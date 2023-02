Relação harmônica entre Poderes é destaque em posse de novo procurador-geral de Justiça

Foto: Tony Ribeiro/TCE-MT

Em visita a Mato Grosso, o vice-presidente executivo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), conselheiro Edilson de Souza Silva, fez questão de ressaltar a relevância, importância e comprometimento do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) com o controle externo brasileiro.

Na oportunidade, além de participar da sessão especial de entrega dos selos de qualidade em transparência pública, o vice-presidente da Atricon se reuniu com o conselheiro-presidente, José Carlos Novelli, em busca de parceria para levar à Associação Nacional ações inovadoras que estão sendo desenvolvidas pela Corte de Contas mato-grossense.

Como exemplo, destacou as mesas técnicas, as parcerias com os municípios e a implantação do primeiro Código de Processo de Controle Externo. “Nós temos visto um alavancar de ações inovadoras, com resultados efetivos, rápidos para a sociedade. Isso é mérito do Tribunal de Contas de Mato Grosso”.

Edilson de Souza Silva salientou que os conselheiros que compõem o TCE-MT sempre ajudaram no fortalecimento do controle externo brasileiro. “A união, o arrojamento, a bravura e a coragem da Corte mato-grossense estão irradiando seus efeitos Brasil a fora. O TCE-MT é exemplo para o Brasil, aqui se inova, aqui se multiplica, vocês são incansáveis”, declarou.

Foto: Tony Ribeiro/TCE-MT

Durante a sessão especial, o vice-presidente executivo também fez questão de destacar publicamente o protagonismo histórico do Tribunal de Contas de Mato Grosso. “Revisitemos o passado. Na gestão do conselheiro Antonio Joaquim à frente da Atricon, criou-se e desenvolveu-se ações institucionais. Ele cuidou do procedimento institucional de fortalecimento do sistema de controle externo brasileiro e, assim, nasceu uma Associação de membros diferente, voltada para o interesse e defesa da coisa pública”.

Conforme o conselheiro, na época foi criada e institucionalizada uma ferramenta chamada GATC, que se transformou no Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil (MMD-TC). “Essa ferramenta trouxe uma nova realidade para o controle, um nivelamento. Hoje, essa ferramenta não pertence mais à Atricon ou aos tribunais de contas, pertence ao povo, que não abre mão dela na aferição do desempenho de cada Corte. Essa semente foi plantada pelo TCE de Mato Grosso”.

No TCE-MT, continuou o vice-presidente executivo, se sonhava um Brasil diferente. “Mato Grosso queria realizar o Brasil da Constituição: eficiente, efetivo, transparente, probo, comprometido com aquele que está lá na ponta e assim continua o sendo. O Radar Transparência, que estamos lançando agora, também foi gestado, criado e é mantido pelo TCE-MT para o Brasil. Não será de Mato Grosso, que teve a ideia, nem da Atricon, que aceitou o desafio, mas do povo brasileiro. É uma ferramenta de cidadania”.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: [email protected]

Flickr: clique aqui

Fonte: TCE MT