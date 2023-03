Reforma tributária elevará arrecadação de municípios, diz Alckmin

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Barra do Garças concluiu com sucesso as audiências agendadas durante o Mutirão de Conciliação no município de Torixoréu. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Barra do Garças concluiu com sucesso as audiências agendadas durante o Mutirão de Conciliação no município de Torixoréu.

Segundo o coordenador do Cejusc de Barra do Garças, juiz Carlos Augusto Ferrari, as sessões renderam bons frutos, com muitos acordos realizados em temas como pensão alimentícia, exoneração de alimentos e divórcio.

Nas causas sobre dívidas no comércio local, algumas das partes concretizaram acordos e já procuraram os estabelecimentos para quitarem os seus débitos.

Um caso que chamou a atenção da equipe do Cejusc foi o do senhor Valter, que morou no município de Nova Monte Verde, passou por uma separação e mudou-se para o município de Torixoréu.

Após constituir família na nova localidade, o senhor Valter já tentava o divórcio com a ex-companheira há cerca de quatro anos, sem obter sucesso. Foi então que eles passaram pelo atendimento com a equipe do Judiciário no mutirão e depois participaram de uma audiência híbrida na sexta-feira, para enfim concretizarem o anseio.

O senhor Valter esteve presencialmente na audiência, enquanto a ex-companheira participou por videoconferência, a uma distância de mais de 1.500 km. Com o acordo realizado, o magistrado do Cejusc já proferiu a sentença no ato e efetivou o divórcio.

O senhor Valter afirmou estar muito satisfeito com a atuação do Cejusc. “Eu gostei demais. Já vai pra quatro anos que estávamos mexendo e nunca dava certo. Vim aqui no dia 28 e agora no dia 10 já saio com o papel na mão, foi tudo muito rápido”, completa o morador de Torixoréu.





Mutirão da Cidadania – O mutirão que deu origem às audiências foi realizado pelo Cejusc no dia 28 de fevereiro, em parceria com a Prefeitura de Torixoréu. Durante o dia, das 8h às 17h, foi oferecido atendimento à população do município.

A equipe do Judiciário presente no mutirão foi composta pelo juiz-coordenador do Cejusc de Barra do Garças, Carlos Augusto Ferrari, pela gestora do Cejusc, Telma Salamoni, pelo conciliador do Cejusc, Jhonatan Marcelino de Sousa e pela estagiária, Stephanny Ariela da Silva.

Torixoréu pertence à comarca, juntamente com os municípios de Barra do Garças, Ribeirãozinho, Araguaiana e General Carneiro.

