Rei e Rainha da Festa de São Benedito visitam a Prefeitura de Cuiabá

Com a proposta de aproximar a gestão pública da população e garantir acesso a serviços essenciais, a Prefeitura de Cuiabá realizou no sábado (14), das 8h às 12h30, mais uma edição da ação Secretaria da Mulher em Ação, desta vez no bairro Pedra 90. O evento ocorreu na Escola Estadual Malik Didier Namer Zahafi e beneficiou moradores também dos bairros Jardim Industriário e Nova Esperança, totalizando 421 atendimentos gratuitos.

Idealizada pela Secretaria Municipal da Mulher, sob o comando da tenente-coronel Hadassah Suzannah, a iniciativa contou com a parceria do Gabinete da primeira-dama, da vereadora Samantha Iris. “É um evento que traz toda a estrutura da Prefeitura para uma determinada região. Nosso objetivo é garantir que as mulheres e suas famílias tenham acesso direto a serviços importantes e acolhimento. Hoje estamos com atendimentos de saúde, assistência, jurídico, cursos e orientações. É gratificante ver o impacto positivo que essa ação tem nas comunidades”, afirmou Hadassah.

Entre os serviços mais procurados estiveram os atendimentos na área da saúde, que somaram 192 procedimentos, entre eles, consultas de enfermagem, atendimentos médicos, aferição de pressão e glicemia, atendimento psicológico, vacinação e orientação nutricional. O espaço da estética também teve destaque, com 78 atendimentos.

Outros serviços oferecidos foram atendimentos jurídicos (62), contábeis (43) e ações de enfrentamento à violência contra a mulher por meio dos espaços Maria da Penha, Caliandra e Espaço SMM, com orientações, escuta e acolhimento. O Armário Solidário da Secretaria da Mulher realizou 13 atendimentos, totalizando 120 peças doadas

A vereadora Baixinha Giraldelli, que é madrinha da escola onde o evento foi realizado, elogiou a iniciativa: “Tá lindo! Tem de tudo, até agricultura familiar. Parabéns para você Hadassah. Seu trabalho e de sua equipe estão ajudando a melhorar Cuiabá. Além de tudo isso, ainda oferecem cursos que fortalecem a independência das mulheres”.

Ao todo, o evento contou com a participação do “Espaço Caliandra” do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) do Governo do Estado com a estrutura da rede de enfrentamento à violência doméstica da Polícia Civil e a Patrulha Maria da Penha, bem como, do Procon Municipal, da Procuradoria Geral do Município, da Águas Cuiabá, da Junta Militar, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, da Polícia Militar, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) e da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb).

A foto mostra a secretária da Mulher de Cuiabá, Hadassah Suzannah com a equipe da saúde que realizou atendimento durante o evento no bairro Pedra 90.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT