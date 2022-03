Reeducandos participarão de palestras

Os reeducandos do Sistema Penitenciário de Mato Grosso que prestam serviços à Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), participarão de um ciclo de palestras que tem como foco o crescimento pessoal. A iniciativa é realizada via parceria do órgão municipal com a Fundação Nova Chance (Funac) e acontece nos dias 27 e 28 de março, às 14h, no auditório da própria Funac.

Conforme a programação, neste primeiro momento, a ação alcançará 46 recuperandos que cumprem pena em regime aberto e semiaberto. Durante os dois dias, serão abordados temas ligados ao uso de drogas ilícitas e suas consequências, violência, relações sociais e pessoais, entre outros de extrema relevância para essas pessoas que buscam a reinserção social sem que haja a reincidência dos erros cometidos no passado.

“O prefeito Emanuel Pinheiro desenvolve um modelo de gestão pautado pela humanização. Isso engloba todo cidadão. Essas pessoas cometeram erros e, dentro do que a lei determina, estão pagando por eles. Durante o cumprimento das penas, o poder público deve atuar para recuperar essas pessoas. É isso que estamos fazendo, colaborando para que elas saiam homens e mulheres melhores”, argumenta o diretor-presidente da Limpurb, Júnior Leite.

O evento conta também com o apoio da empresa La Ville, que será representada pelo palestrante José Carlos Miranda. Os debates serão ministrados pela Drª Tânia Regina de Matos, defensora pública de Mato Grosso há 21 anos. Ela é pós-graduada em ciências penais e psicanálise, autora do livro “As Detentas do Presídio Feminino: Crônicas das Execuções Penais”, e co-fundadora da Rede Permanente de Amparo ao Recluso e ao Egresso (REPARE).

“A ressocialização é uma das finalidades da pena e, por meio dessa parceria com a Funac, o que buscamos é inserir nesse processo o trabalho como um fator fundamental para conseguir atingir esse objetivo. Mas sabemos que a reintegração social só acontece a partir de um conjunto de ações, entre elas estão as palestras, que causam um impacto extremamente positivamente”, comenta o coordenador técnico de limpeza urbana, Valmir Molina.

NOVA CHANCE

Desde 2017 a gestão Emanuel Pinheiro vem fortalecendo essa política de inclusão envolvendo reeducandos do Sistema Penitenciário de Mato Grosso. Nesse período, mais de 600 pessoas foram beneficiadas com esse projeto Nova Chance. Todos os contemplados cumprem uma carga horária de 44 horas semanais, sendo oito horas de trabalho de segunda a sexta-feira e, no máximo, quatro horas aos sábados.

“Os recuperando selecionados recebem pelo trabalho a remuneração equivalente a um salário mínimo. Durante todo o dia, eles são responsáveis por executar diversos serviços ligados à área de serviços urbanos nas vias, praças e outros equipamentos públicos. Todos ganham uma profissão e, acima de tudo, a chance de trilhar um novo caminho”, finaliza o adjunto de Serviços Urbanos, Anderson Matos.