Regiões centrais de Cuiabá e Várzea Grande estão reforçadas com mais de 300 policiais militares

Mais de 300 policiais militares seguem reforçando as áreas das regiões centrais de Cuiabá e Várzea Grande, na Operação Centro Seguro, deflagrada pela Polícia Militar de Mato Grosso. A operação faz parte do Programa Tolerância Zero do Governo do Estado e realiza a intensificação do policiamento com ações até o dia 5 de julho.

O reforço do efetivo acontece com os batalhões de área do 1º e 2º Comandos Regionais (com sedes em Cuiabá e Várzea Grande) e também pelas unidades especializadas da PMMT, como a Cavalaria, Batalhão de Rondas Ostensiva Tática Móvel (Rotam), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran), Batalhão Ambiental (BPMPA), Força Tática e Companhia de Rondas e a Ações Intensivas Ostensivas (Raio).

O efetivo militar também recebe reforço de policiais que atuam nas áreas administrativas por meio da Jornada Extraordinária, que remunera os militares que atuam em serviço durante seus horários de folga. A operação também conta com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e com a vigilância de 800 câmeras do Programa Vigia Mais MT.

A operação Centro Seguro tem como objetivo fortalecer o policiamento em áreas comerciais do centro da Região Metropolitana. Durante o período, estão sendo realizadas diversas ações preventivas, como pontos demonstrativos, saturações e abordagens policiais, para garantir a ordem pública e combater crimes de roubo, furto e outras práticas criminosas em flagrante.

O subchefe de Estado-Maior Geral da PMMT, coronel José Nildo de Oliveira, destaca que a área central de Cuiabá tem apresentado reduções de furtos e roubos e enfatiza a importância da integração entre unidades militares para o andamento da operação.

“A Operação Centro Seguro vem para fortalecer ainda mais a presença da Polícia Militar e a sensação de segurança para os cidadãos, na região central de Cuiabá e Várzea Grande. Temos comprovadamente dados que apontam a redução de crimes e vamos continuar fazendo a manutenção da segurança com todas as nossas equipes. O objetivo é manter o trabalho integrado junto com nossos batalhões especializados, coibindo a prática de crimes com tolerância zero a todos os delitos”, ressalta o coronel.



Redução de crimes

Entre janeiro e maio de 2025, as forças de segurança registraram queda de 26% em crimes de roubos e de 9% em furtos, em comparação com o ano interior, na região central de Cuiabá.

Em 2025, foram registrados 349 furtos e 39 roubos, enquanto que, no ano de 2024, foram contabilizados 382 furtos e 53 roubos. Os dados foram disponibilizados, na quarta-feira (2.7), pela Superintendência do Observatório de Segurança Pública (SROP).

