Reestruturação da unidade de Sinop garante agilidade na atuação do Corpo de Bombeiros

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) já entregou 90% das apostilas do Sistema Estruturado de Ensino para os estudantes da rede pública de Mato Grosso. A entrega foi iniciada em fevereiro deste ano e deve ser concluída nos próximos dias em escolas Quilombolas, Indígenas e do Campo, localizadas nos municípios de Barra do Garças, Tangará da Serra, Alta Floresta, Pontes e Lacerda, Confresa e Cáceres.

O material é entregue em formato de kit e já foram distribuídas 365.317 mil apostilas para estudantes do ensino médio e fundamental. O material didático desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) possui a metodologia já aplicada na rede particular e visa auxiliar professores e estudantes no processo de recomposição da aprendizagem, sendo considerado um dos melhores métodos de ensino do Brasil.

Em dois anos, os investimentos serão de R$ 549 milhões com recursos do Governo de Mato Grosso, por meio do Programa Mais MT. Além das apostilas, alunos e professores também contam com plataforma digital, banco de perguntas, aplicativo, avaliações e exercícios complementares, formação continuada dos professores, com duração de 120 horas por ano.

O material apresenta 13 componentes curriculares e também atende demandas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A previsão da Seduc é de que sejam entregues cerca de 400 mil kits de apostilas nas 700 escolas da rede estadual. As entregas foram intermediadas pelas Diretorias Regionais de Educação (DREs) e, por questões de logística e distância, chegam por último nas áreas rurais conforme explica a técnica responsável pela Frente de Planejamento e Gestão do Sistema Estruturado, Ana Paula Moreira.

“As DREs, agora, estão fazendo remanejamento para concluir a distribuição nas unidades que ainda não receberam os kits. A nossa preocupação desde o início da entrega era assegurar que nenhum aluno ficasse sem material e isso será cumprido. A próxima etapa será trabalhar o uso da plataforma pelos estudantes”, explicou.

Cada aluno tem acesso a uma apostila de componentes curriculares diferentes e pode levá-las para casa, sem a necessidade de devolução para a unidade escolar. As apostilas são bimestrais e toda a implementação do sistema terá custo de R$ 192 por aluno/ano.

Sistema Estruturado de Ensino

A plataforma virtual deve ofertar o acesso aos conteúdos didáticos de todas as áreas do conhecimento, com possibilidade de pesquisa e aprimoramento do aprendizado, possibilitando a plena integração com o material estruturado de ensino, com disponibilização para a comunidade escolar (estudantes, familiares, diretores, coordenadores e professores).

O conteúdo programático é regionalizado, seguindo os padrões da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Documento de Referência Curricular de Mato Grosso (DRC-MT). Os programas contemplam as mais diversas áreas do conhecimento e estão organizados de acordo com as necessidades de cada ano, considerando a progressão da aprendizagem.