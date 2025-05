Reforma e ampliação da Delegacia de Vera garantem melhorias para servidores e cidadãos

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Polícia Civil inauguraram, nesta terça-feira (13.5), as novas instalações da Delegacia de Vera, após reforma e ampliação, que trouxeram melhorias para o desempenho dos trabalhos dos servidores e atendimento ao cidadão. A entrega do prédio revitalizado foi realizada no dia do aniversário da cidade como um presente para a população local.

Em janeiro de 2024, os investigadores lotados na Delegacia de Polícia de Vera iniciaram um trabalho visionário voltado à melhoria das condições estruturais e funcionais da unidade. Com empenho e planejamento, foi dado início a elaboração de projetos voltados à ampliação e reforma do prédio, além de mobilização de esforços para a captação de recursos que viabilizassem a reforma e ampliação da unidade.

Após a finalização dos projetos, o Conselho Comunitário de Segurança Pública (Conseg) do município destinou o valor de R$ 352.581,00, utilizado na ampliação da estrutura física da delegacia. A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, por sua vez, complementou o investimento com R$ 100 mil destinados à reforma da edificação já existente.

As obras iniciaram em abril de 2024 e foram concluídas no mês de abril de 2025. Com a reforma, a Delegacia passou por uma transformação completa. Antes limitada a apenas três salas de atendimento, a unidade agora conta com nove salas, incluindo: sala do delegado, cartório central, cartório 1, sala de investigação, sala de atendimento para vítimas vulneráveis (com foco especial em mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade), sala de atendimentos de flagrantes e sala para confecção de boletins de ocorrência.

Além disso, houve um avanço significativo na infraestrutura sanitária: o único banheiro existente foi substituído por três novos banheiros — um deles destinado ao público, adaptado para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, e dois de uso exclusivo dos servidores, divididos em feminino e masculino.

Ainda pensando na humanização do atendimento, foi implantado um espaço na recepção da Delegacia, uma brinquedoteca, proporcionando acolhimento e conforto para crianças que acompanham familiares em atendimentos.

Outra importante melhoria foi a construção de sete vagas de garagem, sendo duas exclusivas para viaturas e cinco destinadas a veículos apreendidos ou de servidores. Uma antiga edificação de madeira, que ficava aos fundos da unidade e que já comprometida e com risco de desabamento, foi totalmente demolida.

No lugar, foi erguido um novo complexo em alvenaria, que inclui, alojamento com banheiro, cozinha externa, sala-cofre para guarda segura de objetos de valor, drogas e armas, arquivo, despensa.

O secretário de Segurança Pública, Coronel PM César Rovéri, reforçou que a união de esforços é um fundamental para os bons frutos e bons resultados, e que a parceria que o Governo do Estado faz com os municípios, outros órgãos, produtores rurais e sociedade civil organizada traz grandes resultados para toda a sociedade.

“É uma obra importante que traz melhorias ao servidor e para a vítima que vai ser assistida de maneira adequada, humanizada e com o melhor atendimento em uma hora difícil. Nós estamos aqui da Segurança Pública, seja Polícia Civil, seja Polícia Militar, estamos aqui para isso, para a atuar em prol da sociedade especialmente no combate à atuação de facções criminosas e crimes de invasão de terras, que ocorrem em todas as regiões do estado”, frisou Roveri.

A delegada-geral, Daniela Maidel, lembrou como era a unidade antes da reforma e ampliação e do momento de crescimento que a Polícia Civil vem vivendo, em razão dos investimentos do Governo do Estado em diversas áreas como tecnologia, armamento, infraestrutura e capacitação de pessoal.

“Eu estive há 15 anos em Vera e lembro bem da fragilidade da delegacia anterior, que não traduzia a importância da Polícia Civil e do trabalho que os servidores desempenham. A Polícia Civil passa por um momento muito feliz da sua história, que temos um governo que faz questão de saber onde o recurso está sendo aplicado e o que vai representar na ponta. .Cada vez mais o crime exige da Segurança Pública uma atuação qualificada, diferenciada, exemplo disso são as grandes operações que temos aqui na região”, destacou Maidel.

O prefeito de Vera, Yago Giacomelli, disse que a revitalização da delegacia é um ganho muito grande para a comunidade que recebe um prédio reformando e preparado para melhor atendimento à população. “Nós lembramos como era essa estrutura antes e fica claro que vai melhorar muito atendimento aos nossos munícipes de Vera que estarão muito bem assistidos, uma vez que a equipe da unidade também é muito empenhada nos serviços prestados”, disse o delegado.

O delegado de Vera, Jailson Peres, frisou que a data marca não apenas a inauguração de um prédio reformado e ampliado, mas a concretização de um sonho coletivo dos servidores que trabalham delegacia: o de oferecer uma estrutura digna, segura e eficiente para os policiais civis que atuam e para toda a população que busca, neste local, atendimento e justiça.

“Por tudo isso, quero expressar minha profunda gratidão a todos os policiais civis desta unidade Emanoel, Adriana, Carlos e Tiago. Mesmo diante das adversidades, nunca mediram esforços para a execução desse projeto. Mostraram que, com união, espírito público e dedicação, é possível transformar a realidade”, disse o delegado.

Fonte: Policia Civil MT – MT