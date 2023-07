Reforma do Mercado do Porto promete impulsionar negócios e atrair mais clientes

Após duas décadas de espera, o Mercado do Porto em Cuiabá passou pela transformação tão aguardada por feirantes e visitantes. Com melhorias estruturais e oferta de mais conforto aos clientes, a nova fase do Mercado promete impulsionar os negócios e atrair um público ainda maior. A entrega do novo espaço ocorreu na manhã de hoje (21), pelo prefeito Emanuel Pinheiro.

Entusiasmado como o novo momento, o proprietário da Big Embalagens, Gilberto Pereira, feirante com 23 anos de experiência no Mercado do Porto, falou sobre a reforma. “Estamos muito felizes. O Mercado do Porto é um cartão postal para Mato Grosso e atrai não apenas os clientes da região, mas também turistas de todo o Brasil e do mundo. Com a reforma, vamos ter condições de receber os clientes com mais conforto”, comemorou.

Com uma média de 5000 pessoas passando pelo seu empreendimento mensalmente, Gilberto prometeu novidades para os clientes e está animado com a expectativa de aumento desse público devido à reforma. “Acredito que que a nova fase do Mercado beneficiará não só o meu empreendimento, mas todos os outros estabelecimentos do local. Todos estamos entusiasmados e esperamos colher os frutos dessas mudanças”, disse.

Rosemary Takinami é outra empreendedora experiente, que atua no ramo da pastelaria. Com uma trajetória que se estende desde o antigo Mercado do Porto, ela acumula mais de 35 anos de dedicação ao seu negócio. Agora, com a chegada da reforma tão aguardada, Rosemary vê a oportunidade de reinventar-se como empreendedora.

“Acredito que essa reforma veio para nos reinventar como empreendedores, nos oferecendo um ambiente amplo e organizado”, afirma Rosemary. Eu e minha equipe estamos trabalhando arduamente para trazer novidades no nosso novo espaço. A expectativa é de oferecer uma experiência única aos clientes e consolidar ainda mais a presença da pastelaria no local”, comentou.

Antes da reforma, a pastelaria de Rosemary atendia entre 1500 e 2000 pessoas por mês. Com a inauguração da parte nova, Rosemary espera que o público seja ainda maior. “Acredito que esta nova fase vai atrair mais clientes para o Mercado do Porto. Estamos prontos para atender ao aumento da demanda e surpreender os visitantes com nossos deliciosos pastéis”.

A reforma do Mercado do Porto promete trazer uma nova vida ao local, oferecendo aos empreendedores e aos clientes um ambiente renovado e atraente. A expectativa de todos é de o novo espaço seja um sucesso e que o Mercado do Porto continue encantando e servindo como ponto de encontro para os cuiabanos e turistas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT