibliográfica e Iconográfica que reúne documentos, fotos e livros que contam a história da Biblioteca Estadual. A exposição encerra nesta sexta-feira (1º de abril).

E para celebrar o aniversário de 303 anos de Cuiabá, a Biblioteca fará uma programação especial na segunda-feira (04.04). O evento inicia às 8h30 com a abertura da exposição “Cuiabá Esporte Clube”, que contará a trajetória do time com seu acervo de troféus, bolas, uniformes e fotos. A exposição segue aberta até 11 de abril de 2022.

Às 9h, tem um bate-papo com o escritor cuiabano José Augusto Tenuta, autor do livro “Cuyabá um show de bola”. Já às 9h30, terá a palestra “A influência estrangeira na arquitetura cuiabana”, com o superintendente de Preservação do Patrimônio Histórico e Museológico da Secel-MT, Robinson de Carvalho Araújo.

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça está localizada na rua Antônio Maria, nº 151, Centro de Cuiabá. O atendimento ao público é de segunda a sexta, das 8h às 18h. Informações pelo telefone (65) 3613-9240.

Centro Cultural Casa Cuiabana

No dia 03 de abril (domingo), às 9h, o Centro Cultural Casa Cuiabana recebe o espetáculo “Cartas de Romeu”, uma obra de Clodoaldo Arruda e Jean Pablo Loti. Cartas de Romeu é um ritual performativo entre leitura e teatro, num ambiente atemporal, onde dois performers abrem diálogos, questões sobre quem pode ser o que, Romeu ou Romeus, e revelam cartas de pessoas que sentem. Tudo isso acompanhado de chá, café e muito bate-papo sobre arte.

O espetáculo também será apresentado nos dias 17 e 24 de abril. Os ingressos estão à venda online no Sympla, por R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia entrada).

O Centro Cultural Casa Cuiabana fica localizado na rua General Vale, nº 181, bairro Bandeirantes – Cuiabá.

Cine Teatro Cuiabá

Neste sábado (02.04), tem stand up “Perturbador” com Léo Lins. A primeira sessão será às 19h30, no teatro. E a sessão extra será às 21h30. A classificação indicativa é 16 anos. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia entrada), no site https://realizashows.com.br/. Informações pelo telefone (67) 9 9242-4140.

No domingo (03.04), às 19h, tem “História de Pescador” com Xô Dito. Thyago Mourão volta ao Cine Teatro com seu humor potente, abrindo a semana de aniversário de 303 anos de Cuiabá. Entre as novidades, pode-se esperar o universo do futebol, uma interação recente e de repercussão nacional do personagem Xô Dito, em suas narrações dos jogos do Cuiabá na série A do Campeonato Brasileiro. Além da participação especial do personagem Wylon, também interpretado por Mourão, e da professora Geisa, por Eduardo Butakka.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Cine Teatro Cuiabá por R$ 25,00 mais 1 Kg de alimento (entrada solidária) ou R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia entrada com a apresentação carteirinha). Os ingressos também estão à venda pelo site TicMais.com.

Na segunda-feira (04.04), às 19h, tem lançamento da reedição do livro Marphysa, de Dunga Rodrigues. Será um sarau lítero-musical e contará com show de artistas locais. A publicação foi realizada pela gráfica do Senado Federal. O evento conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá, Cena Onze e Unemat. A entrada é gratuita.

O Cine Teatro Cuiabá está localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 247, Centro de Cuiabá. Acesse o site no link http://cineteatrocuiaba.org.br/.

Museu de Arte Sacra de Mato Grosso

A exposição coletiva “Qual é a sua cruz?” segue aberta para visitação até 08 de maio, no Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. A mostra reúne 79 cruzes elaboradas por 56 artistas do Centro-Oeste brasileiro.

O visitante também pode visitar o acervo permanente que conta com artigos da antiga Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, artigos que pertenceram a Dom Aquino, vestimenta e objetos litúrgicos utilizados pelo Papa João Paulo II, durante sua visita a Cuiabá, e muito mais.

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso está localizado na rua Clóvis Hugney, praça do Seminário, nº 239 – Cuiabá, e está aberto ao público de quarta-feira a domingo, das 9h às 17h. Os ingressos podem ser adquiridos no site ou no museu por R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia). Informações no endereço eletrônico https://linktr.ee/masmt.

Museu de História Natural de Mato Grosso

A exposição permanente, composta por um acervo de fósseis de animais da região e artefatos produzidos pelo homem desde a pré-história, está aberta ao público de quarta a domingo, das 8h às 18h.

Na área externa, o visitante tem a oportunidade de conhecer a réplica do esqueleto de um Pycnonemosaurus Nevesi, dinossauro que habitava a região da Chapada dos Guimarães durante o período Cretáceo.

Além disso, a visitação inclui a história do prédio onde fica o museu, a Casa Dom Aquino. O imóvel é patrimônio histórico mato-grossense e foi construído pelo patriarca da família Murtinho, em 1842. E desde 2006 abriga o Museu de História Natural de Mato Grosso.

O museu fica localizado na Avenida Beira Rio, nº 2.000, bairro Jardim Europa – Cuiabá-MT. A entrada para a exposição permanente é R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia). A entrada para área externa é gratuita. Informações pelo telefone (65) 3634-4858 e no site http://museuhistorianaturalmt.com.br/.