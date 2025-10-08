Reforma da Escola Dom Wunibaldo Talleur reforça parceria entre Estado e Prefeitura e amplia oferta de vagas em Rondonópolis

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT), entregou na manhã desta quarta-feira (8.10), a reforma geral da Escola Municipal de Educação Básica Dom Wunibaldo Talleur, que recebeu investimento de R$ 4,8 milhões, fruto de convênio entre o Governo de Mato Grosso e a Prefeitura do Rondonópolis.

A unidade, totalmente revitalizada, agora conta com 13 salas de aula e capacidade para atender 780 estudantes, sendo cerca de 390 por turno, em um ambiente mais moderno, seguro e adequado ao processo de ensino-aprendizagem.

Durante a cerimônia de entrega, o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, destacou o conjunto de investimentos realizados pela Seduc em Rondonópolis. Segundo ele, mais de R$ 52,3 milhões estão sendo aplicados em obras de reforma, ampliação e construção de quadras poliesportivas em diversas unidades escolares.

Entre as instituições beneficiadas estão as escolas Domingos Aparecido dos Santos, Elizabeth de Freitas Magalhães, Antônio Guimarães Balbino, Odorico Leocácido da Rosa, Sebastiana Rodrigues de Souza e Renilda Silva Moraes.

Além dessas, a Seduc também constrói duas novas unidades, a Escola Estadual Carlos Pereira Barbosa e outra no Residencial Mathias Neves, que juntas somam mais de R$ 20 milhões em investimentos.

“Rondonópolis tem recebido atenção especial do Governo de Mato Grosso, com investimentos que garantem infraestrutura moderna e ensino de qualidade. Nosso objetivo é que cada escola seja um espaço acolhedor e transformador para estudantes e profissionais da educação”, afirmou o secretário Alan Porto.

Desde 2019, a Seduc já entregou R$ 22,7 milhões em obras na cidade, entre elas a Escola Estadual Militar Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva, no bairro Jardim Maria Tereza, e a própria Dom Wunibaldo Talleur.

O prefeito de Rondonópolis, Claudio Ferreira, ressaltou a importância do Regime de Colaboração entre Estado e Município para o avanço da educação local.

“Essa parceria tem garantido resultados concretos. Em breve, entregaremos à rede estadual estudantes alfabetizados na idade certa, fruto de um trabalho conjunto que faz da nossa educação um modelo para Mato Grosso”, destacou.

O secretário municipal de Educação, Carlos Junior, também reforçou que o regime de colaboração tem possibilitado a execução de programas estruturantes, como o Alfabetiza MT e o Mais MT Muxirum.

“O Alfabetiza assegura que nossas crianças aprendam a ler e escrever na idade adequada, enquanto o Muxirum promove inclusão e resgate da cidadania para jovens e adultos que não concluíram os estudos”, explicou.

Carlos Junior ainda anunciou que o município iniciou, neste ano, a adesão ao Programa Mais Inglês, com cinco escolas participantes.

“A meta é expandir a iniciativa para toda a rede a partir de 2026, garantindo que nossas crianças também tenham acesso ao aprendizado da língua inglesa desde cedo”, concluiu.

